Formel 1, GP in Portugal: Datum, Termin, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Am ersten Mai-Wochenende steht in der Formel 1 der Große Preis von Portugal auf dem Programm. SPOX zeigt Euch, wo Ihr das Training, das Qualifying und das Rennen live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Formel 1 - Großer Preis von Portugal: Datum, Termin, Ort

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen! Nachdem der Große Preis der Emilia-Romagna mit dem Sieg von Max Verstappen am vergangenen Sonntag Geschichte ist, rückt in der Formel 1 bereits das dritte Saisonrennen in den Fokus. Dieses ist nach zwei Wochen Pause am Sonntag, 2. Mai, der Große Preis von Portugal.

An den beiden Vortagen finden auf dem "Autodromo do Algarve" die Freien Trainings (30. April und 1. Mai) und das Qualifying statt. Der Große Preis von Portugal wird am 2. Mai um 16 Uhr gestartet werden.

Formel 1: Großer Preis von Portugal im TV und Livestream

Anders als der Große Preis der Emilia-Romagna wird der Große Preis von Portugal nicht bei RTL live im Free-TV zu sehen sein. Der Privatsender zeigt nach einer Kooperation mit Sky vier Rennen der diesjährigen Saison, das Rennen in Portimao zählt nicht dazu.

Sehen könnt Ihr den Großen Preis von Portugal wie bereits gewohnt bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat sich die Exklusivrechte für die komplette Formel-1-Saison gesichert und zeigt deshalb jedes Rennwochenende live und in voller Länge auf dem frisch eingeführten Sender Sky Sport F1 (HD). Dort und auf Sky Sport UHD könnt Ihr die alle Sessions (Freie Trainings, Qualifying, Rennen) live verfolgen.

Auf das Programm des Pay-TV-Senders zurückgreifen könnt Ihr auch via Livestream mittels Sky Go (in jedem Paket im Preis mit inbegriffen) und Sky Ticket.

Eine weitere Möglichkeit das Rennwochenende in Portugal zu verfolgen, bietet der österreichische Sender ServusTV an. Diesen können deutsche Haushalt über Satellit und sogar über einem Kabelanschluss empfangen.

Problem dabei ist, dass für die Übertragungen der Rennen ein Geoblocking eingestellt wurde. Im TV sehen deutsche Zuschauer die Formel-1-Rennen also nicht.

Gleiches gilt für den Livestream, den ServusTV anbietet. Diesen erreicht ihr über die Webseite des Senders, das österreichische Programm kann in Deutschland dabei aber nicht empfangen werden.

Formel 1: GP von Portugal im Liveticker

Neben der Übertragung im TV und Livestream könnt Ihr das komplette Formel-1-Wochenende in Portimao auch bei SPOX im Liveticker verfolgen. Hier eine die Übersicht mit allen Livetickern des Wochenendes:

Datum Uhrzeit Session Liveticker Freitag, 30. April 2021 12.30 Uhr 1. Freies Training Liveticker Freitag, 30. April 2021 16 Uhr 2. Freies Training Liveticker Samstag, 1. Mai 2021 13 Uhr 3. Freies Training Liveticker Samstag, 1. Mai 2021 16 Uhr Qualifying Liveticker Sonntag, 2. Mai 2021 16 Uhr Rennen Liveticker

© getty 2020 gewann Lewis Hamilton den Großen Preis von Portugal.

Formel 1 - Weltmeisterschaft: Der Rennkalender im Überblick