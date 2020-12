Der alte und neue Weltmeister Lewis Hamilton wurde Anfang der Woche positiv auf das Coronavirus getestet und kann beim vorletzten Rennen der Formel-1-Saison 2020 in Bahrain nicht an den Start gehen. Wer ersetzt den 35-Jährigen im Mercedes? Hier erfahrt Ihr es.

Der 16. und damit vorletzte Grand Prix der Saison 2020 findet am kommenden Wochenende in Bahrain statt, genauer gesagt auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir. Das Rennen startet am Sonntag, den 6. Dezember, um 18.10 Uhr deutscher Zeit - allerdings ohne Weltmeister Hamilton.

Formel 1: Wer ersetzt Lewis Hamilton beim Bahrain-GP?

Am Dienstag teilte der Rennstall des siebenfachen Weltmeisters mit, dass Hamilton positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Für das Rennen in Bahrain fällt er somit aus, wer ihn am Wochenende ersetzen wird, blieb zunächst noch offen. Mittlerweile steht fest, dass George Russell im Mercedes an den Start gehen wird.

Der 22-jährige Brite fährt aktuell für Mercedes-Partner Williams, wird für den Bahrain-GP aber von seinem Stammteam freigegeben. Somit entschieden sich die Verantwortlichen von Mercedes gegen den eigentlichen Ersatzfahrer Stoffel Vandoorne.

© getty

Formel 1: Warum ersetzt Russell Lewis Hamilton im Mercedes?

Die Hintergründe dieser Entscheidung: Russell ist Mitglied des Juniorenprogramms von Mercedes und gilt als eines der hoffnungsvollsten Talente der Formel 1 und als potenzieller Hamilton-Nachfolger, sollte der 35-Jährige eines Tages seine Karriere beenden.

"Dieses Rennen stellt dabei auch einen kleinen Meilenstein für uns dar", sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff, "weil zum ersten Mal ein Mitglied unseres Juniorprogramms für das Werksteam an den Start geht."

Russell bedankte sich auf Twitter für das Vertrauen: "Nur sehr wenige Menschen können sich glücklich schätzen, für ein Formel-1-Team in einem Jahr zu fahren. Ich kriege die Chance, für zwei zu fahren." Zwar könne niemand Hamilton ersetzen, "aber ich werde in seiner Abwesenheit alles für das Team geben". Bei Williams wird Russell wiederum von von Jack Aitken (25) ersetzt. Der Ersatzfahrer des Teams feiert somit sein Formel-1-Debüt.

Formel 1: Kehrt Hamilton zum letzten Saisonrennen zurück?

Derzeit ist noch offen, ob Hamilton beim letzten Saisonrennen in Abu Dhabi dabei sein kann. Aktuell befindet sich der Brite in zehntägiger Isolation, die am Dienstag (1. Dezember) begann. Die Fahrerpaarung für das Saisonfinale soll laut Mercedes "im weiteren Verlauf" nach dem Bahrain-GP festgelegt werden.

Formel 1 - Bahrain-GP: Das Rennwochenende im Überblick

Bereits am vergangenen Wochenende war die Formel 1 in Bahrain zu Gast, ähnlich wie in Großbritannien oder Spielberg finden in dieser Saison jedoch auch auf dem Bahrain International Circuit in Sakhir zwei Rennwochenenden statt.

Datum Uhrzeit Session 4.12.2020 14.30 Uhr 1. Freies Training 4.12.2020 18.30 Uhr 2. Freies Training 5.12.2020 15 Uhr 3. Freies Training 5.12.2020 18 Uhr Qualifying 6.12.2020 18.10 Uhr Rennen

Formel 1: Lewis Hamilton steht bereits als Weltmeister fest

Die COVID-19-Infektion von Lewis Hamilton hat keinen Einfluss mehr auf die Weltmeisterschaft. Der Brite steht bereits als Sieger der Fahrerwertung fest und holte sich somit seinen siebten Titel insgesamt und den vierten in Serie.

Formel 1: Der WM-Stand vor dem zweiten Rennen in Bahrain

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 332 2 Valtteri Bottas Mercedes 201 3 Max Verstappen Red Bull 189 4 Daniel Ricciardo Renault 102 5 Sergio Perez Racing Point 100 6 Charles Leclerc Ferrari 98 7 Lando Norris McLaren 86 8 Carlos Sainz McLaren 85 9 Alexander Albon Red Bull 85 10 Pierre Gasly AlphaTauri 71

Konstrukteurswertung: