Formel 1: Wann beginnt die Saison 2021? Termine, Fahrer, Übertragung in TV und Livestream

Am heutigen Sonntag ist die Formel Saison 2020 geendet. Lewis Hamilton holte sich sensationell seinen 7. Weltmeistertitel ab. Wir blicken nach vorne und zeigen Euch, wann die Formel 1 Saison 2021 startet.

Formel 1: Wann beginnt die Saison 2021

Los gehts in der Königsklasse des Motorsports gewöhnlich im Albert Park von Melbourne. Am 21. März 2021 heizen die Boliden beim ersten Rennen der Saison durch die Innenstadt. Im kommenden Jahr sind gleich zwei neue Strecken in den Kalender aufgenommen worden.

Zum einen das Rennen im niederländischen Zandvoort, zum anderen ein weiteres Rennen auf einem Stadtparcours und zwar in Saudi-Arabien, genauer gesagt in der Innenstadt von Dschidda.

Ursprünglich sollte am 25. April ein Grand Prix in Hanoi, Vietnam, stattfinden. Doch das Rennen wurde aus provisorischen Gründen aus dem Kalender gestrichen.

Wir geben Euch einen Überblick über alle Rennen in der Saison 2021:

Formel 1: Die Saison 2021 im Überblick

Datum 2021 Land Stadt 21. März Australien Melbourne 28. März Bahrain Sakhir 11. April China Shanghai 25. April Noch zu vergeben - 9. Mai Spanien Barcelona 23. Mai Monaco Monte Carlo 6. Juni Aserbaidschan Baku 13. Juni Kanada Montreal 27. Juni Frankreich Le Castellet 4. Juli Österreich Spielberg 18. Juli Großbritannien Silverstone 1. August Ungarn Budapest 29. August Belgien Spa 5. September Niederlande Zandvoort 12. September Italien Monza 26. September Russland Sotchi 3. Oktober Singapur Singapur 10. Oktober Japan Suzuka 24. Oktober USA Austin 31. Oktober Mexiko Mexiko-City 14. November Brasilien Sao Paulo 28. November Saudi-Arabien Dschidda 5. Dezember UAE Abu-Dhabi

Formel 1: Diese Regeländerung wird es geben

Die für ursprünglich 2021 vorgesehenen großen Regeländerungen wurden angesichts der Corona-Pandemie auf das Jahr 2020 verschoben, dennoch gibt es ein Paar Änderungen für die Formel 1 Saison 2021:

Das Mindestgewicht der Autos wird um drei Kilogramm auf 749 Kg erhöht, das Dual-Axis Steuerungsystem (DAS), welches von den Mercedes Ingenieuren perfektioniert wurde, ist ab 2021 verboten

Außerdem soll mit verschiedenen Maßnahmen der Anpressdruck der Boliden um rund zehn Prozent verringert werden

Das Team Racing Point fährt fortan unter dem Namen Aston Martin und Renault wird unter dem Namen Alpine F1 Team an den Start gehen

Formel 1: Der Stadtkurs in Melbourne, Australien

Der Albert Park Circuit wurde 1996 eröffnet und beträgt eine Länge von 5,303 km. Besonders die Kurvenkombination elf und zwölf ist berüchtigt für einige Patzer im Qualifying. Nach einem Höchstgeschwindigkeitsstück müssen die Fahrer meist im 6.Gang bei Tempi von 250 km/h voll nach links einlenken und direkt darauf wieder nach rechts. Diese unfassbar schnelle Links-Rechts Kombination kostete vielen Fahrern bereits den Sieg oder eine schnelle Zeit im Qualifying.

Auch die Kurve White Ford mit anschließender Fahrt über einen Parkplatz gilt als sehr speziell, da hier häufig Unfälle entstehen. Im Jahr 2020 musste der Australien GP angesichts der Pandemie abgesagt werden. Im Jahr 2019 sicherte sich Mercedes-Pilot Valtteri Bottas den Sieg.

Formel 1: Wo kann ich die Saison 2021 im TV und Livestream sehen?

Mit der neuen Saison gibt es auch eine Änderung hinsichtlich der Übertragung. RTL wird nicht mehr Rechteinhaber sein und daher auch nicht mehr die Rennen übertragen. Wenn Ihr die Rennen live sehen wollt, müsst Ihr auf Sky zurückgreifen. Der Pay-TV-Sender zeigt wie gewohnt alle Sessions live, sogar auf einem eigenen Channel.

Zudem überträgt der Streamingdienst F1TV die Sessions live und in Farbe.

Formel 1: Die Fahrerpaarungen für die Saison 2021 © imago images / ZUMA Wire 1/22 Mick Schumacher wird in der kommenden Saison für Haas fahren. Damit sind nur noch drei Cockpits für 2021 frei. Wir zeigen, welche das sind und wer sonst alles schon seinen Platz sicher hat. © imago images / HochZwei 2/22 MERCEDES - VALTTERI BOTTAS: Der Finne hat erneut einen Einjahresvertrag erhalten und wird somit auch 2021 für Mercedes fahren. Bottas wollte eine langfristige Anstellung, Mercedes ließ aber erneut die Tür offen. © imago images / HochZwei 3/22 Zweites Cockpit: Noch offen. Der Vertrag von LEWIS HAMILTON läuft aus, alles deutet aber darauf hin, dass er bei Mercedes verlängern wird. Wenn sein Vertrauter, Motorsportchef Toto Wolff, geht, könnte es aber nochmal spannend werden. © imago images / Poolfoto Motorsport 4/22 FERRARI: CHARLES LECLERC. Der Monegasse wird noch bis einschließlich 2024 für die Scuderia fahren. Leclerc geht als klare Nummer 1 in die neue Saison. © imago images / Poolfoto Motorsport 5/22 CARLOS SAINZ: Zwei Tage nachdem die Trennung mit Sebastian Vettel verkündet wurde, stellte Ferrari den Spanier als neuen Teamkollegen von Leclerc vor. Sainz erhält einen Vertrag über zwei Jahre. © imago images / Action Plus 6/22 RED BULL - MAX VERSTAPPEN: Der Niederländer hat im Januar 2020 bis einschließlich der Saison 2023 unterschrieben. Allerdings hat sich Verstappen einige Ausstiegklauseln gesichert. U.a. darf er das Team verlassen, wenn das Auto zu langsam ist.. © imago images / Poolfoto Motorsport 7/22 Zweites Cockpit: Noch offen. ALEXANDER ALBON Vertrag läuft 2020 aus, eine Vertragsverlängerung ist noch nicht in Sicht. Das Team gehört allerdings einem Thailänder, der gerne seinen Landsmann im Auto sehen möchte. © imago images / HochZwei 8/22 Alternativen? Eine Rückkehr von PIERRE GASLY ist aufgrund der Verlängerung bei AlphaTauri ausgeschlossen. NICO HÜLKENBERG könnte eine Option sein, er würde aber die Philosophie des Teams über den Haufen werfen. © imago images / Poolfoto Motorsport 9/22 MCLAREN - DANIEL RICCIARDO: Nach zwei Jahren bei Renault wechselt der Australier zum englischen Traditionsrennstall. Er hat für "mehrere Jahre" unterschrieben und wird den zu Ferrari abgewanderten Sainz ersetzen. © imago images / HochZwei 10/22 LANDO NORRIS: Der Engländer hat im Herbst 2019 vorzeitig für drei weitere Jahre bis einschließlich 2022 bei McLaren verlängert. Ricciardo und Norris: Spaß wird bei dieser Kombo definitiv dabei sein. © imago images / Agiencia EFE 11/22 FERNANDO ALONSO: Nach zwei Jahren Auszeit greift der zweimalige Weltmeister noch einmal an. Bereits zum dritten Mal wird er nun für Renault fahren. Das Team hatte ebenfalls mit Sebastian Vettel verhandelt. © imago images / Hoch zwei 12/22 ESTEBAN OCON: Der Franzose ist noch bis 2021 bei Renault unter Vertrag. Ocon gehört dem Mercedes-Nachwuchsprogramm an und schielt daher auf ein Cockpit bei den Silberpfeilen. © imago images / Hoch zwei 13/22 ALPHATAURI - PIERRE GASLY darf nach guten Leistungen in der aktuelle Saison auch 2021 im AlphaTauri Platz nehmen. Der Franzose, der überraschend den Italien-GP gewann, bleibt für mindestens ein weiteres Jahr. © imago images / Motorsport Images 14/22 Eigentlich war es klar, dass das zweite Cockpit an den Japaner YUKI TSUNODA gehen wird. Da nun aber Motorenlieferant Honda den Absprung macht, ist eine Verpflichtung unsicher. Auch DANIIL KVYAT hat bei AlphaTauri wohl keine Zukunft mehr. © imago images / HochZwei 15/22 ASTON MARTIN: Mit SEBASTIAN VETTEL hat sich das neue Werksteam, das nicht mehr Racing Point heißen wird, einen erfahrenen Fahrer gesichert, der das Team nach vorne bringen soll. Vettel will um den Titel fahren. © imago images / Hoch zwei 16/22 Neben ihm im Cockpit wird LANCE STROLL sein. Dessen Vater Lawrence gehört der Rennstall und sorgte dafür, dass sein Sohn einen Platz bekam. SERGIO PEREZ hat zwar noch bis 2021 Vertrag, der Mexikaner wurde aber aus seinem Vertrag herausgekauft. © imago images / PanoramiC 17/22 ALFA ROMEO: Die Italiener werden weiterhin auf KIMI RÄIKKÖNEN setzen. Der bald 41-jährige Finne hat noch Lust auf ein weiteres Jahr und soll einen jungen Fahrer entwickeln. © imago images / ZUMA Wire 18/22 Alfa Romeo galt lange als wahrscheinlichste Lösung für Schumacher, die Italiener verlängerten aber auch den Vertrag mit ANTONIO GIOVINAZZI. © imago images / HochZwei 19/22 HAAS: Seine Chance bekommt MICK SCHUMACHER nun beim aus Ausbildungs-Team von Ferrari. Der 21-Jährige wird seinen ersten Einsatz bereits beim freien Training in Abu Dhabi feiern. © getty 20/22 Wie Schumacher wird 2021 auch der Russe NIKITA MAZEPIN neu zum Team stoßen, das hatte Haas schon am Dienstag verkündet. © imago images / Hoch zwei 21/22 WILLIAMS: GEORGE RUSSELL wird 2021 das letzte Jahr seines Vertrages fahren. Dass der talentierte Brite (ebenfalls ein Mercedes-Fahrer) danach noch weiter für Williams fahren wird, gilt als ausgeschlossen. © imago images / Hoch zwei 22/22 NICHOLAS LATIFI: Der Kandier fährt seit 2020 für Williams und besitzt einen "langfristigen Vertrag". Ohne Geld geht es aber auch nicht: Sein Vater Michael pulvert jährlich mehrere Millionen in das Team.

Formel 1, Saison 2021: Fahrer

Zur neuen Saison gibt es wieder zahlreiche Fahrerwechsel. Bislang sind noch jeweils ein Sitz bei Mercedes, Red Bull und AlphaTauri offen. Höchstwahrscheinlich werden die Plätze Lewis Hamilton, Alexander Albon und Yuki Tsunoda besetzen.