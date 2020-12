Formel 1 - Abu-Dhabi-GP: Verstappen siegt beim Saisonabschluss - Vettel bleibt ohne Punkte

Max Verstappen hat den Großen Preis von Abu Dhabi gewonnen. Beim letzten Rennen der Saison siegte der Red-Bull-Pilot vor Valtteri Bottas und Lewis Hamilton (beide Mercedes). Sebastian Vettel wurde in seinem letzten Rennen mit Ferrari nur 14. und verpasste die Punkteränge.

"Es hat wirklich Spaß gemacht", freute sich der Sieger im Anschluss. Man habe keine Fehler gemacht und die Reifen gut kontrolliert. "Es war ein starkes Rennen für das Team", so Verstappen.

Auch RB-Teamchef Christian Horner lobt bei Sky seinen Fahrer in den höchsten Tönen. Es sei das dominanteste Rennen gewesen, dass er je für Red Bull gefahren sei. Der Niederländer habe auf alles, was Mercedes versucht habe, eine Antwort gehabt. Der Sieg sei zudem deshalb besonders wichtig, weil es das letzte Rennen vor der Winterpause gewesen sei.

Vettel kam in seinem letzten Rennen für die Scuderia Ferrari hingegen nicht über Platz 14 hinaus. "Der Abschied fällt nach so vielen Jahren immer schwer", sagte der Heppenheimer nach dem Rennen bei Sky. "Dieses Jahr und dieses letzte Rennen sprechen nicht wirklich für die Zeit, die wir zusammen hatten. Das ist einerseits traurig, aber ich freue mich auf das, was jetzt kommt."

Abu-Dhabi-GP: Die Analyse

Den Grundstein für seinen Sieg legte Verstappen schon am Start. Dort kam er besser von Fleck als beide Mercedes-Piloten und ging als Führender in die ersten Kurven. Generell änderte sich wenig an den Platzierungen im Feld. Haas-Pilot Kevin Magnussen machte in seinem vorerst letzten Rennen als bester Starter drei Positionen gut und sprang von Startplatz 20 auf 17, auch Vettel ging an Teamkollege Charles Leclerc vorbei und kletterte von P13 auf P12.

Erst mit der ersten Boxenstopp-Phase, ausgelöst durch ein Safety Car, das wegen eines technischen Problems bei Racing-Point-Fahrer Sergio Perez auf die Strecke beordert wurde, kam Bewegung ins Feld. Bis auf Daniel Ricciardo (Renault), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Magnussen und beide Ferrari-Piloten nutzten alle Fahrer die Gelegenheit für einen Besuch zu Reifentausch, wobei der Großteil auf die harten Reifen wechselte.

Den anschließenden Re-Start entschied Verstappen erneut für sich und schaffte es in der Folge, den Abstand auf Bottas Runde für Runde zu vergrößern. Auch der an drei liegende Hamilton konnte das Tempo des Niederländers nicht mitgehen, hielt den Rückstand auf seinen Teamkollegen aber immerhin bei konstant zwei Sekunden. Dahinter entbrannte zwischen den McLaren, Renaults, AlphaTauris, Ferraris und Verstappen-Teamkollege Alexander Albon ein teils enger Kampf um die Punkteränge.

Vor allem die beiden Scuderia-Piloten hatten wegen ihrer alternativen Strategie jedoch zunächst Probleme mit der Pace der Konkurrenz und wurden Position für Position durchgereicht. Erst gegen Ende des Rennens machten Vettel und Leclerc mit den frischeren Reifen wieder Boden gut, in den Kampf um die Punkte konnte man aber nicht mehr eingreifen und beendete das Rennen auf den Plätzen 13 und 14.

Da sich Verstappen an der Spitze für keinen weiteren Boxenstopp entschied und auch die beiden Mercedes-Piloten keine Anstalten machten, den Niederländer mit einem weiteren Reifenwechsel noch einmal unter Druck zu setzen, fuhr der Niederländer sein Rennen letztlich absolut verdient und ungefährdet nach Hause. Hinter dem Red-Bull-Piloten durfte sich Bottas über einen einigermaßen versöhnlichen Saisonabschluss freuen, der wegen seiner Corona-Erkrankung noch leicht angeschlagene Hamilton beendete das Rennen auf dem dritten Platz.

Die Top-10 komplettierten Albon auf Position vier vor Lando Norris (5., McLaren), Carlos Sainz (6., McLaren), Daniel Ricciardo (7., Renault), Pierre Gasly (8., AlphaTauri), Lance Stroll (9., Racing Point), und Esteban Ocon (Renault) als Zehnter. Den Extrapunkt für die schnellste Rennrunde sicherte sich Ricciardo.

Abu-Dhabi-GP: Die Reifenstrategie

Die Reifenstrategie beim Abu-Dhabi-GP wurde hauptsächlich durch die frühe Safety-Car-Phase nach Perez' Crash geprägt. Während Bernd Mayländer seine Runden auf dem Yas Marina Circuit drehte, entschieden sich die meisten Piloten für einen Boxenstopp. Da diese unter Doppel-Gelb abgehalten wurden, waren große taktische Manöver aber nicht möglich. Lediglich einige auf hart gestartete Fahrer sowie Charles Leclerc und Antonio Giovinazzi entschieden sich für einen längeren ersten Stint. Eine zweite Boxenstoppwelle blieb, obwohl sich einige Fahrer über den hohen Reifenverschleiß beschwerten, aus.

Highlight des Rennens: Kampf um Konstukteurs-Platz 3

So ereignislos der Kampf an der Spitze auch verlief, im Mittelfeld duften sich die F1-Fans immerhin über ein bisschen Spannung und das ein oder andere enge Zweikampfduell freuen. Vor allem der enge Kampf um Konstrukteursplatz drei zwischen McLaren, Racing Point und Renault stand hier im Vordergrund, letztlich entschied der britische Traditionsrennstall das Rennen für sich und kann sich über den Titel "Best-of-the-Rest-Team" sowie einige Millionen mehr auf dem Konto freuen.

Top des Rennens: Max Verstappen

Nach zuletzt teils (unverschuldet) unglücklichen Auftritten lieferte der Niederländer zum Jahresabschluss noch einmal eine starke Performance ab. Von Platz eins losfahrend diktierte Verstappen von Beginn an Renntempo und Gegner, stand in jeder der 55 Runden an der Spitze des Feldes und durfte sich letztlich über seinen zweiten Saisonsieg 2020 freuen.

Flop des Rennens: Racing Point

Beim Abu-Dhabi-GP hatten die Pinken die Möglichkeit hinter Mercedes und Red Bull Platz drei in der Konstrukteurs-Wertung abzusichern, durch ein mehr als schwaches Abschneiden auf dem Yas Marina Circuit verlor der künftige Rennstall von Sebastian Vettel diesen aber noch an McLaren. Bei Sergio Perez streikte einmal mehr der (erst vor diesem Wochenende frisch eingebaute) Motor, Teamkollege Lance Stroll beendete sein Rennen auf einem enttäuschenden neunten Rang. Da war nach den zuletzt guten Leistungen mehr drin.

Formel 1: Die Fahrerpaarungen für die Saison 2021 © imago images / ZUMA Wire 1/22 Mick Schumacher wird in der kommenden Saison für Haas fahren. Damit sind nur noch drei Cockpits für 2021 frei. Wir zeigen, welche das sind und wer sonst alles schon seinen Platz sicher hat. © imago images / HochZwei 2/22 MERCEDES - VALTTERI BOTTAS: Der Finne hat erneut einen Einjahresvertrag erhalten und wird somit auch 2021 für Mercedes fahren. Bottas wollte eine langfristige Anstellung, Mercedes ließ aber erneut die Tür offen. © imago images / HochZwei 3/22 Zweites Cockpit: Noch offen. Der Vertrag von LEWIS HAMILTON läuft aus, alles deutet aber darauf hin, dass er bei Mercedes verlängern wird. Wenn sein Vertrauter, Motorsportchef Toto Wolff, geht, könnte es aber nochmal spannend werden. © imago images / Poolfoto Motorsport 4/22 FERRARI: CHARLES LECLERC. Der Monegasse wird noch bis einschließlich 2024 für die Scuderia fahren. Leclerc geht als klare Nummer 1 in die neue Saison. © imago images / Poolfoto Motorsport 5/22 CARLOS SAINZ: Zwei Tage nachdem die Trennung mit Sebastian Vettel verkündet wurde, stellte Ferrari den Spanier als neuen Teamkollegen von Leclerc vor. Sainz erhält einen Vertrag über zwei Jahre. © imago images / Action Plus 6/22 RED BULL - MAX VERSTAPPEN: Der Niederländer hat im Januar 2020 bis einschließlich der Saison 2023 unterschrieben. Allerdings hat sich Verstappen einige Ausstiegklauseln gesichert. U.a. darf er das Team verlassen, wenn das Auto zu langsam ist.. © imago images / Poolfoto Motorsport 7/22 Zweites Cockpit: Noch offen. ALEXANDER ALBON Vertrag läuft 2020 aus, eine Vertragsverlängerung ist noch nicht in Sicht. Das Team gehört allerdings einem Thailänder, der gerne seinen Landsmann im Auto sehen möchte. © imago images / HochZwei 8/22 Alternativen? Eine Rückkehr von PIERRE GASLY ist aufgrund der Verlängerung bei AlphaTauri ausgeschlossen. NICO HÜLKENBERG könnte eine Option sein, er würde aber die Philosophie des Teams über den Haufen werfen. © imago images / Poolfoto Motorsport 9/22 MCLAREN - DANIEL RICCIARDO: Nach zwei Jahren bei Renault wechselt der Australier zum englischen Traditionsrennstall. Er hat für "mehrere Jahre" unterschrieben und wird den zu Ferrari abgewanderten Sainz ersetzen. © imago images / HochZwei 10/22 LANDO NORRIS: Der Engländer hat im Herbst 2019 vorzeitig für drei weitere Jahre bis einschließlich 2022 bei McLaren verlängert. Ricciardo und Norris: Spaß wird bei dieser Kombo definitiv dabei sein. © imago images / Agiencia EFE 11/22 FERNANDO ALONSO: Nach zwei Jahren Auszeit greift der zweimalige Weltmeister noch einmal an. Bereits zum dritten Mal wird er nun für Renault fahren. Das Team hatte ebenfalls mit Sebastian Vettel verhandelt. © imago images / Hoch zwei 12/22 ESTEBAN OCON: Der Franzose ist noch bis 2021 bei Renault unter Vertrag. Ocon gehört dem Mercedes-Nachwuchsprogramm an und schielt daher auf ein Cockpit bei den Silberpfeilen. © imago images / Hoch zwei 13/22 ALPHATAURI - PIERRE GASLY darf nach guten Leistungen in der aktuelle Saison auch 2021 im AlphaTauri Platz nehmen. Der Franzose, der überraschend den Italien-GP gewann, bleibt für mindestens ein weiteres Jahr. © imago images / Motorsport Images 14/22 Eigentlich war es klar, dass das zweite Cockpit an den Japaner YUKI TSUNODA gehen wird. Da nun aber Motorenlieferant Honda den Absprung macht, ist eine Verpflichtung unsicher. Auch DANIIL KVYAT hat bei AlphaTauri wohl keine Zukunft mehr. © imago images / HochZwei 15/22 ASTON MARTIN: Mit SEBASTIAN VETTEL hat sich das neue Werksteam, das nicht mehr Racing Point heißen wird, einen erfahrenen Fahrer gesichert, der das Team nach vorne bringen soll. Vettel will um den Titel fahren. © imago images / Hoch zwei 16/22 Neben ihm im Cockpit wird LANCE STROLL sein. Dessen Vater Lawrence gehört der Rennstall und sorgte dafür, dass sein Sohn einen Platz bekam. SERGIO PEREZ hat zwar noch bis 2021 Vertrag, der Mexikaner wurde aber aus seinem Vertrag herausgekauft. © imago images / PanoramiC 17/22 ALFA ROMEO: Die Italiener werden weiterhin auf KIMI RÄIKKÖNEN setzen. Der bald 41-jährige Finne hat noch Lust auf ein weiteres Jahr und soll einen jungen Fahrer entwickeln. © imago images / ZUMA Wire 18/22 Alfa Romeo galt lange als wahrscheinlichste Lösung für Schumacher, die Italiener verlängerten aber auch den Vertrag mit ANTONIO GIOVINAZZI. © imago images / HochZwei 19/22 HAAS: Seine Chance bekommt MICK SCHUMACHER nun beim aus Ausbildungs-Team von Ferrari. Der 21-Jährige wird seinen ersten Einsatz bereits beim freien Training in Abu Dhabi feiern. © getty 20/22 Wie Schumacher wird 2021 auch der Russe NIKITA MAZEPIN neu zum Team stoßen, das hatte Haas schon am Dienstag verkündet. © imago images / Hoch zwei 21/22 WILLIAMS: GEORGE RUSSELL wird 2021 das letzte Jahr seines Vertrages fahren. Dass der talentierte Brite (ebenfalls ein Mercedes-Fahrer) danach noch weiter für Williams fahren wird, gilt als ausgeschlossen. © imago images / Hoch zwei 22/22 NICHOLAS LATIFI: Der Kandier fährt seit 2020 für Williams und besitzt einen "langfristigen Vertrag". Ohne Geld geht es aber auch nicht: Sein Vater Michael pulvert jährlich mehrere Millionen in das Team.

Formel 1: Die WM-Wertung nach 17 von 17 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 347 2 Valtteri Bottas Mercedes 223 3 Max Verstappen Red Bull 214 4 Sergio Perez Racing Point 125 5 Daniel Ricciardo Renault 119 6 Carlos Sainz McLaren 105 7 Alexander Albon Red Bull 105 8 Charles Leclerc Ferrari 98 9 Lando Norris McLaren 97 10 Pierre Gasly AlphaTauri 75 11 Lance Stroll Racing Point 75 12 Esteban Ocon Renault 62 13 Sebastian Vettel Ferrari 33 14 Daniil Kvyat AlphaTauri 32 15 Nico Hülkenberg Racing Point 10 (drei Rennen) 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 4 17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 4 18 George Russell Williams 3 (im Rennen für Mercedes) 19 Romain Grosjean Haas 2 20 Kevin Magnussen Haas 1 21 Nicholas Latifi Williams 0 22 Jack Aitken Williams 0 (ein Rennen) 23 Pietro Fittipaldi Haas 0 (zwei Rennen)

Kontrukteurswertung: