Formel 1 - Vettel über seine Zeit bei Ferrari: "Ich bin gescheitert"

Sebastian Vettel spart im Rückblick auf seine Zeit bei Ferrari durchaus nicht mit Selbstkritik. "Es ist wahr, dass ich gescheitert bin, weil es mein Ziel war, mit Ferrari Weltmeister zu werden", sagte der 33-Jährige im Formel-1-Podcast "Beyond the Grid" vor dem Eifel-Grand-Prix am Wochenende auf dem Nürburgring: "Ich habe es nicht hingekriegt."

Vettel räumte eigene Fehler ein. "Es gab Dinge, die ich hätte anders machen sollen, Dinge, die ich früher hätte sehen sollen, Kämpfe, die ich vielleicht nicht hätte anfangen sollen", sagte der viermalige Weltmeister über seine fünf Jahre bei der Scuderia, in denen er zweimal WM-Zweiter war. Er sei allerdings bei Ferrari als Mensch gereift und bereue nichts.

Vettel war 2015 von Red Bull zu Ferrari gewechselt. Von seinen bisher 111 Rennen für die Scuderia gewann er 14. Im kommenden Jahr fährt Vettel für Aston Martin, beim Nachfolgeteam von Racing Point übernimmt der dreifache Familienvater das Cockpit des Mexikaners Sergio Perez.