Pressestimmen zum Großen Preis der Eifel: "Man muss den Hut vor Hülkenberg ziehen"

Während Lewis Hamilton Michael Schumachers Rekord von 91 Siegen "mit einer Triumphfahrt" egalisiert hat, zieht die internationale Presse "den Hut" vor der Leistung von Nico Hülkenberg. Die Pressestimmen zum Grand Prix der Eifel.

ENGLAND

Guardian: "Lewis Hamilton hat aus seinen Gefühlen nie einen Hehl gemacht, und auf dem Nürburgring verblassten die Zahlen angesichts der Bedeutung des Augenblicks. Nachdem er aus seinem siegreichen Mercedes gestiegen war, hätte es ein Herz aus Stein gebraucht, um nicht gerührt zu sein, als Schumachers Sohn Mick Hamilton einen der Helme seines Vaters überreichte."

Daily Mail: "Nicht vielen ist es in den letzten Jahren in der Formel 1 gelungen, Lewis Hamilton zu überraschen. Aber Mick Schumacher hat es gewiss geschafft mit der Übergabe eines Helms seines Vaters von 2012."

Sun: "Lewis Hamilton egalisiert Michael Schumachers Rekord von 91 Siegen mit einer Triumphfahrt auf dem Nürburgring. Die rührendste Szene ereignete sich aber nach der Zieldurchfahrt."

FRANKREICH

Le Figaro: "Die Zahl 91 ist schwindelerregend, aber sie verdeutlicht auch die Leistung der beiden Männer, wenn auch zu zwei sehr unterschiedlichen Zeiten. Hamilton ist auf dem Vormarsch und könnte Schumacher in zwei Wochen beim Großen Preis von Portugal endgültig abhängen."

Die Formel-1-Fahrer mit den meisten Siegen: Hamilton knackt den ewigen Schumi © imago images / Motorsport Images 1/11 Durch seinen ersten Platz beim Großen Preis der Eifel feiert Lewis Hamilton seinen 91. Karriere-Erfolg und zieht in der Rangliste der meisten GP-Siege mit dem ewigen Michael Schumacher gleich. SPOX präsentiert die Top 10. © getty 2/11 Platz 10, Niki Lauda (25 Siege in 171 Rennen): Der Österreicher zeigt's an. Drei Weltmeistertitel darf er sein Eigen nennen. Nebenbei fuhr er sich auch noch in die Top 10 der GP-Sieger. © imago 3/11 Platz 9, Jim Clark (25 Siege in 72 Rennen): Wie 1965 üblich gibt's für den Gewinner einen dicken Siegerkranz. Hier jubelt der Schotte nach seinem Triumph beim Großbritannien-GP. © getty 4/11 Platz 8, Jackie Stewart (27 Siege in 99 Rennen): Der "Sir" gehört mit drei Weltmeistertiteln zu den erfolgreichsten Formel-1-Piloten überhaupt. In der Sieger-Liste darf der sympathische Schotte damit natürlich nicht fehlen. © getty 5/11 Platz 7, Nigel Mansell (31 Siege in 187 Rennen): Der "Löwe" hatte nicht nur den berühmtesten Schnauzer der Formel 1, sondern auch stets den Durchblick. Sein Weltmeistertitel 1992 beweist das. © getty 6/11 Platz 6, Fernando Alonso (32 Siege in 312 Rennen): Der letzte Sieg der Spaniers liegt schon einige Jährchen zurück: 2013 in Barcelona war er zuletzt erfolgreich. Kommen nach seinem Comeback 2021 noch ein paar dazu? © getty 7/11 Platz 5, Ayrton Senna (41 Siege in 161 Rennen): Der Brasilianer gilt für viele als der beste Fahrer aller Zeiten. Bevor er 1994 beim GP von San Marino tödlich verunglückte, konnte er unter anderem sechs Mal in Monaco gewinnen - bis heute Rekord. © getty 8/11 Platz 4, Alain Prost (51 Siege in 199 Rennen): Der ewige Kontrahent von Senna heimste neben vier WM-Titeln auch zahlreiche Siege ein. Damit ist der haarprächtige "Professor" natürlich ganz vorne mit dabei. © getty 9/11 Platz 3, Sebastian Vettel (53 Siege in 251 Rennen): Der Heppenheimer hatte seine erfolgreichste Zeit bei Red Bull, wo er neben vier Weltmeistertiteln 39 Siegerpokale sammeln konnte. Ob mit Ferrari in diesem Jahr noch einer dazu kommt, ist zu bezweifeln. © getty 10/11 Platz 2, Michael Schumacher (91 Siege in 307 Rennen): Mit sieben WM-Titeln und 91 GP-Siegen stellte Schumi zwei für unerreichbar gehaltene Bestmarken auf. Eine ist schon gefallen, die zweite droht im ebenfalls entrissen zu werden. © imago images / Motorsport Images 11/11 Platz 1, Lewis Hamilton (91 Siege in 261 Rennen): Seit Jahren dominiert der Brite den Formel-1-Zirkus in einer Manier wie vielleicht niemand jemals vor ihm. Mit 91 Siegen knackt er den ewigen Schumacher, nun ist der WM-Rekord das Ziel.

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Hamilton ist zur Legende geworden. Die Realität ist oft besser als die Fantasie. Hamilton prägt diese Epoche, wie Schumacher seine Zeit geprägt hat. Niemand dachte, dass Schumachers Rekord erreichbar wären, doch Hamilton hat das Unmögliche möglich gemacht".

Corriere dello Sport: "Hamilton, ein Mythos wie Schumacher. Der Brite erobert den Rekord der 91 Grand-Prix-Siege und erhält als Preis von der Familie Schumacher den Helm seines Vorbilds. Hamilton fährt für sich, für die Geschichte und für die Rekorde. Seine Wurzeln reichen in die Vergangenheit zurück, er schluckt die Gegenwart und rennt in die Zukunft. Wer weiß, wer seine Rekorde jemals übertreffen wird."

Tuttosport: "In diesen 91 Siegen steckt ein ganzes Leben, seine Rekorde, seine Erfolge und Misserfolge. Der Größte dieser so komplexen Formel-1-Epoche ist Hamilton, der nicht mehr nur ein Pilot, sondern eine Legende ist."

La Repubblica: "Hamilton, der Erbe Schumachers, hat die F1 umgekrempelt. Der erste Schwarze in der weißen Formel 1 hat Schumachers Rekord egalisiert. Mick Schumacher hat Hamilton nicht nur einen Helm, sondern ein Erbe, ein Siegel als Zeichen des Respekts für den Sieger überreicht, so wie Fußballer das Trikot tauschen."

Corriere della Sera: "Hamilton war ein junger Pilot, der die Welt verändern wollte - und es geschafft hat. Wenn Mercedes in jeder Saison immer besser wird, ist dies auch Hamiltons Talent und seinem festen Willen zu verdanken. Die Mercedes-Wunderwaffe ist Hamilton, der nie nachgegeben hat, auch in Abwesenheit wahrer Rivalen. Der einzige Misserfolg seit 2014 gegen Nico Rosberg hat ihn noch wütender und hungriger gemacht."

Wie der Vater, so der Sohn: Erfolgreiche Formel-1-Familien © imago images / Nordphoto 1/29 Für Mick Schumacher stehen die Karten nicht schlecht, dass er 2021 in der Formel 1 fahren wird. Der Sohn von Michael Schumacher würde eine Reihe von Fahrer-Sohn-Gespannen fortsetzen. SPOX zeigt alle Vater-Sohn-Duos der F1-Geschichte. © imago images / Motorsport Images 2/29 GRAHAM und DAMON HILL: Mit drei WM-Titel (2x Graham, 1x Damon), 36 Siegen und 291 Rennen ist es das erfolgreichste Vater-Sohn-Duo. © imago images / LaPresse 3/29 Graham Hill ist der einzige Fahrer, der die Triple Crown des Motorsports gewann - also Sieg beim Monaco-GP, den 24 Stunden von Le Mans und dem Indy 500. Damon wurde 1996 als erster Formel-1-Weltmeistersohn selbst Champion. © imago images / Motorsport Images 4/29 JACK und DAVID BRABHAM: Drei Mal wurde Jack Weltmeister, 1966 auch als bis heute einziger Fahrer im eigenen Team mit eigenem Auto. © imago images / Motorsport Images 5/29 Von seinen drei Söhnen schaffte es David in die F1, einen Punkt holte er aber nicht. Im Nachhinein sagte er: "Die Formel 1 war eher ein Zufall." Sohn GARY fuhr zwei Rennen für Life, gab danach freiwillig auf. © imago images / HochZwei 6/29 NELSON UND NELSINHO PIQUET: Spaßvogel Nelson startete bei 204 Grand Prix und wurde dreimal Weltmeister. Beim Großen Preis von Deutschland 1982 machte er zudem Schlagzeilen, als er Eliseo Salazar nach einem Unfall körperlich attackierte. © imago images / ZUMA 7/29 An die Erfolge seines Vaters konnte Nelsinho, auch bekannt als Nelson Jr., nie anknüpfen. Unvergessen bleibt der "Crashgate" beim Singapur-GP 2008. Dafür wurde er 2015 der erste Formel-E-Meister der Geschichte. © imago images / HochZwei 8/29 KEKE und NICO ROSBERG: Seit 2016 sind auch die Rosbergs neben den Hills die einzigen mit Papa und Sohn als Formel-1-Weltmeister. Keke wurde 1982 mit nur einem Sieg Weltmeister - das gelang zuvor nur Mike Hawthorn im Jahr 1958. © imago images / HochZwei 9/29 Das Duell Rosberg gegen Hamilton geht wohl in die Geschichte ein. 2016 schlug Rosberg nach zwei Niederlagen in Folge zurück. Nach seinem WM-Sieg trat Nico anschließend zurück. © imago images / Motorsport Images 10/29 GILLES und JACQUES VILLENEUVE: Jacques ist der einzige Sohn eines früheren Formel-1-Fahrers, der den Titel holte, obwohl der Papa nie Champion war. © imago images / Motorsport Images 11/29 Dabei hatte Gilles '79 gute Karten gehabt. Damals unterlag er im Ferrari internen Duell knapp Jody Scheckter. 1982 verunglückte er in Zolder tödlich. Jacques wurde '97 nach einem Rammstoß von Michael Schumacher Weltmeister. © imago images / Starface 12/29 MARIO und MICHAEL ANDRETTI: Rennlegende Mario feierte unter anderem in der NASCAR oder IndyCar Siege. 1978 wurde er als bis heute letzter US-Amerikaner F1-Weltmeister. © imago images / UPI Photo 13/29 1993 versuchte sich Sohn Michael bei McLaren, war gegen Ayerton Senna aber hoffnungslos unterlegen. Nach dem Italien-GP kehrte er aus den Staaten nie wieder zurück und schloss sich lieber der IndyCar an. Dort ist er heute Teambesitzer. © imago images / Motorsport Images 14/29 JOS UND MAX VERSTAPPEN: Wie schon bei den Villeneuves ist hier auch der Sohn erfolgreicher. Max Verstappen ist es zuzutrauen, dass er den Titel holt, sein Vater war aber nie Champion. © imago images / Motorsport Images 15/29 Jos wurde 1994 Teamkollege von Michael Schumacher. Allerdings nur, weil sich JJ Lehto schwer verletzte. Gegen Schumi sah er keinen Stich und war danach nur für Hinterbänkler unterwegs. Anders als Sohn Max, der seit seinem ersten Tag die F1 verzaubert. © imago images / Motorsport Images 16/29 JONATHAN und JOLYON PALMER: Jonathan ging als rennfahrender Zahnarzt in die Geschichte ein. Insgesamt 82 Rennen fuhr er in der Königsklasse. Nach dem Karriereende investierte er in Rennstrecken. © imago images / HochZwei 17/29 Da Jonathan gut bei Kasse war, brachte er seinen Sohn in die Formel 1. 35 Rennen fuhr Jolyon von 2016 bis 2017 für Renault. Unvergessen dabei seine Fehde mit Fernando Alonso ("Karma"). © imago images / Motorsport Images 18/29 SATORU und KAZUKI NAKAJIMA: Satoru war der erste Japaner, der nicht nur im Rahmen der Heimrennen 1976 und 1977 in der Formel 1 fuhr. Gesponsert von Honda hielt er sich 74 Rennen in der F1. © imago images / PanoramiC 19/29 Dank der Kohle von Toyota durfte Sohn Kazuki zwei Jahre lang in der F1 fahren. Da er neben Nico Rosberg nur selten glänzen konnte und sich Toyota 2009 aus der F1 zurückzog, bekam er keinen Platz mehr. Als Le-Mans-Fahrer dagegen ist er kaum zu schlagen. © imago images / Bildbyran 20/29 JAN UND KEVIN MAGNUSSEN: Jan war in der Motorsportszene als Egozentriker bekannt, der sich 1995 bei McLaren sowie 1997 und 1998 bei Stewart nicht in Szene setzen konnte. Lediglich einen WM-Punkt konnte er sammeln. © imago images / Nordphoto 21/29 Sohn Kevin hat das Temperament seines Vaters geerbt. Er ist als Sprücheklopfer und als Mitglied der härteren Sorte von Fahrern bekannt. Seit 2014 fährt er bereits in der F1, womöglich ist 2020 aber sein letztes Jahr. © imago images / Motorsport Images 22/29 HANS und HANS-JOACHIM STUCK: Hans war der berühmte Bergkönig der 30er Jahre. Als die Formel 1 in den 50ern startete, konnte er natürlich nicht fehlen. Siege wie 20 Jahre zuvor fuhr er aber nicht mehr ein. © imago images / Motorsport Images 23/29 Für seinen Vater wollte Hans-Joachim immer ein F1-Rennen gewinnen. In 74 Rennen schaffte er es aber nicht. 1979 hätte er seine Chance steigern können. Damals schlug er ein Angebot von Williams aus, die in dem Jahr vom Bettler- zum Sieger-Team reiften. © imago images / Motorsport Images 24/29 WILSON und CHRISTIAN FITTIPALDI: Wilson war in der F1 lange nicht so erfolgreich wie Bruder Emerson, der zwei WM-Titel holte. Dafür gründete er in den 70er Jahren das Fittipaldi-Team, das er bis 1982 führte. © imago images / Motorsport Images 25/29 Christian durfte von 1992 bis 1994 insgesamt 40-mal in der Formel 1 fahren. Als sich ein Wechsel zu McLaren zerschlug, war auch seine F1-Karriere vorbei. © imago images / Sven Simon 26/29 MANFRED und MARKUS WINKELHOCK: Manfred startete 47-mal in der Formel 1, zum Großteil für das deutsche ATS-Team. 1985 starb er nach einem Unfall in einem Sportwagen-Rennen. Mit rund 230 km/h knallte er wegen eines technischen Defekts gegen eine Betonmauer © imago images / HochZwei 27/29 Markus fuhr nur ein Rennen: 2007 beim Chaos-GP am Nürburgring. Aufgrund eines cleveren Boxenstopp führte er sogar das Rennen an. Nachdem er von den Autos wieder geschluckt wurde, fiel er aus. © imago images / Motorsport Images 28/29 REG und TIM PARNELL: Reg fuhr zwar nur ganze sechs Rennen in der Königsklasse, später hatte er dafür sein eigenes F1-Team: Reg Parnell Racing. Nach einer routinemäßigen Blinddarm-OP verstarb er 1964 an einer Bauchfellentzündung. © imago images / HochZwei 29/29 Tim war 1961 der erste Formel-1-Rennfahrersohn in der Königsklasse. Nach Regs plötzlichem Tod kümmerte er sich um den Rennstall, später war er auch bei B.R.M. Teamchef.

SPANIEN

Marca: "Hamilton schreibt Geschichte. An seinem Auftritt gibt es nichts auszusetzen, er hatte das Geschehen jederzeit im Griff. Emotional und symbolisch war die Übergabe des roten Helms von Schumi durch seinen Sohn Mick an Lewis. Hamiltons Legende schreibt ein neues Kapitel. Für Vettel wurde es daheim ein Fiasko."

AS: "Hamilton macht alle platt. Der Brite egalisiert den Rekord Michael Schumachers von 91 Siegen. Schon seit einiger Zeit tritt Hamilton gegen keinen Piloten mehr an. Der Brite steht jetzt schon in den Geschichtsbüchern, er ist bereits ein Sportmythos. Hamilton betritt den Olymp. Ausgerechnet am Nürburgring, in der Heimat des Kaisers."

Sport: "Hamilton holt seinen 91. Sieg und rast mit Vollgas Richtung Titel. Herrliche und emotionale Geste der Familie Schumacher, als Mick dem Briten einen Helm Schumis von 2012 übergab. Für Vettel gab es in seiner Heimat diesmal nichts zu holen, es ist ein Seuchenjahr für Ferrari. Hülkenberg startet als Zwanzigster und wird noch Achter - Wahnsinnsleistung."

El Mundo Deportivo: "Hamilton zieht mit Schumacher gleich. Sehr schöne Geste von Mick Schumacher, der Lewis nach dessen Sieg einen Helm seines Vaters übergab. Man muss den Hut vor Hülkenberg ziehen, der als Letzter startete und als Achter durch das Ziel fuhr."

La Vanguardia: "Hamilton vernichtet einen weiteren Mythos der Formel 1."