Formel 1 - Großer Preis von Portugal: Das Qualifying heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Formel-1-Zirkus ist an diesem Wochenende in Portugal zu Gast, wo am heutigen Samstag das Qualifying ansteht. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

Für den Fall der Fälle ist Nico Hülkenberg nach Portugal gereist, um jederzeit wieder einspringen zu können.

Portugal-GP: Das Wochenende im Überblick

Die Qualifikation wird heute Nachmittag um 15 Uhr starten.

Datum Uhrzeit Session 23.10.2020 12 Uhr 1. Freies Training 23.10.2020 16 Uhr 2. Freies Training 24.10.2020 12 Uhr 3. Freies Training 24.10.2020 15 Uhr Qualifying 25.10.2020 14.10 Uhr Rennen

Portugal-GP: Das Qualifying im TV und Livestream

Der Privatsender RTL zeigt die Qualifikation heute live im frei empfangbaren Fernsehen. Heiko Waßer und der ehemalige Formel-1-Pilot Christian Danner kommentieren, Kai Ebel fungiert als Reporter rund um den Kurs. Wer ein Abonnement besitzt, kann zudem auf den Livestream von TV-NOW zugreifen.

Darüber hinaus bietet Sky eine Übertragung ohne Werbung an. Dort begleiten Ralf Schumacher und Kommentator Sascha Roos durch den Nachmittag. Sky-Kunden können mit SkyGo ebenfalls einen Livestream nutzen. Wer kein Abonnement des Bezahlsenders hat, kann sich das Sportpaket mit dem SkyTicket buchen.

In Österreich übernimmt ORF die Übertragung, SRF überträgt das Qualifying in der Schweiz. Die Hardcore-Fans der Königsklasse des Motorsports haben zudem die Möglichkeit, den hauseigenen Sender F1 TV zu abonnieren.

Die Formel-1-Fahrer mit den meisten Siegen: Hamilton knackt den ewigen Schumi © imago images / Motorsport Images 1/11 Durch seinen ersten Platz beim Großen Preis der Eifel feiert Lewis Hamilton seinen 91. Karriere-Erfolg und zieht in der Rangliste der meisten GP-Siege mit dem ewigen Michael Schumacher gleich. SPOX präsentiert die Top 10. © getty 2/11 Platz 10, Niki Lauda (25 Siege in 171 Rennen): Der Österreicher zeigt's an. Drei Weltmeistertitel darf er sein Eigen nennen. Nebenbei fuhr er sich auch noch in die Top 10 der GP-Sieger. © imago 3/11 Platz 9, Jim Clark (25 Siege in 72 Rennen): Wie 1965 üblich gibt's für den Gewinner einen dicken Siegerkranz. Hier jubelt der Schotte nach seinem Triumph beim Großbritannien-GP. © getty 4/11 Platz 8, Jackie Stewart (27 Siege in 99 Rennen): Der "Sir" gehört mit drei Weltmeistertiteln zu den erfolgreichsten Formel-1-Piloten überhaupt. In der Sieger-Liste darf der sympathische Schotte damit natürlich nicht fehlen. © getty 5/11 Platz 7, Nigel Mansell (31 Siege in 187 Rennen): Der "Löwe" hatte nicht nur den berühmtesten Schnauzer der Formel 1, sondern auch stets den Durchblick. Sein Weltmeistertitel 1992 beweist das. © getty 6/11 Platz 6, Fernando Alonso (32 Siege in 312 Rennen): Der letzte Sieg der Spaniers liegt schon einige Jährchen zurück: 2013 in Barcelona war er zuletzt erfolgreich. Kommen nach seinem Comeback 2021 noch ein paar dazu? © getty 7/11 Platz 5, Ayrton Senna (41 Siege in 161 Rennen): Der Brasilianer gilt für viele als der beste Fahrer aller Zeiten. Bevor er 1994 beim GP von San Marino tödlich verunglückte, konnte er unter anderem sechs Mal in Monaco gewinnen - bis heute Rekord. © getty 8/11 Platz 4, Alain Prost (51 Siege in 199 Rennen): Der ewige Kontrahent von Senna heimste neben vier WM-Titeln auch zahlreiche Siege ein. Damit ist der haarprächtige "Professor" natürlich ganz vorne mit dabei. © getty 9/11 Platz 3, Sebastian Vettel (53 Siege in 251 Rennen): Der Heppenheimer hatte seine erfolgreichste Zeit bei Red Bull, wo er neben vier Weltmeistertiteln 39 Siegerpokale sammeln konnte. Ob mit Ferrari in diesem Jahr noch einer dazu kommt, ist zu bezweifeln. © getty 10/11 Platz 2, Michael Schumacher (91 Siege in 307 Rennen): Mit sieben WM-Titeln und 91 GP-Siegen stellte Schumi zwei für unerreichbar gehaltene Bestmarken auf. Eine ist schon gefallen, die zweite droht im ebenfalls entrissen zu werden. © imago images / Motorsport Images 11/11 Platz 1, Lewis Hamilton (91 Siege in 261 Rennen): Seit Jahren dominiert der Brite den Formel-1-Zirkus in einer Manier wie vielleicht niemand jemals vor ihm. Mit 91 Siegen knackt er den ewigen Schumacher, nun ist der WM-Rekord das Ziel.

Formel 1: Haas trennt sich von Grosjean und Magnussen

Das Fahrer-Karussell in der Formel 1 nimmt allmählich Fahrt auf. Am Donnerstag gaben das Haas-Team und seine beiden Piloten Romain Grosjean und Kevin Magnussen die Trennung zum Saisonende bekannt. "Das letzte Kapitel ist abgeschlossen, das Buch ist beendet", teilte Grosjean via Facebook mit. Magnussen verabschiedete sich auf Twitter: "Ich hatte vier großartige Jahre bei Haas, es war eine tolle Reise."

Für die beiden freien Cockpits gibt es einige Anwärter, darunter Nico Hülkenberg sowie die Ferrari-Junioren Mick Schumacher und Callum Ilott. Auch der Mexikaner Sergio Perez, der sein Cockpit bei Racing Point für Sebastian Vettel räumen muss, ist auf Jobsuche. Zudem gilt der russische Milliardärssohn Nikita Masepin als heißer Kandidat für 2021, sein Vater soll bereits seit einiger Zeit mit Haas-Teamchef Günther Steiner in Verhandlungen stehen.

Portugal-GP: Der Kurs im Steckbrief

Die Formel 1 ist zum ersten Mal in Portimao zu Gast. Zwar fuhr man schon einmal in Portugal, der Autodromo Internacional do Algarve war dabei aber nicht der Austragungsort.

Streckenname Autodromo Internacional do Algarve Länge 4.635 Meter Runden 66 Distanz 308,877 Kilomet Rechtskurven 9 Linkskurven 6

Formel 1: Die Fahrerpaarungen für die Saison 2021 © imago images / Nordphoto 1/22 Mick Schumacher gilt als Topfavorit auf einen Formel-1-Cockpit für die kommende Saison. Für Alfa Romeo wird er beim WM-Finale in Abu Dhabi ein Training absolvieren, aber wo wäre 2021 überhaupt Platz? SPOX blickt auf alle Cockpits im nächsten Jahr. © imago images / HochZwei 2/22 MERCEDES - VALTTERI BOTTAS: Der Finne hat erneut einen Einjahresvertrag erhalten und wird somit auch 2021 für Mercedes fahren. Bottas wollte eine langfristige Anstellung, Mercedes ließ aber erneut die Tür offen. © imago images / HochZwei 3/22 Zweites Cockpit: Noch offen. Der Vertrag von LEWIS HAMILTON läuft aus, alles deutet aber darauf hin, dass er bei Mercedes verlängern wird. Wenn sein Vertrauter, Motorsportchef Toto Wolff, geht, könnte es aber nochmal spannend werden. © imago images / Poolfoto Motorsport 4/22 FERRARI: CHARLES LECLERC. Der Monegasse wird noch bis einschließlich 2024 für die Scuderia fahren. Leclerc geht als klare Nummer 1 in die neue Saison. © imago images / Poolfoto Motorsport 5/22 CARLOS SAINZ: Zwei Tage nachdem die Trennung mit Sebastian Vettel verkündet wurde, stellte Ferrari den Spanier als neuen Teamkollegen von Leclerc vor. Sainz erhält einen Vertrag über zwei Jahre. © imago images / Action Plus 6/22 RED BULL - MAX VERSTAPPEN: Der Niederländer hat im Januar 2020 bis einschließlich der Saison 2023 unterschrieben. Allerdings hat sich Verstappen einige Ausstiegklauseln gesichert. U.a. darf er das Team verlassen, wenn der Honda-Motor zu langsam ist. © imago images / Poolfoto Motorsport 7/22 Zweites Cockpit: Noch offen. ALEXANDER ALBONS Vertrag läuft 2020 aus, eine Vertragsverlängerung ist noch nicht in Sicht. Das Team gehört allerdings einem Thailänder, der gerne seinen Landsmann im Auto sehen möchte. © imago images / HochZwei 8/22 Alternativen? Eine Rückkehr von PIERRE GASLY gilt trotz der guten Leistungen im AlphaTauri als ausgeschlossen. NICO HÜLKENBERG könnte eine Option sein, er würde aber die Philosophie des Teams über den Haufen werfen. © imago images / Poolfoto Motorsport 9/22 MCLAREN - DANIEL RICCIARDO: Nach zwei Jahren bei Renault wechselt der Australier zum englischen Traditionsrennstall. Er hat für "mehrere Jahre" unterschrieben und wird den zu Ferrari abgewanderten Sainz ersetzen. © imago images / HochZwei 10/22 LANDO NORRIS: Der Engländer hat im Herbst 2019 vorzeitig für drei weitere Jahre bis einschließlich 2022 bei McLaren verlängert. Ricciardo und Norris: Spaß wird bei dieser Kombo definitiv dabei sein. © imago images / Agiencia EFE 11/22 FERNANDO ALONSO: Nach zwei Jahren Auszeit greift der zweimalige Weltmeister noch einmal an. Bereits zum dritten Mal wird er nun für Renault fahren. Das Team hatte ebenfalls mit Sebastian Vettel verhandelt. © imago images / Hoch zwei 12/22 ESTEBAN OCON: Der Franzose ist noch bis 2021 bei Renault unter Vertrag. Ocon gehört dem Mercedes-Nachwuchsprogramm an und schielt daher auf ein Cockpit bei den Silberpfeilen. © imago images / HochZwei 13/22 ASTON MARTIN: Mit SEBASTIAN VETTEL hat sich das neue Werksteam, das nicht mehr Racing Point heißen wird, einen erfahrenen Fahrer gesichert, der das Team nach vorne bringen soll. Vettel will um den Titel fahren. © imago images / Hoch zwei 14/22 Neben ihm im Cockpit wird LANCE STROLL sein. Dessen Vater Lawrence gehört der Rennstall und sorgte dafür, dass sein Sohn einen Platz bekam. SERGIO PEREZ hat zwar noch bis 2021 Vertrag, der Mexikaner wurde aber aus seinem Vertrag herausgekauft. © imago images / PanoramiC 15/22 ALFA ROMEO: Laut übereinstimmenden Medienberichten wird das Team weiterhin auf KIMI RÄIKKÖNEN setzen. Der bald 41-jährige Finne hat wohl noch Lust auf ein weiteres Jahr und soll einen jungen Fahrer entwickeln. © imago images / ZUMA Wire 16/22 Als Ferrari-Kundenteam gehört eigentlich ein Cockpit in die Obhut der Scuderia, die Antonio Giovinazzi dort platziert hat. Sollte nicht noch ein Wunder passieren, wird es aber wohl auf MICK SCHUMACHER hinauslaufen. © imago images / Hoch zwei 17/22 ALPHATAURI: Der Zweitstall von Red Bull hat bislang noch keinen Fahrer für 2021 bestätigt. Aufgrund seiner Leistungen dürfte PIERRE GASLY ein erneuter Platz im Cockpit sicher sein. © imago images / Motorsport Images 18/22 Eigentlich war es klar, dass das zweite Cockpit an den Japaner YUKI TSUNODA gehen wird. Der Formel-2-Pilot sorgte mit guten Leistungen für Furore. Da nun aber Motorenlieferant Honda den Absprung macht, könnte das Team noch weiter auf DANIIL KVYAT setzen. © imago images / eu-images 19/22 HAAS: Das wohl größte Fragezeichen in der Formel 1. Teamchef Günther Steiner hat nach zwei verkorksten Saison nun die Reißleine gezogen. Sowohl ROMAIN GROSJEAN als auch KEVIN MAGNUSSEN werden in der kommenden Saison nicht mehr für das Team fahren. © imago images / Poolfoto Motorsport 20/22 Bereits in der letzten Saison verhandelte Haas mit NICO HÜLKENBERG. Neben ihm gilt auch SERGIO PEREZ als Option. Da Haas ebenfalls ein Ferrari-Kundenteam ist, könnte auch hier ein Platz für den Scuderia-Nachwuchs geschaffen werden. © imago images / Hoch zwei 21/22 WILLIAMS: GEORGE RUSSELL wird 2021 das letzte Jahr seines Vertrages fahren. Dass der talentierte Brite (ebenfalls ein Mercedes-Fahrer) danach noch weiter für Williams fahren wird, gilt als ausgeschlossen. © imago images / Hoch zwei 22/22 NICHOLAS LATIFI: Der Kandier fährt seit 2020 für Williams und besitzt einen "langfristigen Vertrag". Ohne Geld geht es aber auch nicht: Sein Vater Michael pulvert jährlich mehrere Millionen in das Team.

Formel 1: Der WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 230 2 Valtteri Bottas Mercedes 161 3 Max Verstappen Red Bull 147 4 Daniel Ricciardo Renault 78 5 Sergio Perez Racing Point 68 6 Lando Norris McLaren 65 7 Alexander Albon Red Bull 64 8 Charles Leclerc Ferrari 63 9 Lance Stroll Racing Point 57 10 Pierre Gasly AlphaTauri 53

Kontrukteurswertung: