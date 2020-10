Formel 1 - GP der Eifel: Freie Trainings heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zwei Wochen nach dem Großen Preis von Sotschi macht der Formel-1-Zirkus in Deutschland Station. Beim GP der Eifel stehen am Freitag zwei Freie Trainings an. Alle Infos zu diesen sowie zur Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier.

Formel 1 - GP der Eifel: Ort, Termine

Am Wochenenden vom 9. bis zum 11. Oktober findet der Grand Prix der Eifel statt. Gefahren wird dabei auf dem altehrwürdigen Nürburgring.

Die Freien Trainings werden wie gewohnt am Freitag ausgetragen. Die erste Session beginnt dabei um 11 Uhr, die zweite startet um 15 Uhr.

Formel 1: Zeitplan des Eifel-GP auf dem Nürburgring

Datum Wochentag Uhrzeit Event 09.10.2020 Freitag 11 Uhr Erstes Freies Training 09.10.2020 Freitag 15 Uhr Zweites Freies Training 10.10.2020 Samstag 12 Uhr Drittes Freies Training 10.10.2020 Samstag 15 Uhr Qualifying 11.10.2020 Sonntag 15.10 Uhr Rennen

Formel 1: Freie Trainings des Eifel-GPs heute live im TV und Livestream

Livebilder gibt es heute auf mehreren Wegen. Das 1. Freie Training könnt Ihr etwa live bei n-tv.de, Sky und F1 TV sehen.

Das 2. Freie Training gibt es zusätzlich bei n-tv im Free-TV zu sehen. Los geht's dort um 14.55 Uhr.

Formel 1: Freie Trainings des Eifel-GPs heute live im Liveticker

Die ersten beiden Trainings-Sessions gibt es auch im SPOX-Liveticker.

Hier geht's zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

Formel 1: Mick Schumacher bei Freien Trainings dabei

Mick Schumacher übernimmt beim Trainingsauftakt den Alfa Romeo des Italieners Antonio Giovinazzi. Für den Sohn von Michael Schumacher ist es der zweite Einsatz in einem F1-Training.

"Die Vorfreude ist natürlich sehr groß auf das erste freie Training, das erste richtige, wo man mit allen Fahrern zusammen fährt und unter den Augen der Heimat, was natürlich noch um einiges spezieller ist", sagte der 21-Jährige bei RTL/ntv.

Formel 1: Rennkalender der Saison 2020

Nach dem Grand Prix auf dem Nürburgring sind noch sechs weitere Rennen in dieser Saison angesetzt. Das Saisonfinale findet erst Mitte Dezember in Abu Dhabi statt.