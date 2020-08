Formel 1 - Sebastian Vettel und Ferrari: Entwicklung und Chronologie

In seiner sechsten und letzten Saison für Ferrari will es für Sebastian Vettel nicht so richtig laufen. Nach zuvor teils sehr erfolgreichen Jahren, in denen man um den WM-Titel mitkämpfen konnte, scheint die Scuderia 2020 ins Mittelfeld zurückgefallen sein. Wir geben Euch einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen bei Vettel und den Roten und ordnen den Niedergang chronologisch ein.

Vettel und Ferrari: Erste Erfolge durch personellen Neuanfang

Im März 2015 beginnt für Sebastian Vettel das Abenteuer Ferrari. Nach sechs Jahren bei Red Bull, in denen er sich vier Mal zum Weltmeister krönt (2010-2013), sucht der Heppenheimer eine neue Herausforderung und schließt sich der Scuderia an, die nach einem katastrophalen Jahr 2014 - als man das erste Mal seit 1993 ohne Sieg geblieben sowie in der Konstrukteurs-WM nicht über einen enttäuschenden vierten Platz hinausgekommen war - mit einer personellen Qualitätsoffensive einen Umbruch einleiten will.

Unter anderem müssen Teamchef Marco Mattiacci und Ex-Weltmeister Fernando Alonso gehen. Für Mattiacci übernimmt Maurizio Arrivabene, ein damals noch relativ unbeschriebenes Blatt in der Motorsport-Szene, statt Alonso nimmt Vettel im zweiten Ferrari-Cockpit neben Kimi Räikkönen platz und tritt in die Fußstapfen von Legende Michael Schumacher.

Schon im zweiten Rennen, beim Großen Preis von Malaysia, gelingt Vettel dann der erste Sieg für das Team auf Maranello. Schnell werden leise Erinnerungen an die Goldene Ära der Scuderia unter Jean Todt und Ross Brawn waren geweckt. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen die Roten als graue Maus in der Versenkung zu verschwinden drohten. Am Ende der Saison parkt Vettel seinen Boliden auf dem dritten WM-Rang und gibt sich zufrieden: "Kein Team hat sich mehr gesteigert als Ferrari."

2016 kann Ferrari an die Erfolge des Vorjahres jedoch nicht anknüpfen. Am Ende steht kein einziger Sieg zu Buche, hinzu kommen erste strategische Fehler der Teamleitung, durch die man wichtige Punkte und Podestplätze aus der Hand gibt. Vettel beendet das Jahr auf dem vierten WM-Rang, die Kritik an ihm und Arrivabene wird aber zusehends lauter.

In den Folgenden Jahren sind Vettel und Ferrari vor allem zu Beginn der Saison immer wieder auf Augenhöhe mit den Mercedes von Lewis Hamilton und Valtteri Bottas, zu oft begeht die Strategieabteilung der Roten aber folgenschwere Fehler, die Siege und wichtige WM-Punkte kosten. Zu allem Überfluss kommen ungewöhlich viele individuelle Fehler Vettels hinzu, die den Heppenheimer zwei Mal knapp am WM-Titel vorbei schrammen lassen. In beiden Saisons wird Dauerrivale Hamilton Weltmeister

© imago images

Ferrari: Leclerc löst Vettel als neue Nummer 1 ab

Zur Saison 2019 stellt sich Ferrari abermals neu auf. Der unter Fahrern und Mechanikern beliebte, aber letztendlich nicht erfolgreiche Arrivabene muss seinen Posten als Teamchef für Mattia Binotto räumen, zudem wird mit Charles Leclerc Vettel ein junges Talent an die Seite gestellt. Weichen muss dafür Altmeister Räikkönen, mit dem Vettel auf und abseits der Strecke einen guten Freund und wichtigen Verbündeten im Team verliert.

Beim dritten Rennen, dem Großen Preis von Bahrain, sichert sich Leclerc dann direkt seine erste Pole-Position. Schnell spricht man in Italien beim Monegassen von einem zukünftigen Weltmeister. Der Großbritannien-GP spiegelt den vorläufigen Tiefpunkt Vettels im teaminternen Duell da: Der Deutsche hadert mit der "Unfahrbahrkeit" des Ferrari SF90, Leclerc scheint hingegen keine Probleme zu haben und ist von da an regelmäßig schneller. Beim vorletzten WM-Lauf in Sao Paulo kracht es schließlich bei einem aussichtslosen Kampf um Platz vier zwischen den Scuderia-Fahrern, beide scheiden aus und gehen mit leeren Händen nach hause. Das Verhältnis zwischen Ferrari und Vettel sowie beiden Teamkollegen gerät immer stärker Bröckeln.

Im Mai 2020 gibt Ferrari schließlich die Trennung von Sebastian Vettel bekannt, Carlos Sainz jr. soll stattdessem das Cockpit des Deutschen im Jahr 2021 einnehmen. Später lässt Vettel verlauten, von der Entscheidung Ferraris überrascht worden zu sein. Vertragsverhandlung hätten, wie von Binotto zunächst anders behauptet, nie wirklich stattgefunden. Dennoch bekommt der Heppenheimer bei der Scuderia ein Abschiedsjahr, um sich für andere Cockpits zu empfehlen zu können.

© imago images

Vettel mit großen Problemen in der 2020er-Saison

Schon bei den Wintertests zur 2020er Saison zeigt sich jedoch, dass der neue SF1000 nicht wirklich konkurrenzfähig ist. Die Folge sind zwei katastrophale Rennen für Vettel in Spielberg, in denen er ein Mal Zehnter wird und ein Mal (unverschuldet) ausscheidet. Einem sechsten Platz in Ungarn folgt ein zehnter Rang beim Großbritannien-GP.

Das Problem. Während Vettel große Probleme mit seinem Boliden zu haben scheint, fährt Teamkollege Leclerc trotz eines sichtlich langsamen Autos zwei Mal auf Podium und liegt in der WM-Wertung nach mittlerweile fünf Rennen 35 Punkte vor dem Heppenheimer.

Am vergangenen Woche, zum Jubiläums-GP, findet der Kleinkrieg mit Ferrari dann seinen Höhepunkt. Nach einer verpatzten strategischen Entscheidung Ferraris landet Vettel nur auf Platz zwölf und übt in der Folge scharfe Kritik an seinem Rennstall. "Wir stecken genau so im Verkehr, wie wir das eigentlich nicht wollten. Das haben wir heute Morgen besprochen. Ihr wisst, dass ihr das vermasselt habt", schimpfte er über Funk. Das Tuch zwischen beiden Partein scheint nun endgültig zerissen und mutiert immer mehr zu einer Schlammschlacht.

Dennoch gilt es für den Heppenheimer nach wie vor gute Leistungen abzuliefern und einen Platz für die kommende Saison zu finden. Im langsamen SF1000 eine denkbar undankbare Aufgabe. Zuletzt machten Gerüchte über ein Engagement bei Aston Martin (jetziges Racing Point) die Runde, wirklich konkret wurde es aber bislang noch nicht.

Der WM-Stand nach fünf Rennen

In der WM-Wertung ist Vettel derzeit nicht einmal unter den besten zehn Fahrern zu finden. Er liegt aktuell mit zehn Zählern auf dem 13. Rang.

Fahrerwertung: