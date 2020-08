Formel 1 - Jubiläums-GP in Silverstone heute im Liveticker

Der Jubiläums-Grand-Prix zum 70-jährigen Bestehen der Formel 1 steht heute in Silverstone an. Siegt Mercedes erneut? Kann Hülkenberg auch im Rennen den dritten Platz sichern? Was kann Vettel aus seinem Ferrari rausholen? Das komplette Rennen könnt Ihr hier im Liveticker mitverfolgen.

Formel 1: Jubiläums-GP von Silverstone heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Auch im fünften Rennen der Saison steht ein Mercedes-Fahrer auf der Pole-Position. Heute ist es der Finne Valtteri Bottas, der seinen Konkurrenten im Qualifying davonfuhr. Von Platz zwei aus startet sein Teamkollege Lewis Hamilton. Für Sebastian Vettel geht die Saison ernüchternd weiter wie bisher. Er startet aus der sechsten Startreihe von Platz elf. Nico Hülkenberg hingegen ist starker Dritter.

Vor Beginn: Das Rennen startet um 15.10 Uhr. Es werden 52 Runden zu je 5,901 Kilometern gefahren. Somit beträgt die insgesamt gefahrene Strecke 306,198 km. Der Silverstone Circuit besteht aus zehn Rechts- und acht Linkskurven.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker vom Jubiläums-Grand Prix von Silverstone/Großbritannien am heutigen Sonntag.

Formel 1: Das Jubiläums-GP von Silverstone heute live im TV und Livestream

Die Übertragung im Free-TV übernimmt wie üblich der private Sender RTL. Um 14 Uhr startet der Countdown zum Rennen. Zusätzlich kann im Livestream von TVNow das Rennen mitverfolgt werden.

Für das Pay-TV-Angebot ist Sky zuständig. Auch hier beginnen die Vorberichte um 14 Uhr. Übertragen wird das heutige Event auf dem Sender Sky Sport UHD. Der Livestream von Sky ist mit entweder mit einem SkyGo-Abo oder mit einem SkyTicket abrufbar.

Ebenso bietet die Formel 1 selbst auf ihrem kostenpflichtigen Streamingdienst F1TV den Grand Prix an.

