Formel 1: Wer zeigt / überträgt GP von Silverstone heute live im TV und Livestream?

Die Formel 1 macht in Silverstone Halt. Heute steht der erste von zwei Grand Prix auf der Traditionsstrecke auf dem Programm. Wo Ihr das Rennen im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Um 15.10 Uhr geht es heute los. Gefahren wird auf der legendären Rennstrecke in Silverstone.

Formel 1: Wer zeigt/ überträgt den GP von Silverstone heute live im TV und Livestream?

Um die Rennen der Formel 1 in Deutschland zu sehen, habt Ihr mehrere Möglichkeiten:

In dieser Saison überträgt RTL noch alle Rennen. Heute beginnt dort die Berichterstattung um 14 Uhr. Mit dabei sind wie fast immer Moderator Florian König, Reporter Kai Ebel, Kommentator Heiko Waßer und Experte Christian Danner. Über den kostenpflichten Stream RTL Now könnt Ihr auch von unterwegs dabei sein.

Falls Ihr Sky-Kunde seid, könnt Ihr dort ebenfalls das Rennen sein. Hier beginnen die Vorberichte ebenfalls um 14 Uhr. Bei Sky führen Kommentator Sascha Roos und Experte Nick Heidfeld durch die Sendung. Via SkyGo könnt Ihr bei Sky einen Livestream nutzen.

Wenn Ihr das Rennen aber lieber aus unzähligen Perspektiven sehen wollt, könnt Ihr das mit dem Streamindienst F1TV tun.

Formel 1: GP von Großbritannien im Liveticker verfolgen

SPOX bietet Euch zu allen Ereignissen aus der Formel 1 einen Liveticker an. Hier bleibt Ihr stets auf dem Laufenden.

© imago images / Motorsport Images

F1, GP von Großbritannien: So lief das Qualifying

Lewis Hamilton hatte das gesamte Wochenende leichte Probleme mit seinem Mercedes. Teamkollege Valtteri Bottas lag bis in Q3 vorne. Doch Hamilton wäre nicht Hamilton, wenn er nicht seine letzte Runde perfekt gefahren wäre. So lag der Brite doch wieder einmal vor dem Finnen. Der Vorsprung auf Max Verstappen im Red Bull betrug sogar eine Sekunde.

Mal wieder war es ein bislang gebrauchtes Wochenende für Sebastian Vettel. Der Ferrari-Pilot verpasste das erste Training wegen Problemen an seinem Wagen. Auch danach lief nicht alles glatt. Am Ende wurde Vettel sogar nur Zehnter. Teamkollege Charles Leclerc fuhr fast eine Sekunde schneller.

Rückkehrer Nico Hülkenberg landete im Racing Point auf Rang 13. Sein Rückstand auf P10 war aber nur im Hundertstel-Bereich. Ein erneut schwaches Qualifying zeigte Alexander Albon im Red Bull. P12 sind für seine Erwartungen viel zu wenig.

Im hinteren Feld wurden zwei Strafen verteilt. Kvyat musste nach dem Rennen in Budapest sein Getriebe wechseln. Erlaubt ist ein Getriebewechsel erst nach fünf Rennen. Dafür muss der Russe fünf Plätze weiter hinten starten. Teamkollege Gasly bekam ebenfalls ein frische Aggregat. Da Gasly aber in Budapest das Rennen nicht beendete, ist er von dieser Regel ausgenommen.

F1: Die Startaufstellung zum Großen Preis von Großbritannien

Platz Fahrer Team Zeit Strafe 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:24.303 2 Valtteri Bottas Mercedes 1:24.616 3 Max Verstappen Red Bull 1:25.325 4 Charles Leclerc Ferrari 1:25.427 5 Lando Norris McLaren 1:25.782 6 Lance Stroll Racing Point 1:25.839 7 Carlos Sainz McLaren 1:25.965 8 Daniel Ricciardo Renault 1:26.009 9 Esteban Ocon Renault 1:26.209 10 Sebastian Vettel Ferrari 1:26.339 11 Pierre Gasly AlphaTauri 1:26.501 12 Alexander Albon Red Bull 1:26.545 13 Nico Hülkenberg Racing Point 1:26.566 14 Kevin Magnussen Haas 1:27.158 15 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:27.164 16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:27.366 17 Roman Grosjean Haas 1:27.643 18 Nicolas Latifi Williams 1.27.705 19 Daniil Kvyat AlphaTauri 1:26.744 + 5 (unerlaubter Getriebewechsel) 20 George Russell Williams 1:27.092 + 5 (missachtete Gelbe Flaggen)

© imago images / Motorsport Images

Formel 1, GP von Großbritannien in Silverstone: Vorschau

Der Silverstone Circuit im Herzen Englands gilt als High-Speed-Strecke. Seit 1950 wird die Rennstrecke von der Formel 1 befahren, damals noch im jährlichen Wechsel mit Aintree und Brands Hatch. Seit 1987 findet das Rennen nur in Silverstone statt.

Die 5,891 Kilometer lange Strecke enthält 18 Kurven und wurde erst 2010 rundum erneuert. Durch die Erneuerung erklärte sich die Formel 1 bereit, den Grand Prix bis 2027 in Silverstone auszutragen.

Seit dem Umbau gibt es eine neue Boxengasse und ein anderes Strecke-Layout. Die bekannten Kurven Maggotts, Becketts und Chapel sind aber, zur Freude der Fahrer und Fans, geblieben. Im Gegensatz zum alten Layout wird die berühmte Bridge-Kurve nicht mehr befahren. Dafür wurde der Kurs um 760 Meter verlängert.

F1 in Silverstone: Alle Sieger seit 2010

Aufgrund den vielen schnellen Kurven gilt die Strecke als Hochburg der Mercedes-Boliden. 2018 sicherte sich Sebastian Vettel durch einen cleveren Schachtzug an der Boxengasse den Sieg. Zuvor war es 2012, als Mark Webber siegte. 2011 holte sich Fernando Alonso den einzigen Sieg der Saison in Silverstone. Damals war noch Red Bull das Maß aller Dinge.

Jahr Fahrer Team 2010 Mark Webber Red Bull 2011 Fernando Alonso Ferrari 2012 Mark Webber Red Bull 2013 Nico Rosberg Mercedes 2014 Lewis Hamilton Mercedes 2015 Lewis Hamilton Mercedes 2016 Lewis Hamilton Mercedes 2017 Lewis Hamilton Mercedes 2018 Sebastian Vettel Ferrari 2019 Lewis Hamilton Mercedes

Formel 1: So steht es in der Gesamtwertung

Mercedes war nicht nur im Qualifying in einer anderen Welt. Die Silberpfeile gewannen bislang jedes Rennen der noch jungen Saison. Auf Max Verstappen hat Lewis Hamilton nach dessen Ausfall beim ersten Rennen in Spielberg schon 30 Punkte Vorsprung. Auf den ersten Ferrari sind es sogar stolze 45 Zähler.

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 63 2 Valtteri Bottas Mercedes 58 3 Max Verstappen Red Bull 33 4 Lando Norris McLaren 26 5 Alexander Albon Red Bull 22 6 Sergio Perez Racing Point 22 7 Charles Leclerc Ferrari 18 8 Lance Stroll Racing Point 18 9 Carlos Sainz McLaren 15 10 Sebastian Vettel Ferrari 9

© imago images / Motorsport Images

Formel 1: Die nächsten Rennen der Saison 2020

Der Rennkalender der Formel 1 geht aktuell bis in den November. Im Gespräch, um die außergewöhnlichste Saison der F1-Geschichte zu beenden, sind zudem Bahrain und Abu Dhabi. Die Pläne sehen wohl vor, die Strecke in Manama (Bahrain) zweimal zu befahren. Anders als in Spielberg und Silverstone soll dort im zweiten Rennen ein anderes Layout befahren werden. Der Abschluss könnte auf Yas Island in Abu Dhabi gefeiert werden.

Offiziell müsste eine Weltmeisterschaft auf drei Kontinenten gefahren werden. Da Rennen in Nord- und Südamerika sowie in Australien als unwahrscheinlich gelten, wird wohl eine Notfallregelung des Weltverbandes FIA greifen. Die WM dürfte demnach auch nur auf zwei Kontinenten (Europa und Asien) stattfinden.