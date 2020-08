Formel 1 - Belgien-GP: Hamilton siegt in Spa - Vettel und Ferrari gehen unter

Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Belgien gewonnen. Der Mercedes-Pilot siegte auf dem Circuit de Spa-Francorchamps vor Teamkollege Valtteri Bottas und Max Verstappen im Red Bull. Sebastian Vettel und Ferrari erlebten einen rabenschwarzen Nachmittag und landeten deutlich außerhalb der Punkteränge.

Schon vor Rennbeginn musste McLaren-Pilot Carlos Sainz aufgeben. Beim CL35 des Spaniers gab es einen Defekt am Auspuff, was die Teilnahme unmöglich machte.

Zwar erwischte Bottas im Vergleich zu Hamilton den etwas besseren Start, der Finne musste sich seinerseits aber dem Angriff von Verstappen erwehren und blieb somit hinter seinem Teamkollegen. Hinter den Top-3 startete Renault-Fahrer Daniel Ricciardo am Ende der langen Kemmel-Geraden eine Attacke auf Verstappen, wurde vom Niederländer aber erfolgreich abgewehrt und reihte sich als Vierter ein.

Im hinteren Teil des Feldes kamen Charles Leclerc (Ferrari) und Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) gut vom Fleck. Beide gewannen je vier Positionen. Vettel kletterte einen Rang nach oben. Für den Heppenheimer ging es nach dem Start, bedingt durch den technischen Ausfall von Sainz, von 14 auf 13.

Die ersten Boxenstopp-Welle wurde dann in Runde elf, nach einem Crash von Giovinazzi und einer daraus folgenden Safety-Car-Phase ausgelöst. Der Italiener hatte beim Rausbeschleunigen aus Kurve 13 die Kontrolle über seinen Alfa Romeo verloren und krachte in die Streckenbegrenzung. Williams-Pilot George Russel konnte nicht mehr ausweichen und schied ebenfalls aus.

Bis auf Sergio Perez (Racing Point) zogen alle Fahrer in den kommenden Umläufen frische Pneus auf, die meisten wählten den harten Reifen. Da Hamilton den Restart ohne Probleme gewann, änderte sich nur wenig an der Grid-Reihenfolge.

In der zweiten Rennhälfte fuhren Hamilton, Bottas und Verstappen mit komfortablem Vorsprung ihr eigenes Rennen, dahinter überzeugten vor allem die Renaults von Ricciardo und Esteban Ocon, die auf Augenhöhe mit dem zweiten Red Bull von Alexander Albon fuhren. Ricciardo belohnte seine starke Leistung mit dem vierten Platz, auch Ocon ging in der letzten Runde noch an Albon vorbei und wurde Fünfter.

Die Top-10 komplettierten Lando Norris (7., McLaren), Pierre Gasly (8., AlphaTauri), Lance Stroll (9., Racing Point) und Sergio Perez (10., Racing Point). Die schnellste Rennrunde und den Extra-Punkt sicherte sich Ricciardo.

Belgien-GP: Die Reifenstrategie

Das Safety Car diktierte beim Belgien-GP die Reifenstrategie. Nach dem Giovinazzi-Russel-Crash nutzen die meisten Fahrer die Gunst der Stunde und tauschten ihre weichen und mittelharten Start-Reifen für harte Pneus. Viele Piloten beendeten mit diesem Satz das Rennen.

Lediglich Leclerc wählte eine Zweistopp-Strategie, wegen des wenig konkurrenzfähigen Ferraris gelangen aber keine großen Sprünge mehr.

Highlight des Rennens: Giovinazzi-Russel-Crash

In Runde elf brach Alfa-Fahrer Antonio Goivinazzi beim Ausgang von Kurve 13 das Heck seines C39 aus, worauf der Italiener in die Streckenmauer krachte. Bei der unkontrollierten Rückkehr auf die Strecke löste sich ein Rad am Alfa Romeo.

Der hinter ihm platzierte George Russel im Williams konnte nicht mehr ausweichen und traf den losen Pneus. Beide Piloten blieben glücklicherweise unverletzt, mussten das Rennen aber aufgeben.

Formel-1-Ranking - Die schnellsten Fahrer seit 1983: Trulli > Vettel! © imago images / Motorsport Images 1/24 Seit jeher stellt sich die Frage nach dem besten F1-Fahrer aller Zeiten. Generationenübergreifend wird diskutiert, wer der schnellste auf den Rundkursen der Welt war. Die Formel 1 hat nun versucht, dies mithilfe eines Algorithmus herauszufinden. © imago images / Action Plus 2/24 Zusammen mit Amazon Web Services wurde dieser über ein Jahr lang ausgetüftelt. Um eine gewisse Vergleichbarkeit zu gewährleisten, ging es dabei rein um die Qualifying-Zeiten der Rennfahrer. Alle Daten der Sessions seit 1983 flossen mit ein. © imago images / LaPresse 3/24 Diese wurden in Relation zum Auto sowie zum Teamkollegen gesetzt. Ausreißer wie Ausfälle, Crashs oder umschwenkende Wetterbedingungen und sogar das Alter wurden miteinbezogen. Grundlage waren immer mindestens fünf Qualifyings zwischen Teamkollegen. © imago images / Thomas Melzer / Motorsport Images 4/24 Fahrer, die beispielsweise ihren Mannschaftskameraden dominiert haben, hatten daher eine höhere Chance auf eine bessere Platzierung. Herausgekommen ist dieses Ranking der 20 schnellsten Fahrer. © imago images / Motorsport Images 5/24 Platz 20: ALAIN PROST (Teams: McLaren, Renault, Ferrari, Williams) - 0.514 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Motorsport Images 6/24 Platz 19: GIANCARLO FISICHELLA (Teams: Minardi, Jordan, Benetton, Sauber, Renault, Force India, Ferrari) - 0.469 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Poolfoto Motorsport 7/24 Platz 18: ROBERT KUBICA (Teams: BMW Sauber, Renault, Williams) - 0.463 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Motorsport Images 8/24 Platz 17: JENSON BUTTON (Teams: Williams, Renault, British American Racing, Honda, Brawn, McLaren ) - 0.462 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Poolfoto Motorsport 9/24 Platz 16: DANIEL RICCIARDO (Teams: HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault) - 0.461 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / HochZwei 10/24 Platz 15: LANDO NORRIS (Teams: McLaren) - 0.459 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Poolfoto Motorsport 11/24 Platz 13: CARLOS SAINZ (Teams: Toro Rosso, Renault, McLaren) - 0.457 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / HochZwei 12/24 Platz 13: VALTTERI BOTTAS (Teams: Williams, Mercedes) - 0.457 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / HochZwei 13/24 Platz 12: NICO HÜLKENBERG (Teams: Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point) - 0.456 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Motorsport Images 14/24 Platz 11: RUBENS BARRICHELLO (Teams: Jordan, Stewart, Ferrari, Honda, Brawn, Williams) - 0.455 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / HochZwei 15/24 Platz 10: SEBASTIAN VETTEL (Teams: BMW Sauber, Toro Rosso, Red Bull, Ferrari) - 0.435 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Motorsport Images 16/24 Platz 9: JARNO TRULLI (Teams: Minardi, Prost, Jordan, Renault, Toyota, Lotus) - 0.409 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Crash Media Group 17/24 Platz 8: HEIKKI KOVALAINEN (Teams: Renault, McLaren, Lotus, Caterham) - 0.378 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / HochZwei 18/24 Platz 7: CHARLES LECLERC (Teams: Sauber, Ferrari) - 0.376 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Motorsport Images 19/24 Platz 6: NICO ROSBERG (Teams: Williams, Mercedes) - 0.374 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / LaPresse 20/24 Platz 5: FERNANDO ALONSO (Teams: Minardi, Renault, McLaren, Ferrari) - 0.309 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / HochZwei 21/24 Platz 4: MAX VERSTAPPEN (Teams: Toro Rosso, Red Bull) - 0.280 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Poolfoto Motorsport 22/24 Platz 3: LEWIS HAMILTON (Teams: McLaren, Mercedes) - 0.275 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / Motorsport Images 23/24 Platz 2: MICHAEL SCHUMACHER (Teams: Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes) - 0.114 Sekunden Rückstand auf den Erstplatzierten. © imago images / WEREK 24/24 Platz 1: AYRTON SENNA (Teams: Toleman, Lotus, McLaren, Williams)

Top des Rennens: Daniel Ricciardo

Zwar wurde es wieder nichts mit dem lang erhofften Podestplatz, der Honey Badger durfte sich in Spa aber mit dem Titel "Best-of-the-Rest" schmücken. Red-Bull-Pilot Albon distanzierte der Australier deutlich auf P5, nach vorne war mehr nicht zu holen. Sehr stark!

Flop des Rennens: Ferrari

Dass es kein einfaches Rennen für die Scuderia werden würde, war schon am gestrigen Samstag zu erahnen. Auch im Renntrimm zeigte sich der rote Bolide nicht konkurrenzfähig. Am Ende standen ein 13. und 14. Platz zu Buche, sogar hinter dem Alfa Romeo von Kimi Räikkönen. Ebenfalls wieder ganz schwach: Alex Albon.