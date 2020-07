Zu langsam auf der Strecke, zu chaotisch abseits davon - Ferrari macht Vettel den Abschied leicht

Nicht nur auf der Strecke versinkt Ferrari im Mittelmaß, die Scuderia muss sich auch Vorwürfe über fehlenden Sportsgeist gefallen lassen. Sebastian Vettel dürfte der baldige Abschied nicht schwer fallen.

Vielleicht ist Sebastian Vettel in diesen Tagen ganz froh, dass es bald vorbei ist. Am Ende der Saison "muss" er Ferrari verlassen, hieß es bislang stets - doch mit jeder desolaten Vorstellung der Scuderia wird deutlicher, dass die Wertung auch anders ausfallen kann: Vettel "darf" dieses Team verlassen, das mittlerweile eher einem sinkenden Schiff gleicht.

Und er könnte nicht der einzige prominente Abgang sein. Italiens Presse beschwor nach dem erniedrigenden Rennen in Ungarn schon das Stühlerücken herauf. "Wieder eine Demütigung für Ferrari - bald werden in Maranello Köpfe rollen", urteilte die Gazzetta dello Sport, "nichts kann Ferrari in dieser Phase retten."

Vettel holte mit Rang sechs noch das Maximum aus dem Auto, genau wie sein Teamkollege Charles Leclerc (als 11. ohne Punkte) wurde er vom herausragenden Sieger Lewis Hamilton im Mercedes überrundet.

Tuttosport sieht Ferrari daher schon in der "Serie B der Formel 1" und geht ebenfalls von "einem Personalwechsel" aus, der Corriere della Sera sieht ein "katastrophales" rotes Auto und kommt zum selben Schluss: "In Maranello werden jetzt drastische Änderungen auf Management-Ebene erwartet."

Netzreaktionen zum Ferrari-K.o.: Wenigstens nicht 71 Runden lang blamiert © imago images / Poolfoto Motorsport 1/13 Beim zweiten GP der Saison fährt Charles Leclerc Sebastian Vettel in die Karre. Die Konsequenz: Beide Ferrari sind raus! Das Netz reagiert, wie das Netz nun mal reagiert: mit einer Mischung aus Härte und Häme. © imago images / Poolfoto Motorsport 2/13 Charles Leclerc meldet sich schnell via Twitter: "Ich bin von mir selbst enttäuscht. Es tut mir leid, aber das ist nicht genug. Seb hat heute überhaupt nichts falsch gemacht. [...] Ich werde daraus lernen." © imago images / Poolfoto Motorsport 3/13 User Stan van Maal weist die Entschuldigung brüsk zurück. Dann haut er noch ordentlich auf Vettels Kollegen drauf: "Du bist nicht geeignet, Ferrari zu vertreten. Schäm dich für alle Zeit. Du hast nicht das Zeug zum Champion." © imago images / Poolfoto Motorsport 4/13 Steve ist da viel versöhnlicher, wenngleich ironisch. Leclerc habe beiden einen guten Dienst erwiesen, schließlich blieb ihnen so erspart, sich den ganzen Nachmittag mit dem SF1000 abzuplagen. © imago images 5/13 Als "legendären Sarkasmus" wertet Bundi Vettels Interview bei RTL. Wo wäre der Seb auch ohne eine gehörige Portion Galgenhumor? © imago images / Poolfoto Motorsport 6/13 Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Also ... kein Kommentar. © imago images / Poolfoto Motorsport 7/13 Jeff Daniels und Jim Carrey aka Charles Leclerc und Sebastian Vettel, oder umgekehrt? Egal wie, "Dumm und dümmer" wäre jedenfalls kein schlechter Titel für die bisherige Ferrari-Saison. © imago images / Poolfoto Motorsport 8/13 Dieser Twitterer kritisiert eine Reporterfrage und das völlig zu Recht. Wie kommt man auch darauf, so etwas zu fragen? © imago images / Poolfoto Motorsport 9/13 Bei Ferrari tut sich was, das ist doch toll! Nur leider geht die Entwicklung nach hinten los ... klarer Fall von dumm gelaufen! © imago images / Poolfoto Motorsport 10/13 Geiler Vergleich von WUMMS. Welche Fans sich angesichts der aktuellen Lage doller schämen, wissen wir nicht zu sagen. © imago images / Poolfoto Motorsport 11/13 Hallo, das ist gemein! Als wenn bei Ferrari nur Clowns arbeiten würden. Obwohl ... © imago images / Poolfoto Motorsport 12/13 In die gleiche Kerbe hat schon ein anderer User gehauen. Dieser hier hat es aber noch etwas hübscher auf den Punkt gebracht. © imago images 13/13 Finden Sie nicht auch, dass Vettel manchmal in der öffentlichen Diskussion etwas zu schlecht wegkommt?

Vettel: "Uns war klar, dass wir überrundet werden"

In den Fokus rückt dabei immer mehr Teamchef Mattia Binotto. Mittlerweile scheint fraglich, ob er nicht sogar schon vor Vettel das Feld räumen muss - ob er diese Saison übersteht.

Denn auf der einen Seite ist da ja diese sportliche Krise, Vettel machte mit einem einfachen Satz das ganze Ausmaß deutlich: "Uns war vor dem Rennen klar, dass wir überrundet werden." Denn diese deutliche Niederlage war nicht Ergebnis eines unglücklichen Rennverlaufs, sondern simple Mathematik: Mercedes ist so viel schneller als Ferrari, dass die Überrundung kaum zu vermeiden war.

Mindestens genau so schwer wiegt aber, wie diese Krise zustande kam und auch, wie sie moderiert wird. Ferrari war im vergangenen Sommer plötzlich beängstigend schnell und zwar genau so lange, bis der Weltverband FIA einige Schlupflöcher im Reglement mit Klarstellungen stopfte. Seither ist der Motor nicht mehr konkurrenzfähig.

Nicht nur die Gegner gehen daher davon aus, dass Ferrari die Prüfsensoren austrickste und dem Motor dadurch zeitweise mehr Benzin zuführte als erlaubt. Offiziell bewiesen wurde das nie - doch es scheint, als habe Maranello bewusst die Regeln umgangen und steckt ohne diesen Vorteil nun in der Sackgasse.

Die Scuderia, vor allem Binotto, gibt sich angesichts der erdrückenden Faktenlage allerdings wenig demütig. Die Klarstellungen der FIA zum Antrieb seien ein Grund für Ferraris Probleme, sagt der Italiener, aber jedes Team sei ja in gewisser Weise davon betroffen.

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff reagierte am Wochenende in Ungarn gereizt. Binottos Einlassungen seien "eine weitere komplette Bullshit-Geschichte", sagte der Österreicher, "es gibt ja ein klares Motorenreglement. Natürlich gab es Klarstellungen, die waren auch wichtig, aber sie waren in keiner Weise überraschend. Denn wenn man sich an die Regeln gehalten hat, dann war das alles sowieso klar."

Fünf Monate noch, dann wird Vettel ein Team verlassen, das auf der Strecke zu langsam ist, und neben der Strecke nicht mehr integer wirkt. Ferrari tut wirklich alles, um ihm den Abschied nicht zu schwer zu machen.