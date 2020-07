Sebastian Vettel vor letzter Saison bei Ferrari: Versöhnlicher Abschied oder unwürdiges Ende?

Die verkürzte Corona-Saison könnte Sebastian Vettels letzte in der Formel 1 sein, seine Zeit bei Ferrari läuft ab - dem viermaligen Weltmeister droht ein unwürdiges Karriere-Ende.

Die letzte Weltreise mit Ferrari wird eine ziemlich kurze, nur gut fünf Monate ist Sebastian Vettel noch mit der Scuderia unterwegs - für den Hessen könnte die Corona-Saison der Formel 1 dennoch quälend lang wirken. Dann nämlich, wenn er nur noch Beifahrer ist, ein Gehilfe seines Teamrivalen Charles Leclerc. Wenn Vettel in seinen letzten Rennen in Rot ein unwürdiges Ende findet.

Es habe längst "angefangen zu kribbeln und zu jucken", sagte der 32-Jährige vor dem Saisonstart am Sonntag (15.10 im LIVETICKER) in Österreich, und das liegt wohl nicht nur am mittlerweile schon sechsmonatigen Formel-1-Entzug. Für Vettel geht es um den bleibenden Eindruck, den er nach teilweise frustrierenden Jahren in Maranello hinterlässt - und vielleicht ja sogar um einen würdevollen Abschied aus der Formel 1. Ob Vettel 2021 weitermacht, ist fraglich.

Es wird aber ein schwieriges Jahr angesichts eines hochtalentierten Stallrivalen, der spätestens jetzt vom Team wohl bevorzugt wird, auch ist der Ferrari SF1000 vermutlich nicht das schnellste Auto im Feld. Allerdings hat der Rennfahrer Sebastian Vettel in 13 Jahren Königsklasse viele Charaktereigenschaften offenbart, und eine ziemlich ausgeprägte könnte ihm nun ganz besonders helfen: Trotz.

Formel 1: Die Cockpits der Saison 2020 - Wer stoppt Lewis Hamilton? © https://www.formula1.com/en.html 1/21 Nach langer Verzögerung durch die Coronapause startet am kommenden Sonntag endlich das erste Rennen der Formel-1-Saison 2020 im österreichischen Spielberg. Bevor es auf der Piste zur Sache geht, präsentiert SPOX das diesjährige Fahrerfeld. © imago images / ZUMA Wire 2/21 Mercedes – LEWIS HAMILTON: Der Dominator der vergangenen Jahre geht auch in die 20er-Saison als absoluter Topfavorit an den Start. Neben dem besten Wagen im Feld besitzt der Brite auch fahrerisch das wohl kompletteste Gesamtpaket. © imago images / HochZwei 3/21 VALTTERI BOTTAS: Der Finne kann an guten Tagen mit Hamilton mithalten, ruft dieses Potential aber zu selten ab, um einen ernsthaften Titelkandidaten abzugeben. Bei Mercedes ein solides Backup für Hamilton – mehr nicht. © imago images / ZUMA Wire 4/21 Ferrari – CHARLES LECLERC: Auf dem Monegassen liegt die gesamte Hoffnung der Tifosi, nach über eine Dekade des Wartens endlich wieder einen Titel präsentiert zu bekommen. Dass Leclerc zu diesem Schritt bereit ist, zeigte er schon 2019. © imago images / HochZwei 5/21 SEBASTIAN VETTEL: Dass der Heppenheimer im kommenden Jahr nicht mehr im roten Auto Platz nehmen wird, ist schon beschlossene Sache. Nun geht es für Vettel darum, sollte er weiter in der F1 fahren wollen, sich für andere Teams zu empfehlen. © imago images / HochZwei 6/21 Red Bull – MAX VERSTAPPEN: Nach jetzigem Stand wohl der einzige Fahrer, der Hamilton im Kampf um den siebten WM-Titel ernsthaft herausfordern kann. Der Red Bull sieht konkurrenzfähig aus, das fahrerische Können des Niederländers steht außer Frage. © imago images / Eibner 7/21 ALEXANDER ALBON: Neben Nummer-1-Pilot Verstappen behält der Thai-Brite den zweiten Sitz im Red-Bull-Cockpit. Mit guten Leistungen ist für ihn auch ein langfristiges Engagement bei den Bullen möglich. © imago images / Motorsport Images 8/21 McLaren – CARLOS SANINZ JR.: Spätestens seit der letzten Saison ist Sainz über jeden Zweifel erhaben. Der Spanier lieferte eine bockstarke Saisonleistung ab und wurde zurecht WM-Sechster, wofür er im kommenden Jahr ein Cockpit im Ferrari bekommt. © imago images / ZUMA Wire 9/21 LANDO NORRIS: Der Youngster soll nach seinem starken Rookie-Jahr, in dem einige Male sein Talent zum Vorschein kam, den nächsten Schritt machen. Dennoch wird er vor allem an der Konstanz noch arbeiten müssen. © imago images / ZUMA Wire 10/21 Renault – DANIEL RICCIARDO: Der Australier geht 2020 in seine letzte Saison für das französische Werksteam. Zu langsam soll ihm der Fortschritt in Richtung der Podestplätze gewesen sein. Nimmt nächstes Jahr im McLaren Platz. © imago images / Action Plus 11/21 ESTEBAN OCON: Nahm nach seinem Jahr als Ersatzfahrer für Mercedes den vakanten Platz von Nico Hülkenberg ein. Ist hinter Ricciardo als Nummer-2-Fahrer vorgesehen, ließ aber schon in den Jahren zuvor sein Talent durchblitzen. © imago images / Eibner 12/21 Racing Point – SERGIO PEREZ: Mit Perez verfügt Racing Point über einen der erfahrensten und solidesten Fahrer im ganzen Feld. Nur selten unterlaufen dem Mexikaner Fehler, oft findet man ihn auch mit unterlegenem Material in den Punkterängen wieder. © imago images / Icon SMI 13/21 LANCE STROLL: Kann zwar nur selten mit dem Speed seines Teamkollegen mithalten, ist aber, speziell in Chaos-Rennen, wenn Top-Teams und -Fahrer patzen, immer für das ein oder andere Saison-Highlight gut. © imago images / HochZwei 14/21 AlphaTauri – DANIIL KVYAT: Machte sich nach konstant guten Leistungen in der vergangenen Saison Hoffnungen auf eine zweite Chance bei Red Bull, wurde aber von Alex Albon ausgestochen. Kann sich in diesem Jahr aber erneut beweisen. © imago images / HochZwei 15/21 PIERRE GASLY: Zeigte nach seiner Ausbootung bei Red Bull eine umgehende Leistungsexplosion, die mit einem Podestplatz beim Brasilien-GP belohnt wurde. Der Weg zurück ins Mutterteam ist nach Aussagen von Helmut Marko nicht endgültig versperrt. © imago images / HochZwei 16/21 Alfa Romeo - KIMI RÄIKKÖNEN: Nach wie vor gilt der finnische Routinier, der in seine mittlerweile 18. Saison als Formel-1-Pilot geht und 2020 Rubens Barrichello als Fahrer mit den meisten GP-Starts ablösen kann, als einer der schnellsten Fahrer im Feld. © imago images / ZUMA Wire 17/21 ANTONIO GIOVINAZZI: Zog im vergangenen Jahr im Vergleich zu Teamkollege Räikkönen oft den Kürzeren und konnte nur selten mit guten Leistungen aufhorchen lassen. Wird sich steigern müssen, um weiterhin in der F1 fahren zu dürfen. © imago images / Thomas Melzer 18/21 Haas – KEVIN MAGNUSSEN: Irgendwo zwischen Genie und Wahnsinn. Auf wenige Piloten passt dieser Satz so treffend, wie auf den Dänen. An guten Tagen gehört er zu den schnellsten Fahrern im Feld, an schlechten ist er für nichts zu gebrauchen. © imago images / Motorsport Images 19/21 ROMAIN GROSJEAN: Der Franzose ist vor allem für seine Pingeligkeit was Fahrzeug und Setup betrifft bekannt. Liefert ihm Haas ein funktionierendes Gesamtpaket, ist Grosjean ein grundsolider Pilot, der zudem sehr erfahren ist. © imago images / Action Plus 20/21 Williams - GEORGE RUSSEL: Dass Russell ein talentierter Pilot ist, der das volle Potential aus dem Auto kitzeln kann und eine große Zukunft in der Formel 1 hat, zeigte der Brite schon in der letzten Saison. Im Williams wird es aber nichts zu holen geben. © imago images / HochZwei 21/21 NICHOLAS LATIFI: Wurde als Nachfolger für Robert Kubica aus der Formel 2 geholt, war aber schon zuvor Test- und Ersatzfahrer bei Williams. Wird seine Eignung für die Königsklasse unter Beweis stellen müssen.

Ralf Schumacher: "Hamilton eine Klasse besser als Sebastian"

Der langjährige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone etwa glaubt, dass der Deutsche bis zum geplanten Saisonende im Dezember noch genau ein großes Ziel hat: "Schneller sein als Leclerc." Und auch der frühere Formel-1-Pilot Martin Brundle, heute TV-Experte, frohlockt bei dem Gedanken an einen entfesselten Vettel.

"Ganz ehrlich", sagt der Engländer, "ich denke, er wird fliegen. Er wird kein Interesse an Teamanweisungen haben, er wird für sich selbst fahren, kein Zweifel. Er wird stark sein, das wird faszinierend. Er hat ja seine Geschwindigkeit nicht verloren."

Es geht schließlich nicht bloß darum, sich mit starken Leistungen zu verabschieden. Es geht für Vettel durchaus auch um seinen Ruf. Nach vier WM-Titeln mit Red Bull (2010 bis 2013) galt er als einer der besten Formel-1-Fahrer überhaupt, mittlerweile mehren sich die Stimmen, dass er damals schlicht ein sehr starkes Auto hatte.

Den Vergleich mit Lewis Hamilton ziehen ohnehin nur noch die Wenigsten. Der Weltmeister im Mercedes ist mit nun sechs Titeln in anderen Sphären unterwegs, in diesem Winter kann er mit Rekordchampion Michael Schumacher gleichziehen. Als Ausnahmefahrer seiner Generation gilt zweifellos Hamilton. Nicht Vettel.

Der Engländer sei "bei Weitem der Beste", sagt auch Ex-Fahrer Ralf Schumacher im Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten: "Es gab so viele Situationen im vergangenen Jahr, bei denen man feststellen musste, dass Lewis einfach eine Klasse besser ist als Sebastian."

Vettels einzige Chance 2021 bleibt Mercedes

Nun wird Vettel kaum seine Karriere ausdehnen, um in einem Mittelfeldteam den Branchengrößen weit hinterherzufahren. Die einzig attraktive Lösung wirkt auch wie die einzige, für die Vettel schwach werden könnte: Eine Chance im Mercedes, dem seit Jahren besten Auto. Um auch den Vergleich mit Hamilton zumindest ein wenig geradezurücken.

"Ein Außenseiter-Kandidat" für 2021 sei Vettel, sagte Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff dazu unlängst, "niemand, zu dem ich sofort nein sagen würde". Allerdings ist die erste Option für Silber wohl die seit Jahren funktionierende mit Hamilton und Valtteri Bottas.

Die weitaus spannendere für die Branche wäre aber ein letztes großes Teamduell zwischen den besten Fahrern des vergangenen Jahrzehnts. "Sebastian und Lewis in einem Team", sagt auch Ralf Schumacher, "das wäre ein Traum für uns alle."