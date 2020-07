Formel 1: Wer zeigt den Grand Prix in Österreich heute live?

Der zweite Grand Prix der Formel-1-Saison steht an. Wo Ihr den Großen Preis der Steiermark live verfolgen könnt, verrät Euch dieser Artikel.

Formel 1, Steiermark Grand Prix: Die Termine

Auch der zweite Grand Prix der Formel 1 findet in diesem Jahr ausnahmsweise auf der gleichen Strecke statt. Wie bereits der Große Preis von Österreich wird auch der Große Preis der Steiermark auf dem Red Bull Ring ausgefochten.

Los geht's dabei wie immer mit den Freien Trainings, es folgen das Dritte Freie Training und das Qualifying, ehe am Sonntag schließlich das Rennen ansteht. Alle Termine seht Ihr hier im Überblick.

Datum Wochentag Uhrzeit Events 10.7.2020 Freitag 11 Uhr Erstes Freies Training 10.7.2020 Freitag 15 Uhr Zweites Freies Training 11.7.2020 Samstag 12 Uhr Drittes Freies Training 11.7.2020 Samstag 15 Uhr Qualifying 12.7.2020 Sonntag 15.10 Uhr Rennen

Formel 1: Der Steiermark Grand Prix live im TV

Das gesamte Rennwochenende könnt Ihr live beim Pay-TV-Sender Sky verfolgen. Sky zeigt alle Freien Trainings, das Qualifying und das Rennen live und in voller Länge.

Via SkyGo könnt Ihr die Events obendrein auch im Livestream verfolgen. Wer kein Sky-Abo hat, kann via SkyTicket einen Tagespass erwerben.

Doch auch im Free-TV ist der Große Preis der Steiermark zu sehen. Die Freien Trainings könnt ihr allesamt auf ntv sehen.

Das Qualifying sowie das Rennen sind schließlich live auf RTL zu sehen. RTL bietet via RTL Now auch einen Livestream an. Die ersten 30 Tage ist der Dienst kostenlos.

Formel 1: Der Steiermark Grand Prix im Liveticker

Wer die Freien Trainings, das Qualifying oder auch das Rennen nicht live im TV verfolgen kann oder verfolgen möchte, kann alle wichtigen Szenen auch bei uns im Liveticker verfolgen. Dort verpasst ihr keines der Highlights.

Die Liveticker zu den einzelnen Events:

Formel 1: Die Fahrerwertung im Überblick

Nach seinem Sieg im ersten Saisonrennen führt Valtteri Bottas das Ranking derzeit an. Weltmeister Lewis Hamilton liegt auf Platz vier, Sebastian Vettel folgt auf Platz zehn.