Formel 1, GP von Ungarn: Das Rennen am Hungaroring heute im Liveticker

Das dritte Rennen der jungen Formel-1-Saison steht an. Kann Mercedes seinen Vorsprung auf die Konkurrenz ausbauen? Die Antwort bekommt Ihr in unserem Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Formel 1, GP von Ungarn live: Das Rennen im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach zwei sehr durchwachsenen ersten Rennen ging es zumindest im Qualifying auch für Ferrari bergauf. Der WM-Vierte Charles Leclerc landete auf Startposition sechs, Sebastian Vettel startet direkt vor ihm.

Vor Beginn: Auch an diesem Wochenende zeigt sich Mercedes-AMG bislang in Topform. Im Qualifying sicherte sich Weltmeister Lewis Hamilton die Pole vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Liveticker zum Grand Prix von Ungarn. Los geht's um 15.10 Uhr.

Formel 1: Der Ungarn-GP heute im TV und Livestream

Der Große Preis von Ungarn wird wie üblich live auf RTL übertragen. Die kostenfreie Variante bekommt Ihr im TV, für den Livestream via TVNOW benötigt Ihr ein Abonnement. Ab 14 Uhr könnt Ihr für die Vorberichte mit Florian König und Nico Rosberg einschalten, anschließend übernehmen die Kommentatoren Heiko Waßer und Christian Danner.

Auch Sky-Kunden kommen natürlich in den Genuss des Rennens. Genau wie bei RTL beginnt hier die Übertragung um 14 Uhr, ebenfalls im TV oder per Livestream via Sky Go. Das Duo aus Sascha Roos und Ralf Schumacher wird den GP kommentieren.

Möchtet Ihr frei aus verschiedenen Perspektiven wählen, könnt ihr auf den Livestream der Formel 1 zurückgreifen, den Ihr hier findet. Dieser ist jedoch kostenpflichtig.

© imago images

Formel 1, GP von Ungarn: Die Ergebnisse des Qualifyings