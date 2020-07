Formel 1, Gesamtstand: Wer führt die Wertung an?

Die Formel 1 ist in ihre neue Saison gestartet. Doch welcher Fahrer führt nach dem ersten Rennen den Gesamtstand an? Und wo stehen die Deutschen? Dieser Artikel gibt Aufschluss.

Formel 1: Die ersten Rennen der Saison

Die neue Formel-1-Saison hat am vergangenen Sonntag, dem 5.7.2020, ihren Auftakt gefeiert. Um 15.10 Uhr startete das erste Rennen der Saison auf dem Red Bull Ring in Österreich.

Auch der zweite Grand Prix der Saison wird im Alpenland stattfinden: Am 12. Juli 2020 steigt der so genannte Steiermark Grand Prix, dieser wird ebenfalls auf dem Red Bull Ring gefahren. Beginn des Spektakels ist erneut um 15.10 Uhr.

Formel 1: Der Verlauf des ersten Grand Prix

Im ersten Rennen der Saison konnte sich Valtteri Bottas im Mercedes zum Sieger küren. Der Finne siegte mit 2,7 Sekunden Vorsprung vor Charles Leclerc im Ferrari.

Weltmeister Lewis Hamilton musste sich aufgrund einer Zeitstrafe mit Platz vier im Ranking zufrieden geben. Den dritten Platz auf dem Podium sicherte sich Landon Norris im McLaren.

Der einzige Deutsche im Feld, Sebastian Vettel, erlebte ein enttäuschendes Rennen. Nur weil ganze neun Fahrer im Feld vorzeitig ausfielen, konnte der Heppenheimer letztlich noch einen Punkt mitnehmen, er kann am Zehnter ins Ziel.

© imago images / HochZwei

Formel 1: Die Fahrerwertung im Überblick

Bedingt, dass es bislang nur ein Rennen gab, ist die Reihenfolge in der Gesamtwertung äquivalent mit dem Ergebnis vom Österreich-GP. Nach dem ersten Rennen führt Bottas den Gesamtstand also mit 25 Punkten an. Es folgen Leclerc mit 18 Zählern sowie Norris, der 16 Punkte einheimsen konnte.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Valtteri Bottas Mercedes 25 2 Charles Leclerc Ferrari 18 3 Lando Norris McLaren 16 4 Lewis Hamilton Mercedes 12 5 Carlos Sainz Jr. McLaren 10 6 Sergio Perez Racing Point 8 7 Pierre Gasly Alpha Tauri 6 8 Esteban Ocon Renault 4 9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2 10 Sebastian Vettel Ferrari 1

Formel 1: Die Konstrukteurs-Wertung im Überblick

Bei der Konstrukteurs-Wertung führt ebenfalls Mercedes. Red Bull hat nach dem ersten Rennen noch keinen Punkt auf dem Konto. Grund dafür ist der Ausfall von Max Verstappen und dem Crash von Alexander Albon beim Überholmanöver gegen Lewis Hamilton.

Platz Team Punkte 1 Mercedes 37 2 McLaren 26 3 Ferrari 19 4 Racing Point 8 5 Alpha Tauri 6 6 Renault 4 7 Alfa Romeo 2 8 Williams 0 9 Red Bull 0 10 Haas 0

© imago images / HochZwei

Formel 1: Rennkalender 2020

Acht Rennen wurden bislang von der FIA bestätigt. Zu diesen sollen weitere dazugekommen.