Formel 1, Steiermark Grand Prix in Österreich: Termine, Modus, Übertragung

Für das zweite Rennen der Formel-1-Saison 2020 bleibt der Zirkus in Österreich. Nach dem Großen Preis von Österreich steht der Steiermark Grand Prix an. Wann welche Termine stattfinden und wo das diese übertragen werden, erfahrt Ihr hier.

Formel 1, Steiermark Grand Prix in Österreich: Die Termine

Der Große Preis in der Steiermark findet vom 10. bis zum 12. Juli statt. Am Freitag finden ausschließlich Freie Trainings statt, am Samstag steigen das abschließende Freie Training sowie das Qualifying, das Rennen wird am Sonntag ausgetragen.

Den genauen Zeitplan des Wochenendes seht Ihr hier im Überblick:

Datum Wochentag Uhrzeit Events 10.7.2020 Freitag 11 Uhr Erstes Freies Training 10.7.2020 Freitag 15 Uhr Zweites Freies Training 11.7.2020 Samstag 12 Uhr Drittes Freies Training 11.7.2020 Samstag 15 Uhr Qualifying 12.7.2020 Sonntag 15.10 Uhr Rennen

Formel 1, Steiermark Grand Prix in Österreich: Übertragung im TV und Livestream

Auch 2020 ist die Formel 1 noch live im Free-TV zu sehen. Auf RTL können das Freie Training, das Qualifying und das Rennen live im TV und im Livestream verfolgt werden.

Sky-Kunden können das Event zudem auch im Pay-TV sehen. Sky überträgt alle Grand Prixs ebenfalls live im TV und per SkyGo im Livestream.

Formel 1: Die Fahrerpaarungen im Überblick

Team 1. Fahrer 2. Fahrer Mercedes Lewis Hamilton Valtteri Bottas Ferrari Sebastian Vettel Charles Leclerc Red Bull Alexander Albon Max Verstappen McLaren Lando Norris Carlos Sainz Jr. Renault Daniel Ricciaro Esteban Ocon AlphaTauri Pierre Gasly Daniil Kwjat Racing Point Sergio Perez Lance Stroll Alfa Romeo Kimi Räikkönen Antonio Giovinazzi Haas Romain Grosjean Kevin Magnussen Williams Nicholas Latifi George Russell

Formel 1: Steiermark Grand Prix im Liveticker

Bei SPOX bleibt Ihr in Sachen Formel 1 immer auf dem Laufenden. Wir tickern alle Sessions live mit.

Events Liveticker Erstes Freies Training Liveticker Zweites Freies Training Liveticker Drittes Freies Training Liveticker Qualifying Liveticker Rennen Liveticker

© imago images / GEPA pictures

Steiermark Grand Prix: Modus

Nach dem Österreich-GP am vergangenen Wochenende macht die Formel 1 erneut am Red Bull Ring Station. Grund dafür ist der durch die Corona-Pandemie veränderte Rennkalender.

So steigt zum ersten Mal der Steiermark GP. Dieser hat die gleiche Rahmendaten wie der Österreich GP. Auch hier werden 71 Runden gefahren.

Formel 1: Die Fahrerwertung im Überblick

Nach seinem Sieg im ersten Saisonrennen führt Valtteri Bottas das Ranking aktuell an. Weltmeister Lewis Hamilton folgt auf Rang vier, Sebastian Vettel liegt mit einem Punkt auf dem zehnten Platz.