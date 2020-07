Formel 1 - Großer Preis von Großbritannien in Silverstone: Ort, Datum, TV-Übertragung

Nach einer einwöchigen Pause zieht der F1-Tross weiter nach Silverstone. Dort stehen die nächsten zwei Rennen auf dem Programm. Alle Infos dazu und zur Übertragung im TV und Livestream erhaltet Ihr hier bei SPOX.

Der Grand Prix von Großbritannien war immer ein Zuschauermagnet. In diesem Jahr müssen die Zuschauer allerdings draußen bleiben. "Der britische Grand Prix ist der beste Grand Prix, vor allem dank der Fans. Tausende kommen an der Strecke und sorgen für das Spektakel", sagt Hamilton. "Das wird super seltsam"

Formel 1, GP von Großbritannien: Ort, Datum, Uhrzeit

Am 2. August steht das nächsten Rennen der Formel 1 bevor. Als Austragungsstätte dient der Silverstone Circuit in England.

Die 5,891 Kilometer lange Strecke enthält 18 Kurven und wurde erst 2010 rundum erneuert.

F1 in Silverstone: Alle Sieger seit 2010

Jahr Fahrer Team 2010 Mark Webber Red Bull 2011 Fernando Alonso Ferrari 2012 Mark Webber Red Bull 2013 Nico Rosberg Mercedes 2014 Lewis Hamilton Mercedes 2015 Lewis Hamilton Mercedes 2016 Lewis Hamilton Mercedes 2017 Lewis Hamilton Mercedes 2018 Sebastian Vettel Ferrari 2019 Lewis Hamilton Mercedes

Formel 1 im TV und Livestream sehen

Alle Rennen der Formel 1 könnt Ihr in Deutschland auf drei verschiedene Art und Weisen sehen: Free-TV, Pay-TV und Streaming.

Im Free-TV hat RTL noch für diese Saison die Übertragungsrechte. Im Pay-TV überträgt Sky alle Trainings, Qualifyings und Rennen. Wenn Ihr das Rennen aus unzähligen Perspektiven sehen wollt, gibt es die Möglichkeit, die Formel 1 über den Streamindienst F1TV zu sehen.

Formel 1: GP von Großbritannien im Liveticker verfolgen

SPOX bietet Euch zu allen Ereignissen der Formel 1, ob Training, Qualifying oder Rennen, einen Liveticker an.

Formel 1: So steht es in der Gesamtwertung

In der Gesamtwertung hat mal wieder Mercedes die Nase vorn. Die Silberpfeile konnten alle drei Rennen gewinnen und führen daher beide Wertungen an.

Fahrerwertung:

Platz Fahrer Team Punkte 1 Lewis Hamilton Mercedes 63 2 Valtteri Bottas Mercedes 58 3 Max Verstappen Red Bull 33 4 Lando Norris McLaren 26 5 Alexander Albon Red Bull 22 6 Sergio Perez Racing Point 22 7 Charles Leclerc Ferrari 18 8 Lance Stroll Racing Point 18 9 Carlos Sainz McLaren 15 10 Sebastian Vettel Ferrari 9

Konstrukteurswertung:

Platz Team Punkte 1 Mercedes 121 2 Red Bull 55 3 McLaren 41 4 Racing Point 40 5 Ferrari 27 6 Renault 12 7 AlphaTauri 7 8 Alfa Romeo 2 9 Haas 1 10 Williams 0

Formel 1: Die nächsten Rennen der Saison 2020

Bislang sieht der F1-Kalender neben dem Rennen in Silverstone noch neun weitere Rennen vor. Das Ziel der Organisatoren ist es, noch mindestens drei Rennen in den Kalender aufzunehmen. Wahrscheinlich ist, dass der F1-Tross noch in Bahrain (zwei Rennen) und Abu Dhabi Halt macht.