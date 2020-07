Formel 1: 1. und 2. Freies Training beim Steiermark GP heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nur knapp eine Woche nach dem Auftakt der Saison steht das nächste Rennwochenende der Formel 1. Zum Start gibt es wie gewohnt das 1. und das 2. Freie Training beim Steiermark-GP. Alle Infos zu Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, gibt es hier.

Ausnahmsweise zieht der Formel-1-Zirkus nach einem Grand Prix nicht weiter. Nach dem Österreich GP wird nämlich auch der Steiermark GP auf dem Red Bull Ring in Spielfeld ausgetragen.

Am vergangenen Sonntag hatte sich Valtteri Bottas den Sieg geholt. Charles Leclerc und Landon Norris komplettierten nach der Zeitstrafe für Lewis Hamilton das Podium. Für das zweite Rennen in Spielfeld sieht die FIA den gleichen klassischen Terminplan vor.

Somit startet das 1. Freie Training am Freitag um 11 Uhr, das zweite ab 15 Uhr.

Formel 1, Steiermark GP: Die Termine

Datum Wochentag Uhrzeit Events 10.7.2020 Freitag 11 Uhr Erstes Freies Training 10.7.2020 Freitag 15 Uhr Zweites Freies Training 11.7.2020 Samstag 12 Uhr Drittes Freies Training 11.7.2020 Samstag 15 Uhr Qualifying 12.7.2020 Sonntag 15.10 Uhr Rennen

Formel 1: 1. Freies Training beim Steiermark GP heute live im TV und Livestream

Die Rechte an der Übertragung der Formel 1 teilen sich Sky und die RTL-Gruppe. Beim Pay-TV-Sender sind alle Sessions live und in voller Länge zu sehen. So auch die beiden Freien Trainings am Freitag. Über Sky-Ticket und über SkyGo kann man die Sessions auch über einen Livestream verfolgen.

RTL hat erst am Rennwochenende die Übertragungen im Hauptprogramm. Während das Qualifying un das Rennen bei RTL laufen, sind die beiden Freien Trainings am Freitag bei ntv zu sehen.

Zudem bietet RTL über TVnow einen Livestream an. Dieser ist jedoch nur die ersten 30 Tage kostenlos.

Formel 1. 1. Freies Training des Steiermark-GP im Liveticker

Das komplette Training könnt Ihr auch in Echtzeit bei uns mitlesen. Wir tickern alle Sessions des Großen Preises der Steiermark live und ausführlich mit.

Hier geht's zum Liveticker des 1. Freien Trainings.

Hier geht's zum Liveticker des 2. Freien Trainings.

Formel 1: Die Fahrerwertung im Überblick

Da in dieser Saison erst ein Rennen absolviert worden ist, entspricht die Fahrer-Wertung der Reihenfolge der Zeileinfahrt beim Österreich GP.

Platz Fahrer Team Punkte 1 Valtteri Bottas Mercedes 25 2 Charles Leclerc Ferrari 18 3 Lando Norris McLaren 16 4 Lewis Hamilton Mercedes 12 5 Carlos Sainz Jr. McLaren 10 6 Sergio Perez Racing Point 8 7 Pierre Gasly Alpha Tauri 6 8 Esteban Ocon Renault 4 9 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 2 10 Sebastian Vettel Ferrari 1

Formel 1: Die Konstrukteurs-Wertung im Überblick

Red Bull steht nach dem ersten Heim-Grand-Prix noch ohne Punkte da. Max Verstappen musste seinen Boliden vorzeitig abstellen. Sein Teamkollege Alexander Albon fiel nach einem Crash bei einem Überholversuch gegen Lewis Hamilton aus den Punkterängen.