Formel 1, News und Gerüchte: Doppel-Grand-Prix auf dem Hockenheim-Ring?

Aufgrund der Corona-Pandemie könnten dieses Jahr sogar zwei Rennen in Deutschland stattfinden. Außerdem bahnt sich ein Comeback von Fernando Alonso in der Formel 1 an und ein Förderer von Sebastian Vettel hat das Verhalten von Ferrari kritisiert. Alle News und Gerüchte aus der Formel 1 gibt es hier.

Formel 1: Doppel-Grand-Prix auf dem Hockenheim-Ring?

Die Corona-Pandemie hat den Rennkalender in der Formel 1 ordentlich durcheinandergewirbelt. Auf der Suche nach alternativen Strecken wurde zuletzt auch der Hockenheim-Ring, der in diesem Jahr eigentlich gar nicht für einen Grand Prix vorgesehen gewesen wäre, als möglicher Austragungsort gehandelt.

Nun berichtet die Bild, dass die Königsklasse beim Erstellen eines Not-Kalenders sogar einen Doppel-Grand-Prix in Hockenheim in Erwägung zieht. Statt eines Rennens am 9. August wären somit auch Rennen an aufeinander folgenden Wochenenden am 26. Juli und 2. August denkbar. Der Startschuss soll am 5. und 12. Juli in Spielberg/Österreich fallen - nach dem gleichen Prinzip.

Für diese Termine war ursprünglich Silvesterstone als Austragungsort vorgesehen gewesen, aufgrund der vergleichweise besseren Corona-Lage in Deutschland könnten die Formel-1-Bosse von diesen Plänen jedoch Abstand nehmen. Zur Umsetzung wäre allerdings die Genehmigung des Landes Baden-Württemberg notwendig, weshalb aktuell an einem Hygienekonzept gearbeitet wird - ähnlich dem zur Fußball-Bundesliga. Klar ist bereits jetzt: Die Rennen würden ohne Zuschauer stattfinden.

Formel 1: Voraussichtlicher Rennkalender

Grand-Prix Datum Österreich - Spielberg 5. Juli Großbritannien - Silverstone 19. Juli Ungarn - Budapest 2. August Belgien - Spa-Francorchamps 30. August Italien - Monza 6. September Singapur 20. September Russland - Sotschi 27. Russland Japan - Suzuku 11. Oktober USA - Austin 25. Oktober Mexiko - Mexiko-City 1. November Brasilien - Sao Paulo 15. November VAE - Abu Dhabi 29. November

Formel 1: Kehrt Fernando Alsonso zurück zu Renault?

Formel-1-Legende Fernando Alonso steht möglicherweise für einer Rückkehr ins Cockpit. Nach Informationen von F1-Insider Martin Brundle könnte seine Zukunft bei Renault liegen, für die der Spanier bereits zweimal fuhr. "Ich sehe ein Szenario, in dem Sainz zu Ferrari wechselt und Daniel Ricciardo zu McLaren. Dann ist ein Cockpit für Renault frei. Möglicherweise für Alonso", sagte Brundle bei Sky.

Alonso hatte eine Rückkehr in die Königsklasse zuletzt bereits angedeutet: "Ich habe immer gesagt: 2021 gibt es neue Regeln in der Formel 1. Vielleicht komme ich da zurück, denn das Interesse wird größer, die Autos werden besser balanciert sein, und vielleicht habe ich auch wieder mehr Lust auf Reisen und bessere Chancen, konkurrenzfähig zu sein."

Auch nach Informationen von Motorsport-Total.com stehen die genannten Wechsel fest: So zieht es Carlos Sainz von McLaren zu Ferrari und Daniel Ricciardo von Renault zu McLaren. Sainz ersetzt bei Ferrari Sebastian Vettel, dessen Vertrag nicht verlängert wird. Auch Renault war als mögliche Destination des Heppenheimers gehandelt worden, wobei er sich selbst wohl lediglich eine Zukunft von Lewis Hamilton bei Mercedes vorstellen könne. Ansonsten wäre auch ein Karriereende denkbar.

Die letzte Chance des vierfachen Weltmeisters: Sebastian Vettels Karriere Bildern © getty 1/33 Vier Weltmeistertitel hat Sebastian Vettel in seiner Karriere schon gesammelt - und doch scheint sie unvollendet, sollte ihm nicht noch der große Wurf mit Ferrari gelingen. Dazu hat er nun die letzte Chance. Seine bisherige Karriere in Bildern. © imago 2/33 Die Faszination des Motorsports packt Vettel schon als Kind. Mit Dreieinhalb sitzt er das erste Mal in einem Kart, mit sieben Jahren fährt er seine ersten Rennen. © getty 3/33 2003 wagt der Blondschopf mit dem breiten Grinsen dann den Sprung in die Monoposto-Serie. In der Formel BMW wird er in seinem Debütjahr Zweiter, 2004 holt er mit sagenhaften 18 Siegen in 20 Rennen den Titel. © getty 4/33 Nach dem Aufstieg in die Formel Renault 3.5 wird er 2006 Formel-1-Testfahrer bei BMW Sauber und darf freitags in den Freien Trainings ran. © getty 5/33 Schon bei seinem ersten Trainingseinsatz, beim Großen Preis der Türkei, ist der Teenager der Schnellste. Der erste Rekord. © getty 6/33 Schon damals sein Idol: Michael Schumacher. Mit dem Rekordweltmeister schließt der bekennende Beatles-Fan eine Freundschaft, die über die Rennstrecken dieser Welt hinaus geht. © getty 7/33 Sein erstes F1-Rennen fährt Vettel beim USA-GP 2007 als Ersatz für den verunfallten Robert Kubica. Als damals jüngster Pilot überhaupt gelingt ihm beim Debüt sofort der Sprung in die Punkte. © getty 8/33 Wenig später geht's von BMW zu Toro Rosso. Beim Tochterteam von Red Bull, das Vettel schon seit Kindheitstagen fördert, steht er hoch im Kurs. © getty 9/33 Doch es geht nicht immer bergauf für den Wunderknaben: In Fuji fährt er Mark Webber bei strömenden Regen in die Karre und scheidet aus. Besonders bitter, weil Vettel zu diesem Zeitpunkt auf Platz drei liegt. © getty 10/33 Doch Vettel verkraftet diesen Rückschlag wie eine Eins. Beim Italien-GP 2008 fährt er sensationell auf Pole und einen Tag später zum Rennsieg - in einem Toro Rosso! Mit 21 Jahren und 73 Tagen ist er damals der jüngste Rennsieger aller Zeiten. © getty 11/33 2009 folgt der logische Aufstieg zu Red Bull - und damit der Beginn einer beispiellosen Ära. Zunächst reicht es aber "nur" zur Vizeweltmeisterschaft hinter Jenson Button im Brawn-GP. © getty 12/33 In der Saison 2009 feiert er seinen zweiten Sieg und den ersten für Red Bull. Beim Rennen in Silverstone gelingt ihm zudem erstmals die schnellste Rennrunde. © getty 13/33 2010 folgt dann der Beginn des "Bullenkriegs". Beim Türkei-GP kollidiert Vettel mit Teamkollege Webber - statt Doppelsieg gibt's den Doppel-Ausfall. © getty 14/33 Das Jahr ist geprägt von Höhen und Tiefen, ehe er beim Abu-Dhabi-GP sensationell zum ersten Weltmeistertitel fährt. Und das, obwohl er nur als WM-Dritter hinter Alonso und Webber ins Rennen ging. © getty 15/33 Unter Tränen feiert er seinen Titel, den er als erster deutscher Fahrer seit Schumacher 2004 holt. Kurios: Vettel führte die Weltmeisterschaft zuvor nicht ein einziges Mal an. © getty 16/33 2011 geht's dann dominant zum zweiten Titel. 11 Siege, 15 Poles (übrigens Rekord) und Grand Slam in Indien stehen am Ende zu Buche. © getty 17/33 2012 erlebt Vettel viele Auf und Abs, holt sich dank einer herausragenden zweiten Saisonhälfte aber den Titel. In Japan, Korea und Indien führt der einstige "Baby-Schumi" drei Rennen in Folge ununterbrochen an - eine Marke, die zuvor Senna zuletzt gelang. © getty 18/33 Das Saisonfinale kann dabei nicht dramatischer sein. Nachdem er in der ersten Runde umgedreht wird, liefert Vettel mit kaputtem Auto eine irre Aufholjagd ab und kürt sich anschließend hinter dem Safety Car zum dritten Mal zum Weltmeister. © getty 19/33 2012 erhält Vettel für seine Erfolge das Silberne Lorbeerblatt. Übergeben wird die Ehrung von Horst Seehofer. © getty 20/33 2013 kommt es dann zum großen Team-Eklat. Seb ignoriert eine interne Absprache und überholt Webber mit einem waghalsigen Manöver. Der Ausspruch "Multi 21" ist seitdem jedem Formel-1-Fan ein Begriff. © getty 21/33 Im selben Jahr gelingt Vettel dann der lang ersehnte Heimsieg. Am Nürburgring gewinnt der Hesse vor den eigenen Fans. © getty 22/33 Später knackt der nun viermalige Weltmeister Vettel mit neun Siegen in Serie eine historische Bestmarke, die von Alberto Ascari aufgestellt wurde. Wem er diese Erfolge zu verdanken hat, weiß er ganz genau. © getty 23/33 2014 beginnt für Vettel erfolgreich - zumindest privat. Im Januar wird er zum ersten Mal Vater. 2015 bringt seine langjährige Freundin Hanna Sprater dann erneut ein Mädchen zur Welt. © getty 24/33 Sportlich läuft es 2014 schlecht. Mit der Einführung der Hybrid-Motoren endet die Erfolgsära von Red Bull. Vor allem Vettel kommt mit der neuen Technik auf keinen grünen Zweig ("Der Sound ist scheiße!"). Auch gegen Teamkollege Ricciardo ist er chancenlos. © getty 25/33 Am Rande des Japan-GPs dann der Paukenschlag: Trotz eigentlich gültigen Vertrags verlässt Vettel Red Bull und wechselt zu Ferrari. Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. © getty 26/33 Bei seinem Debüt in Rot wird Vettel Dritter. In Malaysia feiert er dann seinen ersten Sieg für Ferrari, zum Frust der beiden Mercedes-Piloten. © getty 27/33 Nach seinem Sieg in Ungarn triumphiert Vettel in Singapur zum dritten Mal mit der Scuderia. Bei dem Nacht-GP holt er auch seine erste Pole für die Italiener. © getty 28/33 2016 startet Vettel mit großen Zielen in die Saison, um dann aber viele Rückschläge verkraften zu müssen. Ohne Sieg geht das Jahr zu Ende. © getty 29/33 2017 zeigt der Daumen dann zunächst wieder nach oben. Nach acht Saisonläufen führt Vettel die Weltmeisterschaft vor Hamilton an, muss in der zweiten Saisonhälfte aber einige bittere Niederlagen einstecken. Mit dem Titel wird es wieder nix. © getty 30/33 Auch 2018 hatte er die Chance den langersehnten Titel nach Maranello zu bringen. Nach einem famosen Saisonstart stand am Ende jedoch wieder Lewis Hamilton ganz oben. © getty 31/33 Was den Pokalsammler neben seinen Erfolgen ebenfalls auszeichnet? Seine Kreativität bei der Namensgebung seiner Autos. 2008 fuhr er mit "Julie", dann u.a. mit "Luscious Liz", "Randy Mandy", "Kinky Kylie" und "Hungry Heidi". 2017 stand "Gina" am Start. © imago images 32/33 Die Saison 2019 wird zum Tiefpunkt in der Karriere Vettels. Nur ein Sieg in Singapur über die gesamte Saison ist den Ansprüchen der Scuderia deutlich zu wenig. Sein Teamkollege Charles Leclerc wird im Team zur Nummer Eins. © imago images 33/33 In der Corona-Zwangspause dann der Paukenschlag. "Das Team und ich sind zu der Erkenntnis gekommen, dass der gemeinsame Wunsch, über die Saison hinaus weiter zusammenzuarbeiten, nicht mehr besteht", sagte Vettel. Folgt nach der Saison das Karriereende?

Formel-1-GP in Spa wohl ohne Zuschauer möglich

Die Formel 1 kann womöglich doch wie geplant am 30. August in Spa-Francorchamps Station machen. Wie die lokalen Behörden am Freitag mitteilten, darf der Große Preis von Belgien trotz des Verbots von Massenveranstaltungen im Land bis zum 31. August als Geisterrennen stattfinden.

Der wallonische Ministerpräsident Elio Di Rupo sagte, der Grand Prix könne "hinter verschlossenen Türen abgehalten werden, ebenso wie alle notwendigen Trainingssitzungen". Dies stehe "unter der Bedingung, dass die Maßnahmen zur Distanzierung zwischen den Menschen und die Hygiene- und Sanitärmaßnahmen strikt eingehalten werden".

Formel 1 - Vettel-Förderer kritisiert Ferrari: "Chaotischer Haufen"

Gerhard Noack, Präsident des Kart-Clubs Kerpen, hat Sebastian Vettel für die Entscheidung, Ferrari zu verlassen, gelobt und zugleich die Scuderia kritisiert: "Dass Ferrari ihm eine Rolle als Nummer zwei angeboten hat, ist inakzeptabel. Er hat meiner Meinung nach die absolut richtige Entscheidung getroffen. Das ganze Team muss hinter ihm stehen, damit sie etwas erreichen können", sagte Noack im Gespräch mit RTL.de.

Auf der Kart-Stecke des KCK nahm Vettels Karriere seine Anfänge. Noack förderte Vettel und unterstützte ihn in der Folge auch finanziell, ehe er sich dem Förderprogramm von Red Bull anschloss. Bis heute steht er mit ihm in Kontakt, Noack kündigte an: "Ich werde ihn nächste Woche auf jeden Fall mal anrufen und fragen, was los ist."

Trotz einiger Fehler von Vettel sieht Noack die Gründe für die ausgebliebenen Erfolge klar bei Ferrari: "Da müssen sie sich schon selber an die Nase packen. Mit den Strategiefehlern, insbesondere im letzten Jahr, kann man sicher keinen Titel holen, egal mit welchem Fahrer. Die Struktur passt bei Ferrari aktuell nicht, das erinnert mich ein wenig an die Zeit vor Michael, da war das auch so ein chaotischer Haufen."

Denkbar halte er auch ein Karriereende von Vettel, da er "vielleicht ein bisschen die Lust an der Formel 1 verloren" habe. Während er an einem Wechsel zu Mercedes zweifelt, sagt er zu einer möglichen Zukunft bei Renault: "Eines ist klar: Sebastian kann Renault mehr helfen, als Renault ihm." Sicher sei zudem: "Ganz ohne Motorsport wird er nicht leben können."

