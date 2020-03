Formel 1: Geplanter Saisonauftakt, Rennkalender, Fahrer, virtuelle Rennen

Die Formel 1 hat aufgrund des Coronavirus mehrere Rennen verschoben, den traditionsreichen Grand Prix von Monaco sogar abgesagt. Nun soll die Formel 1 Saison 2020 am Kaspischen Meer in Baku, Aserbaidschan, starten. Wann der Saisonauftakt stattfindet, wie der Rennkalender aussieht und welche Fahrer an den Start gehen, erfahrt Ihr hier.

Wann und wo startet die Formel 1-Saison 2020 ?

Nach dem eigentlich geplanten Saisonstart in Australien im März waren auch die Rennen in Bahrain (22. März), das Debüt in Vietnam (5. April) sowie der China GP (19. April) wegen der Coronakrise verschoben worden. Wie die Formel 1 weiter mitteilte, werden Optionen geprüft, die Rennen soweit möglich später im Jahr nachzuholen.

Der legendäre Monaco-GP musste mangels Alternativ-Terminen komplett abgesagt werden. Außerdem sind der Europaauftakt in Zandvoort sowie das Rennen in Barcelona verschoben worden.

Nun soll voraussichtlich die Formel-1 Saison am 7. Juni auf dem Street-Circuit in Baku beginnen. In der gesamten Geschichte der Formel 1 gab es keinen späteren Saisonstart.

© getty

Formel 1-Saison: Der ursprünglich geplante Rennkalender in der Übersicht

Nachdem der Auftakt in Melbourne, Australien vertagt wurde, plant die FIA im Juni in die Saison zu starten. Die geplante Sommerpause wurde bereits annulliert.

Alle Rennen im Überblick

Rennen Datum Grand Prix Status 1 15. März Australien, Melbourne verschoben 2 22. März Bahrain, Sachir verschoben 3 5. April Vietnam, Hanoi verschoben 4 19. April China, Shanghai verschoben 5 3. Mai Niederlande, Zandvoort verschoben 6 10. Mai Spanien, Barcelona verschoben 7 24. Mai Monaco, Monte Carlo abgesagt 8 7. Juni Aserbaidschan, Baku geplanter Saisonstart 9 14. Juni Kanada, Montreal offen 10 28. Juni Frankreich, Le Castellet offen 11 5. Juli Österreich, Spielberg offen 12 19. Juli Großbritannien, Silverstone offen 13 2. August Ungarn, Budapest offen 14 30. August Belgien, Spa offen 15 6. September Italien, Monza offen 16 20. September Singapur, Singapur offen 17 27.September Russland, Sochi offen 18 11.Oktober Japan, Suzuka offen 19 25.Oktober USA, Austin offen 20 1. November Mexiko, Mexiko-Stadt offen 21 15. November Brasilien, Sau Paulo offen 22 29. November VAE, Abu Dhabi offen

Formel 1: Fahrer und Konstrukteure im Überblick

In der Saison 2020 gab es einige Änderungen unter den Fahrern. Neue Teams sind nicht hinzugestoßen. Lediglich die Scuderia Toro Rosso hat sich in Alpha Tauri umbenannt. Der deutsche Pilot Niko Hülkenberg musste seinen Sitz bei Renault abegeben.

Alle Fahrer und Teams

Team Name Nationalität Boliden-Name Mercedes Lewis Hamilton England F1 W11 EQ Performance Mercedes Valtteri Bottas Finnland F1 W11 EQ Performance Ferrari Sebastian Vettel Deutschland SF1000 Ferrari Charles Leclerc Monaco SF1000 Red Bull Max Verstappen Niederlande RB16 Red Bull Alexander Albon Thailand RB16 McLaren Lando Norris England MCL35 McLaren Carlos Sainz Jr. Spanien MCL35 Renault Daniel Ricciardo Australien R.S. 20 Renault Esteban Ocon Frankreich R.S. 20 Alpha Tauri Daniil Kvyat Russland AT01 Alpha Tauri Pierre Gasly Frankreich AT01 Haas Kevin Magnussen Dänemark VF-20 Haas Romain Grosjean Frankreich VF-20 Alfa Romeo Kimi Raikönnen Finnland C39 Alfa Romeo Antonio Giovinazzi Italien C39 Williams George Russell England FW43 Williams Nicholas Latifi Kanada FW43 racing point Sergio Perez Mexiko RP20 racing point Lance Stroll Kanada RP20

F1 virtuelles Racing : Erstes Rennen in Bahrain

Die Formel 1 hat alle aktiven Formel-1-Fahrer zu dem Rennen eingeladen. Die Rückmeldung hält sich jedoch in Grenzen. Max Verstappen von Red Bull hat für die virtuelle Formel 1 abgesagt. Er sei mit dem Spiel "F1 2019" nicht genug vertraut, teilte er Liberty Media, dem Veranstalter der virtuellen Formel 1, mit.

Stattdessen hat Red Bull bekannt gegeben, das DTM-Pilot Philipp Eng und Radprofi Chris Hoy für das Team ins Rennen gehen werden.

Der erste virtuelle Grand-Prix fand am 22. März in Bahrain statt.