Auch im neuen Jahr wird in der Formel 1 um den Weltmeistertitel gefahren. SPOX verrät Euch, wann die neue F1-Saison beginnt und zeigt den Terminkalender.

Lewis Hamilton gewann die Weltmeisterschaft in der vergangenen Saison zum sechsten Mal in seiner Karriere. Zudem holte sein Rennstall Mercedes die Konstrukteuerswertung.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Formel 1 2020: Wann geht die neue Saison los?

Das erste Rennwochende steigt wie in den vergangenen Jahren in Australian. Dieses streckt sich vom 13. bis zum 15. März. Das Saisonfinale findet dann am 29. November in Abu Dhabi statt.

Der Terminkalender:

Datum Ort Uhrzeit Rennen 15. März 2020 Australien/Melbourne 06.10 Uhr 22. März 2020 Bahrain/Sachir 17.10 Uhr 5. April 2020 Vietnam/Hanoi 09.10 Uhr 19. April 2020 China/Shanghai 08.10 Uhr 3. Mai 2020 Niederlande/Zandvoort 14.10 Uhr 10. Mai 2020 Spanien/Barcelona 15.10 Uhr 24. Mai 2020 Monaco/Monte Carlo 15.10 Uhr 7. Juni 2020 Aserbaidschan/Baku 14.10 Uhr 14. Juni 2020 Kanada/Montreal 20.10 Uhr 28. Juni 2020 Frankreich/Le Castellet 15.10 Uhr 5. Juli 2020 Österreich/Salzburg 15.10 Uhr 19. Juli 2020 Großbritannien/Silverstone 16.10 Uhr 2. August 2020 Ungarn/Budapest 15.10 Uhr 30. August 2020 Belgien/Spa 15.10 Uhr 6. September 2020 Italien/Monza 15.10 Uhr 20. September 2020 Singapur/Singapur 14.10 Uhr 27. September 2020 Russland/Sotschi 13.10 Uhr 11. Oktober 2020 Japan/Suzuka 07.10 Uhr 25. Oktober 2020 USA/Austin 20.10 Uhr 1. November 2020 Mexiko/Mexiko-Stadt 20.10 Uhr 15. November 2020 Brasilien/Sao Paulo 18.10 Uhr 29. November 2020 VAE/Abu Dhabi 14.10 Uhr

Tops und Flops der Formel-1-Saison 2019: Mamma Mia, Sebastian! © getty 1/21 Die Formel-1-Saison 2019 ist Geschichte. Zeit, die 21 Rennen Revue passieren zu lassen: Wer war gut? Wer hat's vergeigt? Hier sind die Tops und Flops. © getty 2/21 TOP - MERCEDES: Die Weltmeister-Mannschaft war auch 2019 das Maß der Dinge. 15 von 21 Rennen haben die Silberpfeile gewonnen. Weil sie das beste Auto hatten, meist die beste Strategie wählten und in Sachen Standfestigkeit Spitze waren. © getty 3/21 LEWIS HAMILTON: Was Mercedes außerdem zugute kommt - sie haben mit dem nun sechsmaligen Champion einen Fahrer unter Vertrag, der nach Schumachers Rekorden strebt und jede sich bietende Siegchance nutzt. Bis auf wenige Ausnahmen fuhr Hamilton tadellos. © getty 4/21 MAX VERSTAPPEN: Der Niederländer war der erste Nicht-Mercedes-Fahrer, der 2019 gewinnen konnte. Verstappen wirkte reifer, fuhr schneller und besser. Seine Teamkollegen Pierre Gasly und Alex Albon deklassierte er nach Belieben. © getty 5/21 CHARLES LECLERC: Klar, der monegassische Youngster hatte ein paar Patzer drin (u.a. Baku und Hockenheim). Doch sein Speed war - Vettel kann ein Lied davon singen - da. Mit sieben Pole Positions vor allem im Qualifying eine Macht. © getty 6/21 FERRARI-MOTOR: Jahrelang war Mercedes bei der Motorleistung das Nonplusultra. Nun dominierte Rot auf den Geraden dank Mega-Power. Wie Ferrari so viel Leistung aus seinem 6-Zylinder herausholt? Geheim. Ein Betrug wurde jedenfalls nicht nachgewiesen. © getty 7/21 ROOKIES: Lando Norris glänzte regelmäßig im McLaren und gilt auf der Insel als Hamilton-Nachfolger. George Russell holte aus dem lahmen Williams das Beste heraus und wies Kubica in die Schranken. Albon schaffte den Sprung von Toro Rosso zu Red Bull. © getty 8/21 MCLAREN: Dass Norris derart glänzen konnte, lag auch an der kleinen Wiederaufstehung McLarens. Mit 145 Punkten ist das Team aus Woking deutlich "Best of the Rest". © getty 9/21 HONDA: Wir erinnern uns an Fernando Alonsos Dauerhass auf die japanischen Motoren in den vergangenen Jahren. Doch Honda hat sich mittlerweile wieder in der Formel 1 etabliert und gab Red Bull und Toro Rosso konkurrenzfähiges Material. © getty 10/21 DEUTSCHLAND-GP: 2020 wird nicht in Hockenheim gefahren. Das ist ohnehin schade, wird aber noch bedauerlicher, wenn man an das fantastische Rennen Ende Juli, das beste Rennen der Saison, denkt. Überholmanöver en masse, Chaos, Drama - alles war dabei! © getty 11/21 RACING: Prozessionsfahrten waren in diesem Jahr zum Glück Mangelware. Stattdessen bekamen die Zuschauer viele packende Zweikämpfe zu sehen - so macht die Formel 1 Spaß! © getty 12/21 FLOP - SEBASTIAN VETTEL: Am Saisonende hatte sich der Heppenheimer zwar wieder gefangen, patzte im Spätsommer aber immer wieder gewaltig. Vor allem im Qualifying oft chancenlos gegen Lelcerc - da muss im nächsten Jahr mehr kommen. © getty 13/21 VALTTERI BOTTAS: Vom "neuen" Bottas war nach dem Auftaktsieg in Australien die Rede - viel übrig geblieben ist davon nicht. Zwar schlug er Hamilton regelmäßig in der Quali, die Rennpace enttäuschte allerdings umso mehr. 87 Punkte Rückstand sind zu viel. © getty 14/21 PIERRE GASLY: Wenn Bottas zu lahm ist, was war dann Gasly in der ersten Saisonhälfte? Mindestens mal viel zu lahm. 118 Zähler betrug da der Abstand zu Verstappen. Die Degradierung von Red Bull zu Toro Rosso tat ihm gut, am Ende gab's immerhin ein Podest. © getty 15/21 RENAULT: Bei den mäßigen Ergebnissen vergisst man es oft, doch Renault ist ein Werksteam. Mit diesen Möglichkeiten hätte für Ricciardo und Hülkenberg eigentlich mehr drin sein sollen als (bei normalem Rennverlauf) bestenfalls Platz sieben. © getty 16/21 GETEILTES FELD: Der Abstand zwischen den drei Topteams und dem Rest des Feldes war nach wie vor immens. Dass man als Topteam-Pilot vom letzten problemlos auf den sechsten Platz fahren kann, sollte nicht sein. Hier muss man auf die Budgetdeckelung hoffen. © getty 17/21 WILLIAMS: Wenn wir vom Rest des Feldes sprechen, muss man Williams eigentlich außen vor lassen, weil die Traditionsmannschaft fast immer Schlusslicht war. Traurig zu sehen, dass der einzige WM-Punkt nur durch Glück gewonnen wurde (Kubica in Hockenheim). © getty 18/21 ROBERT KUBICA: Während Russell immerhin punktuell für Aufsehen sorgte, fuhr der Pole der Musik komplett hinterher. Seine kaputte Hand beeinträchtigte Kubica offenbar zu sehr für die Königsklasse. Folgerichtig ist er 2020 nicht mehr als Stammfahrer dabei. © getty 19/21 HAAS: Als Zuschauer hat man durchaus seine Freude, wenn Grosjean und Magnussen zum gefühlt 743. Mal gegeneinander fahren. Doch aus Teamsicht ist das natürlich ein Albtraum und untragbar. Das langsame Auto machte die Situation nicht besser ... © getty 20/21 FRANKREICH-GP: Formel Gähn - zumindest in Le Castellet war das mehr als treffend. Kaum Überholmanöver, kein Duell um den Sieg - der Frankreich-GP hatte - wie übrigens schon im vergangenen Jahr - nichts zu bieten. Weg damit! © getty 21/21 WM-KAMPF: Drei Rennen vor Schluss machte Lewis Hamilton Titel #6 perfekt, die Entscheidung war aber eigentlich schon viel früher gefallen. Wieder gelang es Bottas, Vettel und Co. nicht, den Briten zu stoppen. Schade, das raubte der Saison Spannung.

Formel 1 live im TV und Livestream

Es gibt mehrere Optionen, die Formel 1 in diesem Jahr live zu sehen. Die kostenlose Variante bietet RTL. Auch Sky ist wieder mit von der Partie.

Beide Sender bieten außerdem kostenpflichtige Livestreams an. Die RTL-Sendung könnt Ihr auf TV Now sehen, Sky via Sky Go.

Auch die Formel 1 bietet einen offiziellen Livestream auf F1.TV an. Für 64,99 Euro jährlich könnt Ihr Euch dort alle Sessions sowie Vor- und Nachberichte sichern.

Formel 1: Die Fahrer im Überblick

Folgende Fahrer nehmen an der Saison 2020 teil:

Lewis Hamilton (Mercedes)

Valtteri Bottas (Mercedes)

Sebastian Vettel (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull)

Alexander Albon (Red Bull)

Carlos Sainz (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Daniel Ricciardo (Renault)

Esteban Ocon (Renault)

Pierre Gasly (Honda)

Daniil Kwjat (Honda)

Sergio Perez (SportPesa)

Lance Stroll (SportPesa)

Kimi Raikkönen (Alfa Romeo)

Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

Romain Grosjean (Haas)

Kevin Magnussen (Haas)

George Russell (Williams)

Nicholas Latifi (Williams)

Formel 1: Weltmeister der vergangenen Jahre

Lewis Hamilton gewann die Weltmeisterschaft in den vergangenen sechs Jahren fünfmal, nur Nico Rosberg konnte den Briten in diesem Zeitraum schlagen.

Zuvor gewann Sebastian Vettel, damals noch für Red Bull, den Titel in vier aufeinanderfolgenden Jahren. In der kommenden Saison will der Ferrari-Pilot wieder oben angreifen. Auch Teamkollege Charles Leclerc malt sich Chancen aus.