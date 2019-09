Formel 1: Sebastian Vettel erklärt Dreher beim Italien-GP - Nico Rosberg wundert sich

Sebastian Vettel hat seinen Dreher und die Kollision mit Lance Stroll beim Großen Preis von Italien erklärt. Eine neue Hackordnung bei Ferrari muss der Heppenheimer aber offenbar nicht fürchten, auch wenn sich Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg über dessen abermaligen Fehler wundert.

"Ich habe das Heck schon am Kurveneingang verloren. Dann immer mehr, sodass ich das Auto nicht mehr halten konnte. So einfach ist das", schilderte Vettel seinen Dreher in der Ascari-Schikane gegenüber Sky: "Damit war klar, dass der Zug nach vorne abgefahren war. Natürlich bin ich nicht glücklich mit dem Rennen."

Vettel rutschte in der siebten Runde in die Wiese und kam quer zur Strecke zum Stehen. Als er wieder aufs Gas ging, fuhr er Stroll ins Auto und drehte diesen um. "Ich habe ein paar Mal versucht, die Gänge zu finden", erklärte der 32-Jährige die Situation. Es sei keine Absicht gewesen: "Man sieht in dem Moment nicht nach links."

Kameraaufnahmen zeigen allerdings, dass Vettel seinen Kopf durchaus nach links bewegt. Aufgrund des toten Winkels konnte er den heranfahrenden Stroll aber wohl nicht im Außenspiegel sehen.

So oder so: Vettel beschädigte mit dieser Aktion nicht nur seinen Frontflügel und war zu einem Boxenstopp gezwungen, er wurde auch von der Rennleitung mit einer Stop-and-Go-Strafe sowie drei Strafpunkten belegt.

Vettel war damit zwischenzeitlich Letzter, bis zum Rennende arbeitete er sich noch auf Platz 13 vor - mit über einer Runde Rückstand auf Sieger und Stallgefährte Charles Leclerc.

Ferrari-Teamchef stellt sich vor Sebastian Vettel

Durch das Ergebnis hat Vettel seinen vierten Rang in der WM-Wertung an Leclerc verloren. Dass er sich nun deshalb teamintern hinter dem Monegassen anstellen muss, dementierte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto aber umgehend.

"Die Reihenfolge werden wir nicht ändern", stellte er bei Sky klar: "Wer gewinnen kann, soll gewinnen."

Zudem nahm Binotto Vettel in Schutz. Solch ein Dreher gehöre zum Racing dazu. "Es ist sehr schwierig, bei dieser Geschwindigkeit ein Auto zu lenken. Ich glaube also nicht, dass Seb zu sehr unter Druck steht", so der 49-Jährige.

Dreher, Unfälle und Kollisionen: Sebastian Vettels lange Fehlerliste © getty 1/13 Beim Italien-GP drehte sich Sebastian Vettel und fuhr anschließend auch noch Lance Stroll ins Auto. Es ist nicht sein erster Zwischenfall, schon 2018 fuhr er alles andere als fehlerfrei. SPOX zeigt Vettels Patzer in der jüngsten Vergangenheit. © getty 2/13 Den ersten größeren Bock schießt Vettel im letzten Jahr beim Großen Preis von Aserbaidschan. Nach einer Safety-Car-Phase attackiert er den in Führung liegenden Valtteri Bottas - verbremst sich aber massiv. © getty 3/13 Anstatt die Führung zurückzuerobern, fällt er auf den vierten Platz zurück. WM-Rivale Lewis Hamilton ist Nutznießer und gewinnt. © getty 4/13 In Frankreich gibt's den nächsten Fauxpas. Von den beiden Mercedes in die Enge getrieben, verpasst Vettel nach dem Start den Bremspunkt und fährt Valtteri Bottas ins Auto. Der Frontflügel geht kaputt, Vettel muss an die Box. © getty 5/13 Zwar pflügt der viermalige Weltmeister danach durchs Feld, mehr als ein fünfter Rang ist aber nicht mehr drin. Wieder darf sich Rennsieger Hamilton freuen. © getty 6/13 Das wohl größte Drama der gesamten Saison 2018: Vettel liegt bei seinem Heim-GP mit großem Vorsprung in Führung und steht kurz vor seinem ersten Sieg in Hockenheim. Dann setzt der Regen ein und Vettel rutscht ins Kiesbett. © getty 7/13 Den Tränen nahe entschuldigt sich der Hesse noch am Funk bei seinem Team. Anschließend geht es schweren Schrittes zurück ins Fahrerlager. Es ist die bittere Wende im WM-Kampf. © getty 8/13 Drama auch beim Italien-GP: Gegen Hamilton will er wenige Meter nach dem Start nicht nachgeben, touchiert ihn und dreht sich! © getty 9/13 Statt den Tifosi einen Ferrari-Sieg zu schenken, muss sich Vettel abermals durchs Feld kämpfen. Platz vier ist am Ende das Höchste der Gefühle. © getty 10/13 Ein italienisches Fiasko gibt's auch im Land der aufgehenden Sonne. Ferrari gibt Vettel im Qualifying die falschen Reifen mit auf den Weg, der rutscht ins Gras und hat mit dem Kampf um die Pole nichts zu tun. © getty 11/13 Mit dem Messer zwischen den Zähnen will Vettel dann im Rennen schnell Boden gutmachen. Gegen Max Verstappen geht er aber zu viel Risiko, kollidiert und dreht sich zum wiederholten Male. Die karierte Flagge sieht er als Sechster. © getty 12/13 Beim US-GP gerät Vettel in der Startrunde mit Daniel Ricciardo aneinander und dreht sich. Er fällt zurück und wird lediglich Vierter. © getty 13/13 2019 unterläuft ihm in England der erste große Schnitzer im Zweikampf. In der 37. Runde überholt ihn Max Verstappen, Vettel will kontern und kracht dem Niederländer ins Heck. Vettel fällt ans Ende des Feldes zurück.

Nico Rosberg: "Vettel ist wirklich ein Rätsel"

Wesentlich kritischer äußerte sich da schon Sky-Experte Nico Rosberg. Vettel sei "wirklich ein Rätsel" für ihn, wunderte sich der Weltmeister von 2016: "Er ist vierfacher Champion und einer der besten Fahrer da draußen. Und dann macht er so einen Fehler, einfach ohne Fremdeinwirken. Das ist schon eigenartig."

Rosberg mutmaßt, dass "dieser Moment so dunkel" für Vettel sein muss - gerade mit Blick auf Leclerc: "Sein Teamkollege wurde soeben eine Ferrari-Legende. Und er ist am Boden."

Nichtsdestotrotz wollte Rosberg seinen Landsmann nicht abschreiben. Dieser brauche nur ein starkes Rennen, dann könne er "sehr schnell zurückkommen".

Formel 1: WM-Stand nach dem Italien-GP

Mit satten 65 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen Valtteri Bottas liegt Lewis Hamilton in Führung. Max Verstappen hat bereits 87 Zähler Rückstand, dahinter folgt Vettel.