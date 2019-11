Formel 1 - Michael Schumachers erster WM-Titel vor 25 Jahren: Triumph unter widrigsten Umständen

Michael Schumacher war bewegt. Auf dem australischen Straßenkurs von Adelaide hatte er am 13. November 1994 gerade den Traum seiner Jugend erfüllt: Er hatte sich und Benetton erstmals zum Formel-1-Weltmeister gekrönt - auch wenn er nach einem Crash mit Williams-Pilot Damon Hill nur hinter der Leitplanke stand. Doch während der ausgelassen Siegesfeier wurde er plötzlich nachdenklich.

Dieser Artikel wurde im November 2014 zum ersten Mal veröffentlicht. Zum 25-jährigen Jubliäum von Schumachers erstem WM-Titel blickt SPOX nochmals zurück.

"Für mich war immer klar, dass ich diese Weltmeisterschaft nicht gewinne, dass Ayrton diese Weltmeisterschaft gewonnen hätte. Aber er war bei den letzten Rennen nicht da. Deshalb möchte ich... diese Weltmeisterschaft nehmen und sie ihm geben", erklärte der frischgebackene erste deutsche Champion auf der anschließenden Pressekonferenz. Dass er es ehrlich meinte, stand ihm ins Gesicht geschrieben.

Den Titel gönnten ihm nicht alle. Die britischen Medien warfen dem 25-Jährigen vor, er habe Weltmeistersohn Hill absichtlich gerammt. Schließlich war Schumacher mit einem Punkt Vorsprung ins Saisonfinale gegangen und wurde in den ersten 35 Runden erbarmungslos vom Engländer unter Druck gesetzt. Doch Schumacher hielt sich nur an das Rennfahrer-Gesetz schlechthin: Wer vor der Kurve vorn ist, dem gehört sie.

Als er in East Terrace neben die Strecke kam und die Mauer berührte, war der kleine Vorsprung weg und Hill witterte die Chance zum entscheidenden Überholmanöver. Er zog vor Turn 6 auf die rechte Innenbahn, doch Schumacher nahm die Kurve normal. Die Wagen berührten sich, Schumacher hob ab und knallte in den Reifenstapel. Sein Rennen war beendet, der ersehnte Titel scheinbar verloren.

Bange Minuten hinter dem Fangzaun

Der Deutsche stand minutenlang am Fangzaun, während Hill seinen Weg fortsetzte, und hielt seinen Unterarm schützend vors Gesicht. Doch Hill musste in die Box, wo die Mechaniker verzweifelt versuchten, die Vorderradaufhängung seines Williams wieder geradezubiegen, während der Fahrer mit dem Kopf schüttelte.

Als Hill ausstieg, den Helm abnahm und in der Box eine entgeisterte Miene präsentierte, war die WM entschieden.

Die Streckenposten teilten Schumacher mit, dass er die Jahresabrechnung als erster Deutscher überhaupt für sich entschieden hatte, während Nigel Mansell im ursprünglich Senna zugedachten Auto seinen letzten von 31 Grands-Prix-Siegen holte. Williams verzichtete auf einen Protest, eine der denkwürdigsten Saisons in der langen Formel-1-Geschichte hatte ihr dramatisches und unerwartetes Ende gefunden.

Vor dem Saisonstart hatte Schumacher damit nicht gerechnet. "Der Wagen hat einen guten Leerlauf", war die positive Reaktion nach den ersten Testfahrten mit dem Benetton-Ford B194 in Silverstone. Leerlauf? Grund zum Jubeln?

"Ein guter Leerlauf ist viel wichtiger, als die Leute glauben. Immer, wenn man sich gedreht hat, ist die Gefahr besonders groß, dass der Motor abstirbt", erklärte der Kerpener: "Da wir ohne externe Starter den Motor nicht mehr anbekommen, ist das Rennen dann zu Ende. Je besser der Leerlauf, desto geringer die Gefahr, dass ein Dreher das Aus bedeutet."

Rekordweltmeister und Modesünder: Michael Schumachers Karriere in Bildern! © getty 1/28 Sieben WM-Titel, 91 Grand-Prix-Siege und zahlreiche legendäre Momente: Schumacher hat während seiner Formel-1-Karriere eigentlich alles erlebt. Zum 25-jährigen Jubiläum seines ersten WM-Titels blickt SPOX auf die Karriere zurück. © imago 2/28 Die Faszination für den Motorsport beginnt bei dem Kerpener schon von klein auf. Kaum auf den Beinen, sind für den Knirps Karts, Motorräder und Co. das Wichtigste. © getty 3/28 Trainiert wird beinahe täglich auf den elterlichen Kartbahn in Kerpen. Hier legt Schumi den Grundstein für seine späteren Erfolge. © imago 4/28 Allein ist Michael dabei nicht. Denn auch durch die Adern seines kleinen Bruders Ralf fließt das Benzin von klein auf. © imago 5/28 Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, doch seien wir froh, dass sich die Schumacher-Brüder für eine Karriere als Rennfahrer und nicht als Mode-Designer entschieden haben ... © getty 6/28 Viel wohler führt sich Schumi schließlich auf seiner geliebten Kartstrecke. Dort wird Schumi immer schneller und schneller, ehe es über verschiedene Rennserien ziemlich bald in die Formel 1 geht. © getty 7/28 Mit gerade einmal 21 Jahren debütiert er für Jordan in der Königsklasse. Dass er in seinem späteren "Wohnzimmer", im belgischen Spa, überhaupt an den Start darf, verdankt er einer Lüge von Manager Willi Weber. © getty 8/28 Weber behauptete, Schumacher sei bereits auf dem Kurs in Spa gefahren, obwohl dieser die Strecke nur vom Fahrrad aus kannte. Dem Jungspund ist's egal, er überzeugt und sichert sich ein Cockpit bei Benetton. © getty 9/28 Am 30. August 1992 feiert Schumi dann in Spa seinen ersten Sieg in der Königsklasse. Von da an reitet er nicht nur von Erfolg zu Erfolg, er wird auch immer mehr zum Publikumsliebling - vor allem natürlich bei den deutschen Fans. © getty 10/28 Hilfreich sind dabei sicher auch die Tipps von Vorbild und Formel-1-Legende Ayrton Senna (l.). © imago 11/28 ... und natürlich ein durchtrainierter Körper, den Schumi mehr oder weniger gekonnt zur Schau stellt. © getty 12/28 Zwischenzeitlich geht es für den Wahl-Schweizer immer wieder zurück zu den Wurzeln: auf die Kartstrecke. © getty 13/28 Mit an Schumis Seite ist seine gesamte Formel-1-Karriere auch Freundin und spätere Ehefrau Corinna. Zusammen hat das Paar zwei Kinder (Gina Maria und Mick). © getty 14/28 1994 krönt sich Schumacher zum ersten deutschen Formel-1-Weltmeister aller Zeiten. Vorausgegangen war ein enger Kampf mit Damon Hill. Mit dem Engländer teilt er eine langjährige Rivalität. © getty 15/28 Eine Rivalität, bei der Schumi fast immer das bessere Ende für sich hat. Auch 1995 holt er sich den Titel - und verteidigt damit seine Weltmeisterschaft. © getty 16/28 Anschließend geht es zu Ferrari. Der Traditionsrennstall aus Italien gleicht damals eher einem Scherbenhaufen als einem Gewinner-Team, doch dem Deutschen ist's egal, er führt die Scuderia an die Spitze. © getty 17/28 Bis dahin dauert es aber noch ein paar Jährchen. Schließlich muss er Mika Häkkinen im McLaren 1998, 1999 die Vorfahrt lassen. © getty 18/28 Für Aufregung sorgt unter anderem die berühmte Dreirad-Fahrt in Spa: Schumi will McLaren-Pilot David Coulthard im strömenden Regen überholen, fährt ihm auf und reißt sich ein Rad ab - der Stunk ist vorprogrammiert. © getty 19/28 Erst 2000 folgt der dritte WM-Titel. Ein Jahr später ist das WM-Quartett voll - zur Freude des gesamten Teams. © getty 20/28 ... und natürlich dieser hübschen Damen, die sich gerne mit einem der bekanntesten Sportler der Welt ablichten lassen wollen. © getty 21/28 Doch auch abseits der Rennstrecke zeigt Schumacher ein gutes Händchen - bzw. ein gutes Füßchen. Am Ball präsentiert sich der Motorsportler nämlich ebenfalls sehr gut. © getty 22/28 Am Ende seiner Ferrari-Zeit (2006) stehen Rekorde über Rekorde in den Geschichtsbüchern: 91 Siege, 68 Pole Positions sowie sage und schreibe 7 Weltmeistertitel. Einfach einmalig. © getty 23/28 Doch auch nach dem Karriereende kann Schumacher dem Grau des Asphalts nicht entfliehen. Er versucht sich auf zwei Rädern, volles Tempo garantiert. © getty 24/28 Und auch wenn Deutschland mit Sebastian Vettel einen neuen Formel-1-Star hat, lässt die Königsklasse Schumi nicht los. Er will zurück. © getty 25/28 2010 ist es dann soweit: Mercedes nimmt Schumi unter Vertrag, der damals 41-Jährige feiert sein viel beachtetes Comeback. © getty 26/28 Große Erfolge kann der Rekord-Weltmeister mit den Silberpfeilen allerdings nicht mehr feiern. Nach drei Jahren geht es in den endgültigen Ruhestand. © getty 27/28 Gut ein Jahr nach seinem Karriereende kommt es zu einem tragischen Unglück: Beim Skifahren im französischen Meribel stürzt Schumacher und prallt mit dem Kopf gegen einen Felsen. Er erleidet ein Schädel-Hirn-Trauma und wird ins künstliche Koma versetzt. © getty 28/28 Seit diesem 29. Dezember 2013 befindet sich Schumacher in der Rehabilitation in seinem Schweizer Zuhause. Über den genauen Gesundheitszustand geben seine Frau Corinna (l.) und Managerin Sabine Kehm keine Auskunft.

Regeländerungen schwächen Williams

Rennsiege waren das Ziel, sicher. Das Verbot allerlei elektronischer Hilfsmittel wie Traktionskontrolle, Startautomatik, aktive Aufhängung, ABS schwächte schließlich Technik-Pionier Williams. 1993 hatte Schumacher selbst in Monaco 1,2 Sekunden auf einer Runde gewonnen, als er sein Auto mit und ohne das Anti-Schlupf-Programm ausprobierte. Nach den Verboten zur Saison 1994 kam Benetton deshalb näher an das vormals überlegene Team heran.

"Ich will Bester hinter den Williams werden", sagte Schumacher trotzdem: "Senna ist der haushohe Favorit. Er ist der beste Fahrer im besten Chassis mit dem besten Motor." Während der dreifache Weltmeister mit Renault-Power unterwegs war, hatte Schumacher noch immer Ford-Motoren. Immerhin brachten die US-Amerikaner mit dem Zetec-R eine Neuentwicklung an den Start, die 30 PS mehr leistete als das Vorjahresmodell.

Doch interessant war auch das Aerodynamik-Duell: Bei Benetton setzte Rory Byrne auf eine hohe Nase, während Williams die Spitze weiterhin bis zum Boden herunterzog. Dass sich das Konzept des Süafrikaners in den Folgejahren durchsetzte, zeigt eindeutig, dass die Höhe den Luftstrom und den Anpressdruck positiv beeinflusst.

Dauerhafte Reibereien mit Vorbild Senna

Doch auch Schumacher brachte einige Vorteile mit: Er hatte mittlerweile zwei komplette Jahre Erfahrung bei Benetton - zwei Jahre voller Duelle mit dem McLaren-Pilot Senna. "Fahrerisch ist er mein Vorbild. Aber persönlich? Dazu kann ich nichts sagen. Ich kenne ihn ja kaum", ging der Deutsche schon bei seinem vierten Rennen in Barcelona deutlich auf Distanz. Die Bewunderung wich schnell.

1992 polterte der Kerpener auf der offiziellen Pressekonferenz in Brasilien: "Senna hat mit uns ein schmutziges Spiel gespielt. Speziell an den Ecken, wo man nicht überholen kann, ist er absichtlich langsam gefahren, hat unnötig gebremst. Er wollte offenbar provozieren, mich und die anderen Fahrer hinter sich in eine unüberlegte Aktion, einen Fehler hetzen. Ich verstehe nicht, was das soll. Das ist eines dreifachen Weltmeisters unwürdig."

Die verbale Attacke trieb Senna zur Weißglut. Ein Jungspund aus dem Mercedes-Langstrecken-Juniorenprogramm, vollkommen unerfahren, attackierte ihn - den besten Fahrer der Welt. Keiner der Beiden wollte anschließend einen Fehler eingestehen.

Senna: "Er ist nur ein dummer Junge"

Senna bekundete später in privater Runde: "Mir kann es doch im Prinzip egal sein, was er redet. Er ist doch nur ein dummer Junge." Das Zitat kam nach dem Crash in Frankreich an die Öffentlichkeit, als Schumacher Senna in der ersten Runde viel zu optimistisch attackierte und damit dessen Ausfall auslöste.

Zwei Wochen später folgte der endgültige Eklat. Bei Testfahrten in Hockenheim fühlte sich der Deutsche provoziert, als Senna ihn vorbeiwinken wollte. Im Motodrom trat er kurz und heftig auf die Bremse. So weisen in der damaligen Formel 1 nur die Arrivierten die Neulinge in die Schranken.

Senna war außer sich und stürmte in der Boxengasse zur Benetton-Box, packte Schumacher am Overall-Kragen. Die hinterhergerannten McLaren-Mechaniker verhinderten gerade noch eine Prügelei. "Vielleicht wollte er mir eine Halsmassage verpassen", grinste Schumacher schon in der Mittagspause über den Vorfall.

Persönliche Differenzen ausgeräumt

Die Eskalation hatte aber positive Konsequenzen: Später klärten beide ihre Zwistigkeiten im Benetton-Motorhome unter vier Augen. "Es gab da eine Menge Missverständnisse. Es war gut, dass wir darüber geredet haben. Ich glaube, es ist alles aus der Welt geräumt", erklärte Schumacher.

Senna stimmte ein: "Es ist wichtig, miteinander zur reden. Ich hoffe, dass wir die Probleme aus der Welt geschafft haben. Solche persönlichen Differenzen sind für keinen von uns gut. Sie richten nur Schaden an. Deswegen wollte ich sie ausräumen. Ich hoffe, das ist jetzt gelungen."

Anschließend zollten sich beide Respekt, selbst wenn sie auf der Strecke aneinandergerieten. Schumachers Ziel, das Denkmal zu stürzen und selbst die Nummer 1 zu werden, konnte nur auf der Strecke gelingen. 1994 schon machte er sich an die Umsetzung.

Schumacher siegte beim Auftakt in Sao Paulo, während sich Senna einen seiner seltenen Fahrfehler leistete und ausschied. Auch beim Pazifik-GP im japanischen Aida siegte der Deutsche, während der Brasilianer nach einer Startkollision abermals leer ausging.

Sennas Tod raubt Schumacher den Maßstab

Doch die Jagd wurde abrupt beendet. Der schreckliche Unfall zum Europaauftakt beim San-Marino-GP in Imola nahm Schumacher die Chance, seinen Konkurrenten auf der Strecke zu schlagen. "Ayrton Senna war in seinem Können über jeden Zweifel erhaben. Es war diese Absolutheit, die ihn prädestiniert erscheinen ließ, uns jungen Fahrern als Maßstab zu gelten", schrieb Schumacher später in seiner Biografie.

Und weiter: "So undurchdringlich und unüberschaubar die Formel 1 auch sein mag: Wer einen Ayrton Senna auf der Strecke schlagen konnte, musste zu den Besten gehören. Für alle, die in den letzten Jahren in die Formel 1 kamen, war Senna das Ziel und der Anspruch. Sein Tod hat uns den Maßstab genommen."