Eishockey-WM: USA ohne Probleme gegen Polen - Tschechien im Viertelfinale

Mitfavorit USA hat bei der Eishockey-WM den dritten Sieg gefeiert und den Einzug in das Viertelfinale weiter fest im Blick. Die US-Amerikaner setzten sich am Freitagabend souverän mit 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) gegen die noch sieglosen Polen durch und zogen in der Gruppe B wieder an Deutschland vorbei auf den zweiten Platz. Das DEB-Team hatte zuvor 8:2 gegen Kasachstan gewonnen.

Michael Kesselring (31.), Brady Tkachuk (40.) und Cole Caufield (42./50.) trafen für das Team USA. Polen, Gegner der deutschen Mannschaft am Samstag (16.20 Uhr/MagentaSport und ProSieben), bleibt damit Schlusslicht und geht als Außenseiter in das Duell mit den Vizeweltmeistern. In der Gruppe A siegte derweil Tschechien mit 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) gegen das Überraschungsteam Österreich. Während die Gastgeber nach ihrem vierten Sieg im fünften Spiel vorzeitig im Viertelfinale stehen, warten die Österreicher nach ihrem Coup gegen Finnland am Donnerstag auf den zweiten Sieg bei diesem Turnier.

