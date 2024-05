"Das Bier macht keinen Sinn": Beim DEB-Team läuft etwas grundsätzlich schief

© getty

DEB-Team hofft auf Nico Sturm

Helfen würde in den verbleibenden vier Vorrundenspielen ein gesunder Nico Sturm. Der Vorkämpfer und Eishockey-Arbeiter, einer der Erfolgsgaranten in Finnland, fehlte wegen seiner Knieverletzung auch gegen Schweden.

"Machen wir uns nichts vor, es tut schon gut, wenn er im Lineup ist", meinte Moritz Müller, "wir freuen uns, wenn er wieder dabei ist."

Zu allererst geht es darum, die "Nackenschläge", so der Kapitän, wegzustecken und sich auf die entscheidenden Aufgaben zu fokussieren: "Wichtig wird sein, die Handys wegzulegen, vieles von dem, was ihr schreibt und sendet, nicht wahrzunehmen. Am Ende sind es nur die Jungs in der Kabine, die den Mut und die Stärke haben müssen, die Brust rauszunehmen und wieder aufs Eis zu gehen."

Damit es besser wird als 1991 in Finnland, als die deutsche Mannschaft zum Auftakt sogar 18 Gegentore gegen Schweden (1:8), die Sowjetunion (3:7) und Kanada (2:3) kassierte und die WM als siegloser Tabellenletzter abschloss - und nur erstklassig blieb, weil die A-Gruppe aufgestockt wurde.