Fünf "Meisterbären" und Erfolgstrainer Serge Aubin: DEB setzt bei WM auf Berlin

Am Tag der Arbeit gönnte sich Serge Aubin noch ein besonderes Vergnügen. Der Meistermacher der Eisbären ließ sich im offenen Bus auf der Fahrt durch Berlin und vor Tausenden Fans an der Arena gebührend feiern - mit Silberpokal und allem Brimborium. Doch die Saison ist für den Kanadier noch nicht zu Ende: Denn nach dem DEL-Titel ist vor der Eishockey-WM.

"Es ist eine große Ehre für mich", sagte der ehemalige NHL-Stürmer, der ab Sonntag vom Chefcoach beim Rekordmeister zum Assistenten von Bundestrainer Harold Kreis wird: "Ich freue mich sehr auf meine Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft."

Aubin, der drei Titel in vier Jahren gewann, bringt nach der Meisterfeier am 1. Mai und dem Empfang im Roten Rathaus am Freitag gleich fünf "Meisterbären" mit: Die Verteidiger Kai Wissmann und Jonas Müller sowie die Stürmer Frederik Tiffels, Leo Pföderl und Tobias Eder verstärken den Vize-Weltmeister kurz vor der WM, die am 10. Mai in Ostrava gegen die Slowakei beginnt.

Während die Berliner noch ausgiebig feiern durften, begannen für die anderen der Kampf um die letzten Plätze und der Feinschliff für die WM. Inklusive der NHL-Profis Philipp Grubauer (Seattle Kraken), Nico Sturm (San Jose Sharks) und John-Jason Peterka (Buffalo Sabres) trafen sich in Wolfsburg 22 Spieler, die am späten Nachmittag erstmals aufs Eis gingen.