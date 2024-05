"Du schaust ins Schwarze": DEB-Sorgen vor Eishockey-WM - Bundestrainer Harold Kreis schickt zwei Vize-Weltmeister nach Hause

© getty

Harold Kreis schickt zwei Vize-Weltmeister nach Hause

Dafür strich Kreis zwei Vize-Weltmeister aus dem Kader: Der Kölner DEL-Torschützenkönig Justin Schütz reiste ebenso ab wie der Ingolstädter Verteidiger Leon Hüttl. Zudem traf es die Abwehrspieler Mario Zimmermann (Straubing) und Jan Luca Sennhenn (Köln).

Bei der Generalprobe am Montag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Weißwasser erneut gegen Frankreich soll die Mannschaft auf dem Eis stehen, die vier Tage später in die WM startet - mit einem Grubauer im Tor, der nicht mehr schwarzsieht.