© imago images

Eishockey WM, Finale: Termin, Datum, Spielplan, Teams, Paarungen, Übertragung im Free-TV und Livestream

Das Finale der Eishockey-WM zwischen Tschechien und der Schweiz seht Ihr am Sonntag live und in voller Länge im Free-TV. ProSieben beginnt mit den Vorberichten zum Spiel um 19.45 Uhr. Alternativ könnt Ihr das Endspiel kostenlos auf ran.de, in der ran-App sowie auf JOYN im Livestream sehen.

Für die Pay-TV-Übertragung des Eishockey-WM-Finals zeigt sich unter anderem MagentaSport zuständig. Der Sender überträgt das Duell live und in voller Länge im TV und auf magentasport.de und in der MagentaSport-App im Livestream.

Zu guter Letzt könnt Ihr auf Sportdeutschland.TV die Begegnung im Livestream verfolgen. Mit dem kostenpflichtigen Turnierpass des Streaminganbieters seht Ihr sämtliche Spiele der Eishockey-WM im Livestream.