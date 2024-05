Eishockey WM, Deutschland: Wo läuft Frankreich vs. DEB-Team heute live im Free-TV und Livestream?

Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft kommt es am heutigen Dienstag, den 21. Mai, zum Aufeinandertreffen zwischen Frankreich und Deutschland. Das Duell in der Gruppe B beginnt um 12.20 Uhr in der Ostrava Arena.

Zuletzt trat das DEB-Team am vergangenen Samstag bei der Eishockey-Weltmeisterschaft an. Eine umkämpfte Partie gewann Deutschland gegen Polen mit 4:2. Dieser Erfolg markierte den dritten Sieg in Folge für das DEB-Team.

Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Frankreich befindet sich das Team von Harold Kreis damit in einer hervorragenden Ausgangslage: Aktuell hat das DEB-Team zwölf Punkte auf dem Konto.