Eishockey WM 2024, Übertragung: Moderatoren, Experten, Kommentatoren im Free-TV und Livestream

Am 10. Mai startet die Eishockey-Weltmeisterschaft 2024. Bis zum 26. Mai kämpfen die 16 Teams in den tschechischen Städten Prag und Ostrava um den WM-Pokal.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft konnte sich für das Turnier in Tschechien qualifizieren. Das DEB-Team bekommt es in der Gruppe B in Ostrava mit den USA, Schweden, der Slowakei, Lettland, Frankreich, Kasachstan und Polen zu tun. Alle Begegnungen der Gruppe A werden dagegen in Prag ausgetragen, wo auch das WM-Finale am 26. Mai stattfindet.

SPOX blickt für Euch im folgenden auf die Moderatoren, Experten und Kommentatoren der Eishockey-WM 2024.