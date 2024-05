Deutschland vs. Schweden, Eishockey WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DEB-Team im TV und Livestream?

Die Eishockey-WM in Tschechien ist seit vergangenem Freitag im Gange. Das DEB-Team war in der Zwischenzeit zweimal in der Gruppenphase im Einsatz. Den Auftakt meisterte man mit einem 6:4-Sieg gegen die Slowakei, während man gegen die USA am Tag darauf unter die Räder kam.

Nun geht es am heutigen Montag (13. Mai) weiter mit dem Gruppenspiel gegen Schweden. Um 20.20 Uhr fällt dafür in der Ostravar Arena in Ostrava der Puck.