Deutschland vs. Lettland, Eishockey WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt DEB-Team im TV und Livestream?

Das Auftaktspiel ging noch an das DEB-Team, seitdem kassierte der Silbermedaillen-Gewinner von 2023 zwei Niederlagen, zuletzt ein 1:6 gegen Schweden. Die nächste Chance auf Punkte gibt es am heutigen Mittwoch, dem 15. Mai, gegen Lettland. Gespielt wird ab 16.20 Uhr in der Ostravar Arena in Ostrava.

Eishockey WM: Die Spiele am 15. Mai auf einen Blick

Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielort Runde 16.20 Uhr Tschechien Dänemark Prag Vorrunde 16.20 Uhr Deutschland Lettland Ostrava Vorrunde 20.20 Uhr Schweiz Großbritannien Prag Vorrunde 20.20 Uhr Slowakei Polen Ostrava Vorrunde

Das zu den wichtigsten Fakten - aber wer zeigt Deutschland vs. Lettland im TV und Livestream? Und gibt es auch einen Liveticker? Das erfahrt Ihr hier.