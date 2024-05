Deutschland vs. Lettland, Übertragung heute live: DEB-Team bei der Eishockey WM im Free-TV, Livestream und Liveticker

Nach einem Sieg zum Auftakt hat das DEB-Team zwei Niederlagen in Folge kassiert, jüngst beim 1:6 gegen Schweden. Gegen Lettland könnte Deutschland am heutigen Mittwoch, dem 15. Mai, das Ruder rumreißen. Ob das gelingt, erfahren wir ab 16.20 Uhr. Dann geht es in der Ostravar Arena los.

Eishockey WM: Die Spiele am 15. Mai auf einen Blick

Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielort Runde 16.20 Uhr Tschechien Dänemark Prag Vorrunde 16.20 Uhr Deutschland Lettland Ostrava Vorrunde 20.20 Uhr Schweiz Großbritannien Prag Vorrunde 20.20 Uhr Slowakei Polen Ostrava Vorrunde

So viel zu den wichtigsten Rahmenbedingungen. Aber wer ist im TV und Livestream zuständig? SPOX klärt auf.