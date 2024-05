Deutschland, Eishockey WM heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Slowakei vs. DEB-Team im TV und Livestream?

Das Warten hat ein Ende! Am heutigen Freitag, den 10. Mai, wird in Tschechien die 87. Eishockey-WM eröffnet. Im ersten Spiel des Turniers stehen sich das DEB-Team und die Slowakei gegenüber. Um 16.20 Uhr geht es in der Ostravar Arena in Ostrava, wo alle Spiele der Gruppe B stattfinden, los.