Klarer Sieg gegen Anaheim Ducks: Leon Draisaitl und Edmonton Oilers beenden NHL-Jahr spektakulär

Leon Draisaitl hat das Jahr in der NHL mit einem großen Knall beendet. Der deutsche Eishockey-Star feierte mit den Edmonton Oilers einen 7:2-Erfolg gegen die Anaheim Ducks und steuerte zum fünften Sieg in Folge einen Treffer und zwei Assists bei.

Insgesamt bringt es Draisaitl in der laufenden Saison auf 40 Scorerpunkte (17 Tore, 23 Vorlagen). Mitspieler Warren Foegele, der fünf Scorerpunkte beisteuerte, lobte den Deutschen: "Er hat so eine großartige Übersicht, so einen tollen Schuss."

Auch Tim Stützle gelingt ein erfolgreicher Jahresabschluss

Ein erfolgreicher Jahresabschluss gelang auch Tim Stützle. Der 21-Jährige gewann mit den Ottawa Senators das deutsche Duell mit John-Jason Peterka und den Buffalo Sabres 5:1. Die beiden deutschen Jungstars blieben ohne Punkte.

Ein Debakel erlebte dagegen Lukas Reichel. Mit den Chicago Blackhawks verlor der Angreifer bei den Dallas Stars mit 1:8.