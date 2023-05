Eishockey WM - Deutschland vs. USA, Übertragung: Halbfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft trifft heute im Halbfinale der Weltmeisterschaft auf die USA. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Was so schwach begann, hat sich zum Guten gewendet. Trotz dreier Niederlagen aus den ersten drei Vorrundenspielen steht die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Lettland und Finnland im Halbfinale.

In der Runde der letzten Vier kriegt es das DEB-Team am heutigen Samstag, den 27. Mai, mit bekannten Gesichtern zu tun, Moritz Seider und Co. treffen nämlich auf die USA, die für eine der drei Vorrundenniederlagen Deutschlands verantwortlich sind (2:3).

Die US-Amerikaner, die zuerst die Gruppe A gewinnen konnten und dann im Viertelfinale Tschechien mit 3:0 aus dem Turnier warfen, sind noch ungeschlagen. Deutschland sicherte sich sein Halbfinalticket mit einem 3:1-Sieg über die Schweiz.

Eishockey WM - Deutschland vs. USA, Übertragung: Halbfinale heute live im TV und Livestream

Mit Start der K.o.-Phase hat sich die Übertragungssituation in Bezug auf die Spiele der deutschen Auswahl nicht geändert, auch heute sind Magenta Sport und Sport1 für die Übertragung zuständig.

© getty Das DEB-Team trifft im Laufe der WM zum zweiten Mal auf die USA, hofft dabei auf ein anderes Ergebnis als in der Vorrunde.

Magenta Sport liefert zum zweiten Aufeinandertreffen mit den US-Amerikanern eine Pay-TV-Variante an. Beim Sender der Telekom geht der Countdown zum Duell bereits um 16.30 Uhr los. Als Kommentator eingesetzt wird Alexander Kunz, der vom Experten Kai Hospelt unterstützt wird.

Was den Zugang zu Magenta Sport betrifft, wird ein Abonnement benötigt. Wer Kunde bei der Telekom ist, kriegt dieses günstiger als Nicht-Kunden: für 9,95 Euro pro Monat für das Monatsabo oder für 4,95 Euro pro Monat für das Jahresabo. Die Nicht-Kunden müssen entweder 16,95 Euro (Monatsabo) oder 9,95 Euro je Monat hinblättern (Jahresabo).

Für Sport1 muss dagegen niemand Abo-Zahlungen leisten, das Spiel ist nämlich im Free-TV und im kostenlosen Livestream zu sehen. Der Sportsender steigt um 16.45 Uhr mit der Vorberichterstattung ein. Folgendes Personal begleitet Euch durch die Übertragung:

Moderatorin: Jana Wosnitza

Kommentator: Sebastian Schwele

Experte: Rick Goldmann

Eishockey WM - Deutschland vs. USA, Übertragung: Halbfinale heute im Liveticker

SPOX bietet zum Halbfinale einen Liveticker an, so können auch die, die keinen Zugriff auf Magenta Sport oder Sport1 haben, live mit dabei sein, wenn das DEB-Team um das Finalticket kämpft.

Hier geht es zum Liveticker des WM-Halbfinalspiels zwischen Deutschland und den USA.

Eishockey WM - Deutschland vs. USA, Übertragung: Halbfinale heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. USA

Deutschland vs. USA Wettbewerb: Eishockey-Weltmeisterschaft 2023

Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 Spielrunde: Halbfinale

Halbfinale Datum: 27. Mai 2023

27. Mai 2023 Uhrzeit: 17.20 Uhr

17.20 Uhr Ort: Nokia Arena, Tampere (Finnland)

Nokia Arena, Tampere (Finnland) TV: Sport1, Magenta Sport

Livestream: Sport1, Magenta Sport

