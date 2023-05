Eishockey WM - Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: Vorrunde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hofft heute gegen Dänemark auf die ersten Punkte bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Lettland und Finnland. SPOX verrät, wie Ihr die Vorrundenpartie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 läuft für das DEB-Team noch nicht so wie geplant. Zwar stimmt die Leistung auf dem Eis größtenteils, die Ergebnisse lassen jedoch noch zu wünschen übrig. Aus drei Vorrundenspielen konnte die deutsche Auswahl bislang noch keinen einzigen Punkt mitnehmen. Allerdings muss auch dazugesagt werden, dass Deutschland in einer schwierigen Gruppe A gegen Topnationen kämpfen muss und jede Niederlage knapp war.

Den Auftakt gegen Schweden verlor das Team von Bundestrainer Harold Kreis mit 0:1, Weltmeister Finnland musste man sich 3:4 geschlagen geben, den USA unterlag man 2:3.

Am heutigen Donnerstag, den 18. Mai, starten die Deutschen nun den vierten Versuch, doch auch dieser wird alles andere als einfach, denn es geht gegen Dänemark. Wie alle Spiele der Gruppe A steigt auch das Nachbarduell bei der WM heute in der Nokia Arena in Tampere, Finnland. Um 19.20 Uhr geht es los.

Eishockey WM - Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: Vorrunde heute live im TV und Livestream

In Bezug auf die Übertragung des Spiels zwischen Deutschland und Dänemark gibt es zwei Optionen. Einerseits wird eine Free-TV-Übertragung angeboten, darum kümmert sich Sport1, wo um 19 Uhr der Countdown, die Vorberichterstattung also, losgeht. Jana Wosnitza übernimmt dabei die Rolle der Moderatorin, danach kommentiert Sebastian Schwele das Spielgeschehen auf dem Eis, während Rick Goldmann als Experte fungiert.

© imago images Das DEB-Team steht immer noch ohne Punkt da.

Der Sportsender bietet das Vorrundenspiel parallel dazu auch im kostenlosen Livestream an.

Die zweite Option, das Duell live zu verfolgen, stellt Magenta Sport zur Verfügung. Der Anbieter der Telekom steigt sogar eine halbe Stunde früher als Sport1 ein. Ab 18.30 Uhr ist folgendes Team zu sehen und hören:

Kommentar: Alex Kunz

Alex Kunz Moderation: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Experte: Frank Mauer

Für Magenta Sport wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Dieses kostet für Telekom-Kunden 9,95 Euro (Monatsabo) oder 4,95 Euro pro Monat (Jahresabo). Die Nicht-Telekom-Kunden zahlen 16,95 Euro (Monatsabo) oder 9,95 Euro je Monat (Jahresabo).

Eishockey WM - Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: Vorrunde heute im Liveticker

Bei SPOX wird das Duell ebenfalls angeboten. In Form eines Livetickers wird das komplette Spiel beschrieben.

Hier geht es zum Liveticker des Vorrundenspiels zwischen Deutschland und Dänemark.

Eishockey WM - Deutschland vs. Dänemark, Übertragung: Vorrunde heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Deutschland vs. Dänemark

Deutschland vs. Dänemark Wettbewerb: Eishockey-Weltmeisterschaft 2023

Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 Spielrunde: Vorrunde, 4. Spieltag

Vorrunde, 4. Spieltag Datum: 18. Mai 2023

18. Mai 2023 Uhrzeit: 19.20 Uhr

19.20 Uhr Ort: Nokia Arena, Tampere (Finnland)

Nokia Arena, Tampere (Finnland) TV: Sport1, Magenta Sport

Livestream: Sport1, Magenta Sport

