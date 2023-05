Auf die Gruppenphase folgt bei der Eishockey Weltmeisterschaft in Lettland und Finnland die K.o.-Phase. Spielplan, Turnierbaum, Ansetzungen, Termine - SPOX liefert dazu die wichtigsten Infos.

Für nur acht Nationen ist der Weg ins Viertelfinale bei der Eishockey Weltmeisterschaft in Lettland und Finnland frei. Die anderen acht, die sich nicht qualifizieren konnten, müssen dagegen den Heimweg antreten müssen. Mit dem 5:0-Sieg über Frankreich hat auch die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im siebten und letzten Vorrundenspiel das Ticket für das Viertelfinale gelöst.

Die Tabelle der Gruppe A:

Platz Mannschaft Sp. S OT PE N OT PE Tore Diff. Pkt. 1 USA 6 6 0 0 0 0 0 30:5 25 18 2 Schweden 6 5 0 1 0 0 0 23:3 20 17 3 Finnland 6 4 0 0 1 0 1 21:14 7 13 4 Deutschland 7 4 0 0 3 0 0 27:16 11 12 5 Dänemark 6 2 1 0 3 0 0 18:19 -1 8 6 Frankreich 7 0 1 0 4 2 0 10:31 -21 4 7 Österreich 7 0 0 1 5 1 0 11:27 -16 3 8 Ungarn 7 0 1 0 5 0 1 12:37 -25 3

Die Tabelle der Gruppe B:

Platz Mannschaft Sp. S OT PE N OT PE Tore Diff. Pkt. 1 Schweiz 6 6 0 0 0 0 0 26:6 20 18 2 Tschechien 7 4 0 0 1 1 0 21:13 8 14 3 Kanada 7 3 0 1 1 0 1 22:10 12 13 4 Lettland 6 3 1 0 2 0 0 17:14 3 11 5 Slowakei 7 3 0 0 2 0 2 15:15 0 11 6 Kasachstan 7 1 0 2 4 0 0 14:31 -17 7 7 Norwegen 7 1 0 1 4 0 1 9:17 -8 6 8 Slowenien 7 0 0 0 7 0 0 9:27 -18 0

© getty Moritz Seider zählt zu den Leistungsträgern des DEB-Teams.

Eishockey WM 2023, Spielplan der K.o.-Runde: Turnierbaum, Ansetzungen, Termine

Die Paarungen für das Viertelfinale werden folgendermaßen gebildet: Der Erstplatzierte einer Gruppe trifft auf den Viertplatzierten der anderen Gruppe und der Zweite auf einen Dritten und umgekehrt. Nachdem das DEB-Team die Gruppe A auf Platz vier beendet hat, muss es gegen den Ersten der Gruppe B, gegen die Schweiz, ran.

Alle K.o.-Spiele werden entweder in Riga, Lettland, oder in Tampere, Finnland, wo Deutschland alle sieben Gruppenspiele bestritten hat, absolviert.

Der Start der Viertelfinalrunde erfolgt am 25. Mai, alle Begegnungen finden am selben Tag statt. Zwei Tage später, am 27. Mai, geht es mit dem Halbfinale weiter.

Am 28. Mai findet die WM dann ihren Abschluss, wenn die beiden Finalspiele auf dem Plan stehen - das Spiel um Platz 3, in dem die Halbfinalverlierer gegeneinander antreten, und das große Finale um den WM-Titel, das um 19.20 Uhr in der Nokia Arena in Tampere über die Bühne geht.

Viertelfinale:

Datum Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 25. Mai Erster Gruppe A Vierter Gruppe B Riga, Lettland / Tampere, Finnland 25. Mai Zweiter Gruppe B Finnland Riga, Lettland / Tampere, Finnland 25. Mai Schweiz Deutschland Riga, Lettland / Tampere, Finnland 25. Mai Zweiter Gruppe A Dritter Gruppe B Riga, Lettland / Tampere, Finnland

Halbfinale:

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 27. Mai 13.20 Uhr Sieger Viertelfinale Sieger Viertelfinale Nokia Arena, Tampere, Finnland 27. Mai 17.20 Uhr Sieger Viertelfinale Sieger Viertelfinale Nokia Arena, Tampere, Finnland

Spiel um Platz 3:

Datum Uhrzeit Mannschaft 1 Mannschaft 2 Spielstätte, Ort 28. Mai 14.20 Uhr Verlierer Halbfinale Verlierer Halbfinale Nokia Arena, Tampere, Finnland

Finale: