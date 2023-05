Deutschland steht bei der Eishockey WM 2023 im Halbfinale. In der Runde des letzten Vier trifft das DEB-Team am kommenden Samstag auf die USA. Doch wer zeigt / überträgt die Halbfinalpartie live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

Der Höhenflug des DEB-Teams bei der Eishockey WM 2023 geht weiter! Die Mannschaft von Bundestrainer Harold Kreis hat das Halbfinale der Weltmeisterschaft erreicht und trifft am Samstag, den 27. Mai, in der Nokia Arena im finnischen Tampere auf die USA.

Mit 3:1 gewann Deutschland im Viertelfinale der Eishockey WM gegen die Schweiz. Das DEB-Team setzt damit seinen furiosen Lauf bei der Eishockey WM fort - in den letzten fünf WM-Partien verließ die deutsche Eishockeynationalmannschaft das Eis als Sieger. Deutschland zeigte im Viertelfinale eine leidenschaftliche und disziplinierte Leistung und warf damit als Viertplatzierter der Vorrundengruppe A die Schweiz verdient aus dem Turnier, die die Vorrunde noch als Gruppenerster beendete. Durch das Erreichen des Halbfinals qualifizierte sich das DEB-Team zudem für die kommenden Olympischen Spiele.

Mit den USA wartet im Halbfinale auf Deutschland ein schwerer Gegner. Die USA sicherten sich in der Gruppe A den ersten Platz und besiegten das DEB-Team am 2. Vorrundenspieltag mit 3:2. Im Viertelfinalduell gegen Tschechien gaben sich die Amerikaner keine Blöße: Mit 3:0 bezwangen die USA Tschechien souverän. Gelingt Deutschland im Halbfinale die Revanche und zieht damit in das Endspiel der Eishockey WM 2023 ein?

Eishockey WM: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale Deutschland vs. USA live im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Wettbewerb: Eishockey Weltmeisterschaft 2023

Eishockey Weltmeisterschaft 2023 Begegnung: Deutschland vs. USA

Deutschland vs. USA Spielrunde: Halbfinale

Halbfinale Datum: 27. Mai 2023

27. Mai 2023 Uhrzeit: tba

tba Ort: Nokia Arena, Tampere (Finnland)

Nokia Arena, Tampere (Finnland) Übertragung im TV: Sport1, MagentaSport

Übertragung im Livestream: Sport1, MagentaSport

Liveticker: SPOX

Sport1 zeigt am Samstag das Halbfinale zwischen Deutschland und den USA bei der Eishockey WM live im Free-TV. Der Sportsender bietet Euch zudem die Option das WM-Spiel live und in voller Länge im kostenlosen Livestream auf sport1.de zu verfolgen.

Für die Übertragung des Duells im Pay-TV zeigt sich hingegen MagentaSport zuständig. MagentaSport überträgt die Halbfinalpartie zwischen Deutschland und den USA ebenfalls live und vollumfänglich im TV. Den Livestream des Pay-TV-Sender findet Ihr alternativ auf magentasport.de und in der MagentaSport-App.

© getty In der Vorrunde gewann die USA gegen Deutschland mit 3:2.

Eishockey WM: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale Deutschland vs. USA live im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt für Euch das Halbfinale zwischen Deutschland und den USA in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Eis. Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

