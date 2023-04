Die Grizzlys Wolfsburg und der EHC Red Bull München bestreiten heute ihr viertes Spiel im Rahmen der Halbfinalrunde der DEL-Playoffs. SPOX tickert das Duell live mit.

Die Grizzlys Wolfsburg sind mit dem 5:3-Sieg im dritten Spiel gegen den EHC Red Bull München in der Halbfinalserie der DEL-Playoffs in Führung gegangen. Heute können sie einen weiteren Schritt in Richtung Finale machen, wenn Spiel 4 ansteht. SPOX beschreibt das Spielgeschehen im Liveticker mit.

DEL Playoffs: Grizzlys Wolfsburg vs. EHC Red Bull München heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Best-of-7-Serie geht in die entscheidende Phase. Nachdem die Münchner das erste Duell gewinnen konnten, folgten zwei Wolfsburg-Siege in Folge, ein dritter heute könnte die Vorentscheidung bringen.

Vor Beginn: Um 19 Uhr geht die Partie in Wolfsburg los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zu Spiel 4 im Halbfinale der DEL-Playoffs zwischen den Grizzlys Wolfsburg und dem EHC Red Bull München.

DEL Playoffs: Grizzlys Wolfsburg vs. EHC Red Bull München heute im TV und Livestream

Um die Übertragung des vierten Spiels kümmert sich heute Magenta Sport, das um 18.45 Uhr mit der Vorberichterstattung beginnt. Dafür wird folgendes Personal eingesetzt:

Kommentar: Dennis Schulz

Dennis Schulz Moderation: Sascha Bandermann

Sascha Bandermann Experte: Kai Hospelt

DEL Playoffs, Grizzlys Wolfsburg vs. EHC Red Bull München: Der Stand in der Best-of-7-Serie