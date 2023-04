Im Finale der DEL Playoffs trifft der ERC Ingolstadt heute auf den EHC Red Bull München. Das komplette Spiel 4 der Finalserie begleiten wir hier für Euch im Liveticker.

Das Finale der DEL Playoffs ist wieder spannend! Mit 2:1 führt der EHC Red Bull München gegen den ERC Ingolstadt in der Best-of-seven-Serie. Welches Team gewinnt Spiel 4? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

DEL Playoffs Finale: Spiel 4 ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der ERC Ingolstadt ist im Playoff Finale angekommen! Nach zwei Niederlagen gegen den EHC Red Bull München, verkürzten die Ingolstädter am vergangenen Dienstag in der Serie auf 1:2. Sichert sich der ERC heute vor heimischen Publikum den zweiten Sieg in Serie?

Vor Beginn: Spiel 4 der Playoff Finalserie startet um 19.30 Uhr in der Saturn-Arena in Ingolstadt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem ERC Ingolstadt und dem EHC Red Bull München.

DEL Playoffs Finale: Spiel 4 ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München heute live im TV und Livestream

Zum einem zeigt MagentaSport am heutigen Abend das Duell zwischen dem EHC Red Bull München und dem ERC Ingolstadt live im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender startet mit seiner Übertragung um 19.15 Uhr. Den Livestream von MagentaSport seht Ihr in der MagentaSport-App und auf magentasport.de.

ServusTV überträgt Spiel 4 der Finalserie heute ebenfalls im Livestream. Den kostenlosen Livestream des österreichischen Senders findet Ihr auf servus.tv.com und auf ServusTV On.

DEL Finale: Die Best-of-7-Serie im Überblick