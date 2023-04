Die Finalserie der DEL-Playoffs geht in die nächste Runde. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Spiel 5 zwischen dem EHC Red Bull München und dem ERC Ingolstadt live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Eishockey-Saison 2022/23 ist in der absolut entscheidenden Phase angekommen. Von insgesamt 15 Bundesligisten sind nur noch zwei übrig geblieben: Vorjahresfinalist EHC Red Bull München und der ERC Ingolstadt. Vier Partien liegen in der innerbayerischen Finalserie bereits hinter uns. Am heutigen Nachmittag folgt das fünfte Duell beider Teams.

Nach dem 3:0-Sieg am vergangenen Freitag und nun drei Erfolgen auf dem Konto hat München in der Best-of-Seven-Serie heute den ersten Matchball. Kann der EHC den entscheidenden Sieg zum Titel holen?

DEL Finale, Übertragung: Spiel 5 EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: DEL-Playoffs

DEL-Playoffs Spielrunde: Finale, Spiel 5

Finale, Spiel 5 Datum: Sonntag, 23. April

Sonntag, 23. April Beginn: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Spielort: Olympia-Eisstadion in München

© imago images Der EHC München kann in diesem Jahr zum vierten Mal die deutsche Eishockey-Meisterschaft gewinnen.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 5 EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt im TV und Livestream

Das fünfte Duell der DEL-Finalserie wird heute exklusiv vom Streamingdienst MagentaSport übertragen. Alle Infos zum Abo und den Ausstrahlungszeiten gibt's im Folgenden.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 5 EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt im Livestream

Voraussetzung, um auf den Stream zugreifen zu können, ist das entsprechende MagentaSport-Abonnement. Wie viel Euch dieses kostet, lässt sich pauschal nicht sagen. Denn: der Preis variiert abhängig davon, ob Ihr Kunden von Mutterkonzern Telekom seid oder nicht. Weitere Infos findet Ihr hier.

Mit Telekom-Abo Ohne Telekom-Abo Monatsabo 9,95 Euro 16,95 Euro Jahresabo 4,95 Euro pro Monat 9,95 Euro pro Monat

Die Übertragung zum Match wird heute bereits um 13.30 Uhr ihren Anfang nehmen - eine halbe Stunde vor Spielbeginn.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 5 EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt live im TV

Es besteht keine Möglichkeit, die Partie im linearen Fernsehen zu verfolgen. Grund dafür ist die Empfangbarkeit von MagentaSport. So hat sich das Unternehmen dazu entschieden, alle Übertragungen ausschließlich via Stream zur Verfügung zu stellen.

Mittels eines Smart-TVs oder Receivers könnt Ihr das Spiel aber trotzdem auf Eurem Fernsehgerät sehen. Wie das geht, erfahrt Ihr hier.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 5 EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt im Liveticker

Komplett kostenfrei lässt sich das Spiel aber auch auf anderem Wege verfolgen: Die Rede ist von unserem hauseigenen Liveticker. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen wichtigen Infos rund um das Spielgeschehen in München.

Hier geht's zum Ticker des Spiels EHC München vs. ERC Ingolstadt

DEL Finale, Übertragung: Spiel 5 EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt im TV, Livestream und Liveticker - Die Finalserie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft 1 14.4. 19.30 Uhr EHC Red Bull München 2:1 ERC Ingolstadt 2 16.4. 14.15 Uhr ERC Ingolstadt 1:7 EHC Red Bull München 3 18.4. 19.30 Uhr EHC Red Bull München 3:4 ERC Ingolstadt 4 21.4. 19.30 Uhr ERC Ingolstadt 0:3 EHC Red Bull München 5 23.4. 14.00 Uhr EHC Red Bull München -:- ERC Ingolstadt

DEL Finale, Übertragung: Spiel 5 EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt im TV, Livestream und Liveticker - Die DEL-Meister der letzten Jahre