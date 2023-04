DEL Finale, Übertragung: Spiel 3 EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt im TV, Livestream und Liveticker

In der DEL steigt heute das dritte Finalspiel zwischen dem EHC Red Bull München und dem ERC Ingolstadt. Wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, verraten wir Euch hier.

Das bayerische DEL-Finale zwischen dem EHC Red Bull München und dem ERC Ingolstadt geht am heutigen Dienstag, 18. April, in seine dritte Runde. Im Olympia-Eisstadion hat dann München ab 19.30 Uhr wieder Heimrecht.

Nach dem knappen 2:1-Heimsieg am vergangenen Freitag gewann München am Sonntag in Ingolstadt souverän mit 7:1 und stellte in der Best-of-7-Serie auf 2:0. Kurios waren die ersten Minuten. Nach der schnellen Ingolstädter Führung machte der EHC drei Tore in den nächsten zwei Minuten.

Mit einem weiteren Sieg stünde München kurz vor dem Gewinn der Meisterschaft.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 3 EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt im TV und Livestream

Live im Free-TV wird das dritte DEL-Finale heute nicht übertragen. Der Privatsender ServusTV bietet aber einen kostenlosen Livestream an.

Mit Magenta Sport zeigt heute auch ein zweiter Anbieter Livebilder vom dritten Finalspiel. Die Übertragung im TV und im Livestream beginnt um 19.15 Uhr. Für den Sportsender der Telekom sind Abogebühren zu entrichten. Telekom-Kunden bezahlen entweder 9,95 Euro (Monatsabo) oder 4,95 Euro pro Monat (Jahresabo), Nicht-Kunden 16,95 Euro (Monatsabo) oder 9,95 Euro (Jahresabo).

Abzurufen ist der Livestream an Smart-TV-Gerät, auf dem Smartphone oder Tablet via der App oder am PC oder mit einem Telekom-Receiver im TV.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 3 EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt im Liveticker

SPOX informiert auch heute wieder ausführlich von den DEL-Finals. Dank schneller Aktualisierungen halten wir Euch auf dem aktuellen Stand des Geschehens in München.

Hier geht's zum Liveticker EHC Red Bull München - ERC Ingolstadt.

© getty Auch heute werden wieder viele Fans aus Ingolstadt ihr Team in München unterstützen.

DEL Finale, Übertragung: Spiel 3 EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Begegnung: EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt

EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt Wettbewerb: DEL-Playoffs

DEL-Playoffs Spielrunde: Finale, Spiel 3

Finale, Spiel 3 Datum: 18.4.2023

18.4.2023 Uhrzeit: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Ort: Olympia-Eisstadion, München

Olympia-Eisstadion, München TV: Magenta Sport

Livestream: Magenta Sport

DEL Finale: Die Best-of-7-Serie im Überblick