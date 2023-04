Im Rahmen der DEL-Playoffs bestreiten der ERC Ingolstadt und der EHC Red Bull München heute ihr zweites Finalspiel. Bei SPOX könnt Ihr die Partie live verfolgen.

Nachdem der EHC Red Bull München am Freitag das erste Spiel des DEL-Finals mit 2:1 für sich entscheiden konnte, will der bayerische Rivale ERC Ingolstadt heute zu Hause in Spiel 2 zurückschlagen. Ob es den Schanzern gelingt, könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitlesen.

DEL Playoffs Finale: Spiel 2 ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vorgestern wurde die Finalrunde mit dem ersten von maximal sieben Spielen eröffnet. In diesem setzten sich die Münchner mit 2:1 durch. Aufseiten der Münchner trafen Trevor Parkes (2.) und Frederik Tiffels (28.). Wojciech Stachowiak brachte die Schanzer mit seinem Anschlusstreffer noch einmal näher ran, doch am Ende blieb es beim 2:1.

Vor Beginn: In der Saturn Arena in Ingolstadt geht es um 14.15 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zu Spiel 2 im Rahmen des Finals der DEL-Playoffs zwischen dem ERC Ingolstadt und dem EHC Red Bull München.

DEL Playoffs Finale: Spiel 2 ERC Ingolstadt vs. EHC Red Bull München heute im TV und Livestream

Um die Übertragung im Free-TV kümmert sich heute der Privatsender ServusTV, der nebenbei auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung stellt.

Weiters ist Spiel 2 auch bei Magenta Sport zu sehen. Der Zugriff darauf ist mit Kosten verbunden.

DEL Finale: Die Best-of-7-Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heimmannschaft Ergebnis Auswärtsmannschaft 1 14.4. 19.30 Uhr EHC Red Bull München 2:1 ERC Ingolstadt 2 16.4. 14.15 Uhr ERC Ingolstadt -:- EHC Red Bull München 3 18.4. 19.30 Uhr EHC Red Bull München -:- ERC Ingolstadt 4 21.4. 19.30 Uhr ERC Ingolstadt -:- EHC Red Bull München