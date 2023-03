DEL-Halbfinale: Favorit Red Bull München feiert souveränen Auftaktsieg gegen Grizzlys Wolfsburg

Topfavorit Red Bull München hat die Halbfinalserie in der DEL gegen die Grizzlys Wolfsburg mit einem deutlichen Sieg eröffnet. Der Hauptrundensieger gewann nach einer souveränen Vorstellung das erste von sieben möglichen Spielen am Freitag mit 5:2 (2:0, 2:2, 1:0).

Der ERC Ingolstadt verlor zum Auftakt gegen die Adler Mannheim derweil 1:3 (0:0, 1:0, 0:3).

In der Münchner Olympia-Eishalle erzielten Trevor Parkes (2.), Emil Johansson (7.), Maxi Kastner (28.), Andi Eder (30.) und Maksymilian Szuber (54.) die Tore für den Gastgeber, Matt Loritos Anschlusstreffer zum 1:2 (23.) brachte nur kurz Spannung in eine ansonsten einseitige Partie. Grizzlys-Urgestein Gerrit Fauser gelang lediglich Ergebniskosmetik (40.). Wolfsburg hat bereits am Sonntag (13.15 Uhr/MagentaSport) die Chance auf den Ausgleich.

Im Duell der Zweit- und Drittplatzierten nach der Hauptrunde sah es für Ingolstadt lange nach einem Heimerfolg aus, die Führung nach Tye McGinns 1:0 (21.) währte bis weit in das letzte Drittel. Acht Minuten vor Schluss schockte dann jedoch erst Ryan MacInnes die Oberbayern mit dem Ausgleich, ehe Lean Bergmann die Adler in Führung schoss (58.). Nur eine Minute später besiegelte ein Empty-Netter von Stefan Loibl den wichtigen Auswärtssieg. Spiel zwei steigt am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) in Mannheim.