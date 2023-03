Eishockey WM 2023: Datum, Termin, Ort, Spielplan, Gruppen, Übertragung im TV und Livestream

Wie jedes Jahr findet natürlich auch 2023 wieder eine Eishockey-Weltmeisterschaft statt. In diesem Artikel erfahrt Ihr alles hinsichtlich Datum, Termin, Ort, Spielplan und der Übertragung im TV und Livestream.

In wenigen Wochen ist es so weit: Die 86. Eishockey-WM findet ihren Anfang. Mit dabei sind insgesamt 16 Nationen aus drei Kontinenten. Darunter unter anderem auch das deutsche Eishockey-Team, das in diesem Jahr einen neuen Anlauf in Richtung Halbfinale unternehmen will.

Bei der vergangenen Weltmeisterschaft in Finnland kam die Mannschaft von Ex-Bundestrainer Toni Söderholm nicht über eine Viertelfinalteilnahme hinaus. Gegen die Auswahl Tschechiens musste man sich klar mit 1:4 geschlagen geben.

Als Favorit werden natürlich einmal mehr die bockstarken Finnen ins Rennen gehen. Die Nordländer sind seit vergangenem Jahr Inhaber sowohl des WM- als auch des Olympia-Titels.

© getty Toni Söderholm ist nicht mehr Trainer des DEB-Teams.

Eishockey WM 2023: Datum, Termin

Das gesamte Turnier soll in einem Zeitraum von knapp zwei Wochen ausgetragen werden. Die Eckdaten könnt Ihr der folgenden Auflistung entnehmen:

Gruppenphase: 12. bis 23. Mai

12. bis 23. Mai Viertelfinale: 25. Mai

25. Mai Halbfinale: 27. Mai

27. Mai Spiel um P3: 28. Mai

28. Mai Finale: 28. Mai

Eishockey WM 2023: Austragungsort

Die Austragung des Turnieres sollte ursprünglich in Russland stattfinden. Aufgrund des Angriffskrieges über die Ukraine und den damit verbundenen Ausschluss Russlands von den internationalen Wettbewerben mussten die Veranstalter den Spielort jedoch noch einmal korrigieren.

Anstelle Russlands werden nun also die finnische Stadt Tampere sowie die lettische Hauptstadt Riga gemeinsam die Eishockey-WM 2023 ausrichten. Für die Finnen ist es nach dem vergangenen Jahr also bereits die zweite WM-Veranstaltung nacheinander im eigenen Land.

Nokia-areena in Tampere, Finnland

Die Nokia-areena im finnischen Tampere bietet Platz für insgesamt 13.500 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Halle war bereits im Vorjahr WM-Austragungsort.

© imago images

Arena Riga in Riga, Lettland

Auch die Arena Riga hat bereits "WM-Erfahrung" vorzuweisen. Erst 2021 fand hier die 84. Eishockey-Weltmeisterschaft statt. Insgesamt 10.300 Plätze beherbergt die Halle.

© imago images

Eishockey WM 2023: Übertragung im TV und Livestream

Die Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 wird auf dem Privatsender Sport1 zu sehen sein. Das Unternehmen ist bereits seit vielen Jahren exklusiver Partner der Welteishockey-Verbandes IIHF.

Sport1 bietet seine Inhalte in der Regel sowohl auf seinem Free-TV-Kanal als auch auf seinem Pay-TV-Sender Sport1+ an. Welche Spiele wo genau zu sehen sein werden, ist derzeit noch unklar. Sobald es neue Informationen hierzu gibt, werden wir diesen Artikel auf den neusten Stand bringen.

Auch einen Livestream stellt Sport1 übrigens zur Verfügung. Dieser findet sich ganz einfach auf der hauseigenen Website. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Eishockey WM 2023: Spielplan, Gruppen

Wie gewohnt werden in der ersten Phase des Turniers zwei Gruppen mit jeweils acht Nationen gebildet. Hier spielt man zunächst nach dem Prinzip alle-gegen-alle. Die vier besten Mannschaften beider Gruppen ziehen im Anschluss in die K.o.-Phase ein.

Den Ländern Russland (3) und Belarus (14) wurde eine Teilnahme an der WM aufgrund ihrer direkten militärischen Beteiligung am Ukraine-Krieg untersagt.

Eishockey WM 2023: Gruppe A

Finnland (1)

USA (4)

Schweden (5)

Deutschland (9)

Dänemark (10)

Frankreich (13)

Österreich (15)

Ungarn (20)

Eishockey WM 2023: Gruppe B

Kanada (2)

Tschechien (6)

Schweiz (7)

Slowakei (8)

Lettland (11)

Norwegen (12)

Kasachstan (16)

Slowenien (19)

© getty Deutschland trifft zum Auftakt der WM-Gruppenphase auf Schweden.

Eishockey WM 2023: Spielplan Gruppenphase

Datum Uhrzeit Gruppe A Gruppe B Freitag, 12. Mai 15.20 Uhr Finnland vs. USA Slowakei vs. Tschechien Freitag, 12. Mai 19.20 Uhr Schweden vs. Deutschland Lettland vs. Kanada Samstag, 13. Mai 11.20 Uhr Frankreich vs. Österreich Schweiz vs. Slowenien Samstag, 13. Mai 15.20 Uhr Ungarn vs. Dänemark Norwegen vs. Kasachstan Samstag, 13. Mai 19.20 Uhr Deutschland vs. Finnland Slowakei vs. Lettland Sonntag, 14. Mai 11.20 Uhr USA vs. Ungarn Slowenien vs. Kanada Sonntag, 14. Mai 15.20 Uhr Frankreich vs. Dänemark Norwegen vs. Schweiz Sonntag, 14. Mai 19.20 Uhr Schweden vs. Österreich Tschechien vs. Kasachstan Montag, 15. Mai 15.20 Uhr Deutschland vs. USA Slowakei vs. Kanada Montag, 15. Mai 19.20 Uhr Finnland vs. Schweden Tschechien vs. Lettland Dienstag, 16. Mai 15.20 Uhr Dänemark vs. Österreich Slowenien vs. Norwegen Dienstag, 16. Mai 19.20 Uhr Frankreich vs. Ungarn Schweiz vs. Kasachstan Mittwoch, 17. Mai 15.20 Uhr USA vs. Österreich Lettland vs. Norwegen Mittwoch, 17. Mai 19.20 Uhr Finnland vs. Frankreich Kanada vs. Kasachstan Donnerstag, 18. Mai 15.20 Uhr Ungarn vs. Schweden Tschechien vs. Slowenien Donnerstag, 18. Mai 19.20 Uhr Dänemark vs. Deutschland Schweiz vs. Slowakei Freitag, 19. Mai 15.20 Uhr Ungarn vs. Finnland Lettland vs. Slowenien Freitag, 19. Mai 19.20 Uhr Österreich vs. Deutschland Kasachstan vs. Slowakei Samstag, 20. Mai 11.20 Uhr USA vs. Dänemark Norwegen vs. Tschechien Samstag, 20. Mai 15.20 Uhr Österreich vs. Finnland Kanada vs. Schweiz Samstag, 20. Mai 19.20 Uhr Schweden vs. Frankreich Kasachstan vs. Lettland Sonntag, 21. Mai 15.20 Uhr Deutschland vs. Ungarn Slowenien vs. Slowakei Sonntag, 21. Mai 19.20 Uhr USA vs. Frankreich Tschechien vs. Schweiz Montag, 22. Mai 15.20 Uhr Dänemark vs. Schweden Kanada vs. Norwegen Montag, 22. Mai 19.20 Uhr Österreich vs. Ungarn Kasachstan vs. Slowenien Dienstag, 23. Mai 11.20 Uhr Deutschland vs. Frankreich Slowakei vs. Norwegen Dienstag, 23. Mai 15.20 Uhr Schweden vs. USA Kanada vs. Tschechien Dienstag, 23. Mai 19.20 Uhr Finnland vs. Dänemark Schweiz vs. Lettland

Eishockey WM 2023: Spielplan Viertelfinale

Datum Uhrzeit Team A Team B Donnerstag, 25. Mai 15.20 Uhr N.N. N.N. Donnerstag, 25. Mai 15.20 Uhr N.N. N.N. Donnerstag, 25. Mai 19.20 Uhr N.N. N.N. Donnerstag, 25. Mai 19.20 Uhr N.N. N.N.

Eishockey WM 2023: Spielplan Halbfinale

Datum Uhrzeit Team A Team B Samstag, 27. Mai 13.20 Uhr N.N. N.N. Samstag, 27. Mai 17.20 Uhr N.N. N.N.

Eishockey WM 2023: Spielplan Finalrunde