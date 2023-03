DEL, Playoffs 2023: Datum, Termine, Teams, Übertragung im TV und Livestream

In der DEL stehen die Playoffs vor der Türe. Wir geben Euch alle Informationen zur entscheidenden Zeit in der Deutschen Eishockey Liga an die Hand.

In der Deutschen Eishockey Liga geht es in den kommenden Wochen um die Meisterschaft: Nach Abschluss der Hauptrunde spielen zehn Teams in den Playoffs um den Titel.

Zuerst spielen die vier Mannschaften auf den den Plätzen sieben bis zehn in den sogenannten Pre-Playoffs im Best-of-Three-Modus um den Einzug ins Viertelfinale. Die zwei Gewinner der Pre-Playoffs-Duelle spielen mit den Mannschaften auf den Plätzen eins bis sechs nach der Hauptrunde um den Einzug ins Halbfinale. Mit Beginn des Viertelfinals geht es stets im Modus Best-of-Seven zur Sache.

Titelverteidiger Eisbären Berlin verpasste sogar die Pre-Playoffs, weshalb es auf jeden Fall einen neuen deutschen Meister geben wird.

Termine, Teams, Übertragung, im TV und Livestream: SPOX gibt Euch im folgenden Artikel Informationen zu den Playoffs der DEL-Saison 2022/23.

DEL, Playoffs: Datum, Termine

Die Pre-Playoffs beginnen bereits am Dienstag, 7. März, und dauern bis zum 12. März an. Es folgen das Viertelfinale ab dem 14. März, das Halbfinale ab dem 31. März und das Finale um die deutsche Meisterschaft ab dem 14. April. Spätestens am 27. April steht der Meister fest.

DEL, Playoffs: Teams

Nach Abschluss der Vorrunde haben sich folgende Teams vorzeitig für das Viertelfinale qualifiziert: EHC Red Bull München, ERC Ingolstadt, Adler Mannheim, Straubing Tigers, Grizzlys Wolfsburg und Kölner Haie.

In den Pre-Playoffs kommt es zu den Duellen Düsseldorfer EG (7.) gegen Löwen Frankfurt (10.) und Fischtown Pinguins Bremerhaven (8.) gegen Nürnberg Ice Tigers.

DEL-Playoffs: Viertelfinale im Überblick

Mannschaft 1 Mannschaft 2 EHC Red Bull München Düsseldorfer EG/Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Fischtown Pinguins Bremerhaven/Nürnberg Ice Tigers Adler Mannheim Kölner Haie Straubing Tigers Grizzlys Wolfsburg

DEL, Playoffs: Übertragung im TV und Livestream

Live im TV und Livestream verfolgen kann man alle Spiele der DEL-Playoffs bei MagentaSport. Der Pay-TV-Dienst der Telekom hält nämlich die exklusiven Übertragungsrechte an der Deutschen Eishockey-Liga, hat dazu auch Highlights und die Spiele auf Abruf im Angebot.

Zugriff auf MagentaSport erhaltet Ihr nicht über einen Telekom-Receiver, sondern auch am TV-Gerät via App, auf dem Smartphone oder Tablet via App oder am PC per Livestream.

MagentaSport kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport 4,95 Euro pro Monat.

In Kooperation mit der Telekom zeigt der Privatsender Servus TV zudem ausgewählte Spiele im Free-TV. Los geht es damit am 7. März mit dem ersten Pre-Playoffs-Duell zwischen der Düsseldorfer EG und den Löwen Frankfurt. Einen Überblick über die weiteren Free-TV-Termine auf ServusTV erhaltet Ihr HIER. Die Übertagungen werden auch als Livestream auf ServusTV On angeboten.

