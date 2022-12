Deutschland duelliert sich bei der U20-WM im Eishockey heute mit Österreich. SPOX erklärt: So lässt sich die Partie live im TV und Livestream verfolgen.

Weiter geht's: Die deutsche U20-Nationalmannschaft tritt am heutigen Freitag, den 30. Dezember bei der Weltmeisterschaft zu ihrem dritten Einsatz an. Kontrahent ist dabei Österreich, gegen das endlich das erste Erfolgserlebnis bei dieser WM her soll.

Gestartet sind die DEB-Junioren in der Gruppe A des Turniers mit einer 0:1-Niederlage gegen Schweden, woraufhin es ein krachendes 2:11 gegen Kanada setzte. Zwei Partien stehen noch aus, nach dem Duell mit Österreich geht es noch gegen Tschechien zur Sache.

Gegen das Nachbarland fällt für Deutschland heute um 22.30 Uhr der Startschuss. Schauplatz ist das Scotiabank Centre in Halifax. Die WM findet in Kanada statt. Österreich ist ebenfalls noch punktlos, es steht somit ein wegweisendes Spiel an. Die je ersten vier Nationen der beiden Gruppen kommen direkt in das Viertelfinale, während die beiden Fünftplatzierten um den Klassenerhalt spielen.

© getty Deutschland ist bei der U20-WM im Eishockey noch sieglos.

Eishockey U20 WM, Übertragung: Deutschland vs. Österreich heute live im TV und Livestream

Die deutschen Spiele bei der U20-WM im Eishockey bekommt man nicht live im klassischen Free-TV zu sehen. Das heißt aber nicht, dass es überhaupt keine Übertragung gibt. Die Rechte liegen nämlich bei MagentaSport und MagentaTV.

Das TV-Angebot der Telekom zeigt Deutschland gegen Österreich heute dementsprechend in voller Länge - und das ausnahmsweise sogar kostenlos auf allen Plattformen von Magenta, unter anderem im Livestream. Christoph Fetzer kommentiert das Aufeinandertreffen, Experte ist Kai Hospelt.

Grundsätzlich handelt es sich bei MagentaSport um einen kostenpflichtigen Dienst. Sofern Ihr Kunden bei der Telekom seid, zahlt Ihr im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat und im Monatsabo 9,95 Euro pro Monat. Als bisherige Nicht-Kunden bei der Telekom kostet Euch ein Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und ein Monatsabo 16,95 Euro pro Monat. Alle weiteren Informationen dazu erhaltet Ihr hier.

Nutzen lässt sich MagentaSport dann sowohl im TV als auch im Livestream: Zuhause auf dem Fernseher, online bei magentasport.de und von unterwegs mit der MagentaSport App auf dem Smartphone oder Tablet.

Eishockey U20 WM: Der Spielplan von Deutschland

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis 27. Dezember 2022 19.30 Uhr Deutschland - Schweden 0:1 29. Dezember 2022 0.30 Uhr Kanada - Deutschland 11:2 30. Dezember 2022 22.30 Uhr Deutschland - Österreich -:- 31. Dezember 2022 19.30 Uhr Tschechien - Deutschland -:-

Eishockey U20 WM - Deutschland vs. Österreich, Übertragung: Infos in der Übersicht

Begegnung: Deutschland - Österreich

Deutschland - Österreich Wettbewerb: U20 Weltmeisterschaft

U20 Weltmeisterschaft Runde: Gruppenphase

Gruppenphase Datum: 30. Dezember 2022

30. Dezember 2022 Anstoß: 22:30 Uhr

22:30 Uhr Ort: Scotiabank Centre, Halifax (Kanada)

Scotiabank Centre, Halifax (Kanada) TV: MagentaSport

Livestream: MagentaSport

